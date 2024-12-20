Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸Î¶¿¤Ø¡ÈÎ¤µ¢¤ê¡É¡ØNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡¡Åß¤ÎÎ¤µ¢¤êº×¡Ù³«Ëë¡ªÆõ¤Î´¬¡Ö¥¬¥¤ÀèÀ¸¤òÄ¶¤¨¤í¡ªÀÄ½Õ¡ªÂçÀ¼Áª¼ê¸¢¡×
Ê¼¸Ë¸©Î©Ã¸Ï©Åç¸ø±à¥¢¥Ë¥á¥Ñー¥¯¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡×¤Î¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡È¿´¤Î¸Î¶¿¡É¤È¤·¤ÆÇ¦Î¤¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Ç¦¤Î³§ÍÍ¤¬ËþµÊ¤Ç¤¤ë¡ØNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡¡Åß¤ÎÎ¤µ¢¤êº×¡Ù¤ò³«ºÅ¡£Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¬¥¤ÀèÀ¸¤òÄ¶¤¨¤í¡ªÀÄ½Õ¡ªÂçÀ¼Áª¼ê¸¢¡×¤ò2025Ç¯1·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë～26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤ÎÅÚÆü½ËÆü¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âè2ÃÆ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢1·î1Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢ºîÉÊ¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¡Ö¥Þ¥¤¥È¡¦¥¬¥¤¡×¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡¢ÀÄ½Õ¥Ñ¥ïー¤È¡ÈNARUTO°¦¡É¤ò¹þ¤á¤¿ÞÕ¿È¤ÎÂçÀ¼¤Ç¶«¤Ó¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Ç²»ÎÌ¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¶«¤Ö¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢²¿¤Ç¤âOK¡ª¥Ç¥·¥Ù¥ë¥áー¥¿ー¡Ê²»ÎÌ·×Â¬´ï¡Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç°¦¤ò¶«¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÍ¥¾¡¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÊýÁ´°÷¤Ë¡Ö¥¬¥¤ÀèÀ¸¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¥«¥¤¥í¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åß¤Î´¨¤µ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥¬¥¤ÀèÀ¸¤ÎÀÄ½Õ¥Ñ¥ïー¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤»¡ª
ÅßµÙ¤ß¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡ØNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡¡Åß¤ÎÎ¤µ¢¤êº×¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Û¤«¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÂ³Êó¤òÂÔ¤Æ¡ª
¢¥Ç®·ì¡ªÀÄ½Õ¡ªÅß¤À¤Ã¤Æ´¨¤¯¤Ê¤¤¡ª¡ª
¢¥¥¬¥¤ÀèÀ¸¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡ª¡ÉÀÄ½Õ¡É¤ò¶«¤Ù¡ª
¢£¡ØNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡¡Åß¤ÎÎ¤µ¢¤êº×¡Ù Æõ¤Î´¬ ³µÍ×
´ü´Ö¡§
2025Ç¯1·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë～1·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨´ü´ÖÃæ¤ÎÅÚÆü½ËÆü¸ÂÄê¤Î³«ºÅ
¾ì½ê¡§
¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×Æâ¡¢²Ð±Æ´äÁ°¹¾ì
³«ºÅ»þ´Ö¡§³ÆÆü14»þ
ÆâÍÆ¡§
»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¥Ç¥·¥Ù¥ë¥áー¥¿ー¡Ê²»ÎÌ·×Â¬´ï¡Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¡ÈNARUTO°¦¡É°î¤ì¤ë¥»¥ê¥Õ¤òÂçÀ¼¤ÇÈ¯À¼¤·¡¢À¼¤ÎÂç¤¤µ¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¡Ö¥¬¥¤ÀèÀ¸¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¥«¥¤¥í¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
ÎÁ¶â¡§
ÌµÎÁ¡¡¢¨ÊÌÅÓÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
URL¡§https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
(C)´ßËÜÀÆ»Ë ¥¹¥³¥Ã¥È¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦¤Ô¤¨¤í
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡¡³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/128966/table/318_1_054a2b3f30a5d093802a0aca1fea4ff9.jpg ]