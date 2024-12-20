ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢ÇîÊóÆ²¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡¡Åý¹ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àBLOOM¤Ë¤Æ¡ÖCREATIVE BLOOM TEXT Ads¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿åÅçÀµ¹¬¡¢°Ê²¼ ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º(ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÆÃ« ½¤)¤Ï¡¢¡ÖCREATIVE BLOOM TEXT Ads¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ÖCREATIVITY ENGINE BLOOM¡×¤Î»ÏÆ°¤ËÈ¼¤¤¡¢ÇîÊóÆ²D£Ù¥°¥ëー¥×Æâ¤Î¸¡º÷Ï¢Æ°·¿¹¹ð¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¡ÖCREATIVE BLOOM TEXT Ads¡×¤È¤·¤ÆÅý¹ç¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¸¡º÷Ï¢Æ°·¿¹¹ð¤ÎÇÛ¿®¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤ÆAI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÁÊµá¼´¤ò»ý¤Ä¡¢¤è¤ê¹â¤¤¸ú²Ì¤ò¸«¹þ¤á¤ë¹¹ðÊ¸¤ò¼«Æ°¤ÇÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¡¦¹âÅÙ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÇØ·Ê
ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¸¡º÷Ï¢Æ°·¿¹¹ð¤Î±¿ÍÑ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹¹ðÊ¸¤Î¼«Æ°ºîÀ®¤È¸ú²ÌÍ½Â¬¤ò¹Ô¤¦¡ÖH-AI SEARCH¡×¤òÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯6·î¤Ë³«È¯¤·¤¿Åý¹ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àCREATIVITY ENGINE BLOOM¤ò¹½À®¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î°ìÉô¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢CREATIVE BLOOM TEXT Ads¤È¤·¤Æ¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥×¥í¥À¥¯¥È³µÍ×
CREATIVE BLOOM TEXT Ads ¤Ï¡¢¸¡º÷Ï¢Æ°·¿¹¹ð¤Î¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤ÊPDCA¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¹¹ðÊ¸À¸À®AI¤Ë¤è¤ê³Æ¥ー¥ïー¥É¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¹¹ðÊ¸¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¸ú²ÌÍ½Â¬AI¤Ç»öÁ°¤Ë¹¹ðÊ¸¤ÎÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¹â¤¤¸ú²Ì¤ò¸«¹þ¤á¤ë¹¹ðÊ¸¤À¤±¤ò½Ð¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤¹¹ð±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¼ÂºÝ¤ËCREATIVE BLOOM TEXT Ads¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈÆÍÑÀ¸À®AI¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹¹ð¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¸¡º÷·ë²Ì²èÌÌ¤Ø¤ÎÉ½¼¨²ó¿ô¡Ë¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¼ÂÀÓ¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¼ç¤Êµ¡Ç½
ÁÊµá¼´À¸À®µ¡Ç½
¾¦ºà¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢AI¤¬¾¦ºà¤´¤È¤ËÆÃ²½¤µ¤ì¤¿ÁÊµá¼´¤òÊ£¿ôÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£Ã´Åö¼Ô¤ÏÄó°Æ¤µ¤ì¤¿ÁÊµá¼´¤ò¸µ¤Ë¼¡¤Î»Üºö¤ÎÂÇ¤Á¼ê¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÂ¾¡¢ÁÊµá¼´¤´¤È¤Ë¹¹ðÊ¸¤ÎÀ¸À®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸¡º÷Ï¢Æ°·¿¹¹ð¤Ç¤Ï¡¢¸¡º÷¤ò¹Ô¤¦¥æー¥¶ー¤´¤È¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¹¹ðÊ¸¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¹¹ðÊ¸¤ò»öÁ°¤ËÉý¹¤¯ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÁÊµá¼´À¸À®µ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ã´Åö¼Ô¤ÏÂ®¤ä¤«¤ËÂ¾¼Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁÊµá¼´¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¹¹ðÊ¸¼«Æ°À¸À®µ¡Ç½
¾¦ºà¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤È¥ー¥ïー¥É¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ØÄê¤ÎÊ¸»ú¿ô¤Ë¹ç¤Ã¤¿¸«½Ð¤·¤ÈÀâÌÀÊ¸¤Î¸õÊä¤òAI¤¬Ê£¿ôÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¸¡º÷Ï¢Æ°·¿¹¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤ÆÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥°¥ëー¥×¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿ÆüËÜ¸ì¤Î¹¹ðÊ¸¤ËÆÃ²½¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤È¡¢ÈÆÍÑÀ¸À®AI¤òÁÈ¤ß¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¹¹ðÊ¸¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÂçÎÌ¤ËÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯3·î¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆÈ¼«¥â¥Ç¥ë¤òÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê¹¹ðÊ¸¤ÎÀ¸À®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¹¹ðÊ¸¤ÎÉ½¸½¤ÎÉý¤¬³ÈÂç¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹¹ð¸ú²Ì¸þ¾å¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ú²ÌÍ½Â¬µ¡Ç½
À¸À®¤µ¤ì¤¿¹¹ðÊ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹¹ð¸ú²Ì¤ò»öÁ°¤ËÍ½Â¬¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¹¹ðÇÛ¿®Á°¤Ë¸ú²Ì¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¹ð¤òºÇÅ¬²½¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ç¤ËÉ¬Í×¤Ê»þ´Ö¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£»÷¤¿ÁÊµá¤Î¹¹ðÊ¸¤¬Ê£¿ôÀ¸À®¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢ËÜµ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç°ìÈÖ¾¡Î¨¤Î¹â¤¤¹¹ðÊ¸¤«¤é¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¹ç¤»¸ú²ÌÍ½Â¬µ¡Ç½
¥ì¥¹¥Ý¥ó¥·¥Ö¸¡º÷¹¹ð¤Ø¤ÎºÇÅ¬²½¤òÊä½õ¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¥ì¥¹¥Ý¥ó¥·¥Ö¸¡º÷¹¹ð¤È¤Ï»öÁ°¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÀâÌÀÊ¸¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºÇÅ¬¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÁªÂò¤·¤Æ¥æー¥¶ー¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¸¡º÷Ï¢Æ°·¿¹¹ð¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤äÀâÌÀÊ¸¡¢¥ー¥ïー¥É¤ÎÁêÀ¤Ê¤É¤ò²ÃÌ£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥¹¥Ý¥ó¥·¥Ö¸¡º÷¹¹ð¤Î¸ú²Ì¤¬ºÇÂç²½¤µ¤ì¤ëÁÈ¹ç¤»¤òÍ½Â¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹ðÊ¸Ã±ÂÎ¤È¤·¤ÆÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÁÈ¹ç¤»¤âºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿·Á¤Ç¹¹ð¤òÆþ¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
CREATIVE BLOOM¥â¥¸¥åー¥ëÆâ¤ËÊÌÅÓÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡Ö»Ô¾ì/¾¦ºàÍý²ò¡×¡Ö¸ÜµÒ¥»¥°¥á¥ó¥È/¥Ú¥ë¥½¥ÊÀ¸À®¡×¡ÖÁÊµá¼´À¸À®¡×¤ò¹âÂ®¤Ç¹Ô¤¨¤ë¡Ö CREATIVE BLOOM PLANNING ¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¿×Â®¤Ë¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤ä¸ÜµÒ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤âÈ¿±Ç¤·¤¿¥ー¥ïー¥É¤äÁÊµá¼´¤ÎÀßÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢¹¹ð¸ú²Ì¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌÅÓ³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ëSTRATEGY BLOOM¤äMEDIA BLOOMÅù¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÀïÎ¬¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀïÎ¬¤òÅý¹ç¤·¡¢Åý¹ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¹âÅÙ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡»²¹Í¡ËCREATIVITY ENGINE BLOOM¤È¤Ï
2024Ç¯6·î4Æü¡¢ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÏÅý¹ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCREATIVITY ENGINE BLOOM¡×¤Î³«È¯¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖCREATIVITY ENGINE BLOOM¡×¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¢ÈÎÂ¥¡¦CRM¤Ê¤É¥³¥Þー¥¹¡¢Î®ÄÌÎÎ°è¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÅý¹ç¡¦´ÉÍý¤Ç¤¤ëÅý¹ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥°¥ëー¥×¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÀ¸³è¼ÔDATA PLATFORM¤ò¥Ùー¥¹¤ËAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏÂ¤¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¼Ò°÷¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤·¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¹âÅÙ¤ÊÅý¹ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Î¸úÎ¨²½¤È¹âÅÙ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎOMÎ¨¸þ¾å¡¢Çä¾åÁíÍø±×Î¨¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖCREATIVITY ENGINE BLOOM¡×¤Ï°Ê²¼¤Î5¤Ä¤Î¼çÍ×¥â¥¸¥åー¥ë¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- STRATEGY BLOOM¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥â¥¸¥åー¥ë¤Ç¡¢À¸³è¼Ô¥Çー¥¿¤È¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤·¡¢AIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ»Ô¾ì¹½Â¤¤Î²Ä»ë²½¤ä¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÀßÄê¡¢KPIºöÄê¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
- MEDIA BLOOM¡§AaaS¤ÈÏ¢·È¤·¡¢KPIÃ£À®¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥â¥¸¥åー¥ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥Ç¥£¥¢ºÇÅ¬²½¤ä¥¢¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¸úÎ¨Åª¤ËºöÄê¤·¤Þ¤¹¡£
- CREATIVE BLOOM¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥â¥¸¥åー¥ë¤Ç¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÉ¾²Á¡¢¼«Æ°À¸À®¤ò¹Ô¤¤¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¹âÅÙ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- COMMERCE BLOOM¡§¹ØÇã¥Çー¥¿¤ÈEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¡¢EC¤òÅý¹ç¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬Î©°Æ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
- ENGAGEMENT BLOOM¡§¸ÜµÒ¤È¤ÎÎÉ¼Á¤Ê´Ø·¸À¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¥â¥¸¥åー¥ë¤Ç¡¢Âç¼êSFA¤äMA¥Äー¥ë¤ÈÀ¸³è¼Ô¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÏ¢·È¤·¡¢¸ÜµÒ¤ÎLTV¸þ¾å¤äOne to One¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãCREATIVITY ENGINE BLOOM¤Î¶¯¤ß¡ä
£±¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤ÎÅý¹ç¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥¯¥È¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É²½
STRATEGY¡¢MEDIA¡¢CREATIVE³Æ¶ÈÌ³¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤òÅý¹ç¡¦É¸½à²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
£²¡¡À¸À®AIµ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¤¿¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¹âÅÙ²½
À¸³è¼ÔÈ¯ÁÛ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸À®AI¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¡¢À¸³è¼Ô¤Î¤è¤ê¿¼¤¤Æ¶»¡¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ïー¥¯¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¸À®AI¤È¿Í´Ö¤¬¶¨Ä´¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¼Ò°÷¤ÎÁÏÂ¤À¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
£³¡¡Åý¹ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸ú²Ì¤Î²Ä»ë²½
À¸³è¼ÔDATAPLATFORM¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢Åý·×µ»½Ñ¤äAIµ»½Ñ(BLOOM HUB AI)¤ò¶î»È¤·¤ÆÅý¹ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸ú²Ì¤òÂ¬Äê²ÄÇ½¤ÊÆÈ¼«»ØÉ¸¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»ØÉ¸¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬ºöÄê¤ä»Üºö³«È¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹µ¡Ç½¤âÄó¶¡¤·¡¢ÆÀ°ÕÀè¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ø¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
BLOOM¤ÏÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°´Ä¶¤È¤ÎÏ¢·È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆÀ°ÕÀè¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¿Ê²½¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°Û¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤ä¥¹¥¥ë¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òÅý¹ç¤¹¤ëµ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤â½àÈ÷Ãæ¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î»ö¶ÈÁÏÂ¤¤ä¿·»Ô¾ì¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥°¥ëー¥×¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ò°÷¤Î¸ÄÀ¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¡¢¿·¤·¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò²Ö³«¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¡¦Æ³Æþ¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£