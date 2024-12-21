¡Ú¤¤¤ï¤­FC¡ÛÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó Áª¼ê¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤è¤ê°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ²ÃÆþ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤ï¤­¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö


¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¤¤ï¤­FC¤Ï¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤«¤é°¦É²FC¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿ ÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥óÁª¼ê¤¬¡¢°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¡¢·ÀÌó¤Ë¤è¤ê°ÜÀÒ´ü´ÖÃæ¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£



¡ÚÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó¡ÊNELSON ISHIWATARI¡Ë¡Û





| ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó


MF



| À¸Ç¯·îÆü


2005Ç¯5·î10Æü¡Ê19ºÐ¡Ë



| ¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å


185cm / 71kg



| ½Ð¿È


µþÅÔÉÜ



| ·ÐÎò


À¾µþ¶ËJSC ¢ª ¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀ¾U-15 ¢ª ¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåU-18 ¢ª ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¢ª °¦É²FC¡Ê°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¡Ë



| ÂåÉ½Îò


2022Ç¯～23Ç¯¡§U-18ÆüËÜÂåÉ½



| ½Ð¾ìµ­Ï¿


¡ã2024Ç¯¡ä
J2¥êー¥°¡§12»î¹ç½Ð¾ì / 1ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¡§2»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ


¡ãÄÌ»»¡ä
J1¥êー¥°¡§1»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ¡¢J2¥êー¥°¡§12»î¹ç½Ð¾ì / 1ÆÀÅÀ¡¢¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§2»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¡§3»î¹ç½Ð¾ì / 1ÆÀÅÀ



| ¥³¥á¥ó¥È


¡Ö¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤«¤é¤­¤Þ¤·¤¿¡¢ÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó¤Ç¤¹¡£¥Í¥ë¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤áÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ìー¤·¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×