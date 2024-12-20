¡Ú¥í¥Õ¥È¡ÛÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¡É½Ð½Á¡É¤¬½¸¹ç¡ª¡Ö¶äºÂ¤ª¤À¤·²£Ãú¡×³«ºÅ
¶äºÂ¥í¥Õ¥È¤Ï¡¢2024Ç¯12·î27Æü(¶â)～2025Ç¯1·î19Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¡¢1³¬ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ð½Á¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½¸ÀÑ¤·¤¿¡Ö¶äºÂ¤ª¤À¤·²£Ãú¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î½Ð½Á¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤ä¡¢½Ð½Á¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤ä²Ã¹©ÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢½Ð½Á¤ò¼è¤ë¤Î¤Ë»È¤¦Ä´Íý´ï¶ñ¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ú¶äºÂ¤ª¤À¤·²£Ãú¡Û³µÍ×¡ä
¢£´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î27Æü(¶â)～2025Ç¯1·î19Æü(Æü)
¢£²ñ¾ì¡§¶äºÂ¥í¥Õ¥È1³¬¡¡ÆÃÀß²ñ¾ì ¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å6»þÊÄ¾ìÍ½Äê
¢£¾¦ÉÊ¿ô¡§Ìó450¼ïÎà(¿©ÉÊÌó280¼ïÎà¡¢»¨²ßÌó170¼ïÎà)
¢£¾¦ÉÊÎã¡§¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß
¡ÚÆüËÜÁ´¹ñ¤³¤À¤ï¤ê¤Î½Ð½Á¤Ë½Ð²ñ¤¦¡Û
¡ü·°¤ëÌ£¤À¤· ¤«¤Ä¤ª 5ÂÞÆþ¤ê(¤Ë¤ó¤Ù¤ó) 594±ß (Åìµþ)
ÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿É÷Ì£ÊÝ»ýÀ½Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢¤À¤·ËÜÍè¤ÎÌ£¤È¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¼ÑÊª¤äÌ£Á¹½Á¡¢¤Þ¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤È¤·¤ÆÌîºÚßÖ¤á¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
·°¤ëÌ£¤À¤· ¤«¤Ä¤ª 5ÂÞÆþ¤ê
¡ü¤ä¤¤Ä¤Ù¤Î¤À¤·³ï ¹ÓÀá ¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯ 10¸ÄÆþ¤ê(¤ä¤¤¤ÅÁ±È¬) 1,001±ß(ÀÅ²¬)
ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»º¤Î³ïÀá¤Ë³ï¥¨¥¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÆÈ¼«À½Ë¡¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿½Ð½Á¥Ñ¥Ã¥¯¡£
¤ä¤¤Ä¤Ù¤Î¤À¤·³ï ¹ÓÀá ¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯ 10¸ÄÆþ¤ê
¡üÎÁÄâ¤Î¤ª½Ð½Á(²¼³ûÃãÎÀ) 1,080±ß(µþÅÔ)
¤¤¤ï¤·¼Ñ´³¤·¡¢¾Æ¤¤¢¤´¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢º«ÉÛ¤äÄÇÂû¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÇÛ¹ç¤·¤¿³ïÀá¥Ùー¥¹¤Î½Ð½Á¡£
ÎÁÄâ¤Î¤ª½Ð½Á
¡üÏÂÉ÷ËüÇ½¤À¤· ¤ä¤¹¤Þ¤ë 10ÊñÆþ¤ê(¤ä¤¹¤Þ¤ë¤À¤·¤Î¹â¶¶¾¦Å¹) 691±ß(°¦É²)
°¦É²¸©»º¤Î¤¤¤ê¤³¡¢³ïÀá¡¢¥µ¥ÐÀá¡¢º«ÉÛ¡¢ÄÇÂû¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¤Ç´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
ÏÂÉ÷ËüÇ½¤À¤· ¤ä¤¹¤Þ¤ë 10ÊñÆþ¤ê
¡ü¼¯»ùÅç»º ËÜÀá ÃËÀá(¤Á¤¤êÀ¶¿å¾¦Å¹) 2,700±ß(¼¯»ùÅç)
¤«¤Ä¤ª¤ÎÇØÃæÂ¦¤«¤é¤È¤ëÃËÀá¤Ï¡¢»éËÃ¤¬¾¯¤Ê¤¯À¡¤ó¤À½Ð½Á¤¬¤Ò¤±¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¼¯»ùÅç»º ËÜÀá ÃËÀá
¡ü½Ð½Á¤ÎÃÏ¿Þ 30ÊñÆþ¤ê(½Ð½Á¤ÎÎ¤) 3,381±ß
YouTuber¡Öµ¤¤Þ¤°¤ì¥¯¥Ã¥¯¡×´Æ½¤¡¢¾Æ¤²´éÚ¤È7¼ïÎà¤Î¸·Áª¸¶ÎÁ¤¬Æþ¤Ã¤¿
¤¦¤Þ¤ß¤¬¤Ò¤È¤¤ï¶¯¤¤½Ð½Á¥Ñ¥Ã¥¯¡£
¡Ú½Ð½Á¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò³Ú¤·¤àÄ´Ì£ÎÁ¤äÄ´Íý´ï¶ñ¡Û
¡üµþ¤Î¤À¤·¤Ý¤ó¿Ý Í®»Ò Ä¶²Ì½Á 125ml (¤ª¤À¤·¤Î¤¦¤ÍÇµ) 918±ß
¤ª¿Ý¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤º¤ËÍ®»Ò²Ì½Á¤À¤±¤Ç»ÀÌ£¤ò½Ð¤·¤¿¹á¤ê¹â¤¤¥Ý¥ó¿Ý¡£
µþ¤Î½Ð½Á¥Ý¥ó¿Ý Í®»Ò Ä¶²Ì½Á 125ml
¡ü½¡ÅÄÀá³ä¤ì¤ª¤«¤ ½¡ÅÄÀáÌ£(¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¸¥ç¥óËü¥«¥ó¥Ñ¥Ëー) 486±ß
¹âÃÎ¸©ÅÚº´À¶¿å»Ô»º¤Î½¡ÅÄÀá¤ò¤¤áºÙ¤«¤¤Ê´Ëö¤Ë¤·¤ÆÎý¤ê¹þ¤ß¾Æ¤¾å¤²¤¿¡¢
½Ð½Á¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¹á¤Ð¤·¤¤¤ª¤«¤¡£
½¡ÅÄÀá³ä¤ì¤ª¤«¤ ½¡ÅÄÀáÌ£
¡ü°ìÎ³±öº«ÉÛ(³ô¼°²ñ¼Ò¼¼²°) 627±ß
ÁÇºà¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀ½Ë¡¤Ç¡¢º«ÉÛ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ£¤ï¤¨¤ë±öº«ÉÛ¡£ÎÁÍý¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤Î³¾õ¥¿¥¤¥×¡£
¡ü¤«¤Ä¤ªÀáºï¤ê´ï(¤Á¤¤êÀ¶¿å¾¦Å¹) 9,900±ß £´.
ºï¤ê¤¿¤Æ¤Î³ïÀá¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢Å·Á³ÌÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºï¤ê´ï¡£
¤«¤Ä¤ªÀáºï¤ê´ï
¡ü½Ð½Á¥Ý¥Ã¥È(ÌîºêÍÎ¸÷) 8,800±ß¡¡
º«ÉÛ¤È³ïÀá¤òÆþ¤ì¤ÆÇ®Åò¤òÃí¤°¤È¡¢¼§´ï¤ÎÆÃÀ¤Ç¤¹¤°¤ËÅ¬²¹¤Þ¤Ç²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ê
Ìó1Ê¬¤Ç»¨Ì£¤Î¤Ê¤¤½Ð½Á¤¬¼è¤ì¤Þ¤¹¡£