¡Ú¥Ò¥×¥É¥ê¡Û2024Ç¯12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿·ºî¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯-Dream Rap Battle-¡Ù¤¬¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー5¾Ï¤òÄÉ²Ã¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Ã¥É¥Ê¥ó¥Ðー¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ÝÌÐ ÍºÂç¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒDazed¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜËÜ ½ãÇµ²ð¡Ë¡¢¥¥ó¥°¥ì¥³ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼¾å ·é¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤ë¿·ºî¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯-Dream Rap Battle-¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥Ò¥×¥É¥ê¡Ù¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2024Ç¯12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー5¾Ï¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ê»¤»¤Æ¡¢5¾ÏÄÉ²Ã¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¥·¥ó¥¸¥å¥¯¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡×¤Î¼Â»Ü¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ø¥Ò¥×¥É¥ê¡Ù¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー5¾Ï¤òÄÉ²Ã
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡ÚMIRA¡Û¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¤ÎÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢¡ÚËãÅ·Ïµ¡Û¤Î¼äÍë¤¬¼Â½¬À¸¤ËÁêÃÌ¤ò»ý¤Á´ó¤ë¤È¡¢VR¥·¥ó¥¸¥å¥¯Æâ¤ÇÀº¿À¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÆ°¤¤¬ÄÌ¾ï¤è¤ê¤â³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£
»öÂÖ¤ò½Å¤¯¸«¤¿¼äÍë¤Ï°ìÆó»°¤ÈÆÈÊâ¤òÈ¼¤Ã¤Æ¡ÚMIRA¡Û¤Ø¥í¥°¥¤¥ó¤·¡¢¼Â½¬À¸¤È¸¶°øµæÌÀ¤ËÆ°¤¯¡£
¢§¡Ö¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã side:Shinjuku¡×³«ºÅ
12·î19Æü¤è¤ê¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇËãÅ·Ïµ¤Î¥«ー¥É¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã side:Shinjuku¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã side:Shinjuku¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSSR¥á¥â¥êー¥«ー¥É¡Ú¸Ê¤ò¿©¤é¤¦°Ç¡Û¿ÀµÜ»û¼äÍë¥´ー¥¹¥È¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÆþ¼ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2024Ç¯12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë 15:30 ～ 2024Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡Ë 11:59¤Þ¤Ç
¡Ú¿·µ¬ÄÉ²Ã¥«ー¥É¡Û
¡¦SSR ¥á¥â¥êー¥«ー¥É¡§¡Ú¸Ê¤ò¿©¤é¤¦°Ç¡Û¿ÀµÜ»û¼äÍë¥´ー¥¹¥È
¢§¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¥Í¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×³«ºÅ
12·î19Æü¤è¤ê¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¥Ñ¥Í¥ë¤ò²òÊü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¥Ñ¥Í¥ë¤ò²òÊü¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥×¥êー¥ÈÊó½·¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à10Ï¢¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤âÆþ¼ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2024Ç¯12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë 15:30 ～ 2024Ç¯12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë 11:59¤Þ¤Ç
¡ÚÍ·¤ÓÊý¡Û
¢§ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï10Ï¢¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×³«ºÅ
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢´ü´ÖÃæ¡Ø¥Ò¥×¥É¥ê¡Ù¤Ë7Æü´Ö¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¡Ö10Ï¢¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2024Ç¯12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë 15:30 ～ 2024Ç¯12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë 4:59¤Þ¤Ç
¤³¤ÎÂ¾¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×ÈÎÇä¤ä¸ÂÄê¥¬¥Á¥ãÅù¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡Ø¥Ò¥×¥É¥ê¡Ù¥¢¥×¥êÆâ¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼Â»Ü¤¹¤ë´ë²èÆâÍÆ¡¦³«ºÅ´ü´ÖÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯-Dream Rap Battle-¡×¡Ê¥Ò¥×¥É¥ê¡Ë¤Î¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL
App StoreµÚ¤ÓGoogle Play
https://app.adjust.com/1ihh037l
¡Ú¡Ö¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯-Dream Rap Battle-¡×¡Ê¥Ò¥×¥É¥ê¡Ë¤È¤Ï¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯-Dream Rap Battle-¡Ù¡Ê¥É¥êー¥à¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¡Ë
ÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§iOS / Android
¥ê¥êー¥¹¡§ 2024Ç¯11·î20Æü¥ê¥êー¥¹
²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â·¿¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡ ¡§https://hypnosismic-dreamrapbattle.com/
¸ø¼°X ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡§https://twitter.com/hypnosismichpdr
¸ø¼°YouTube ¡¡¡§https://www.youtube.com/@hypnosismichpdr
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û
(C)Dazed CO.,LTD./ODD No.¡¦KING RECORD Co.,Ltd.
(C)D/O¡¦K
¢¨²èÁüÁÇºà¤ò·ÇºÜ¡¦»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢É¬¤º¾åµ¤Î¸¢ÍøÉ½µ¤òµºÜ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹
¡Ú¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡Ê¥Ò¥×¥Þ¥¤¡Ë¤È¤Ï¡Û
2017 Ç¯ 9 ·î¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿²»³Ú¸¶ºî¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥é¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡È¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¡É¡£
ÁíÀª 18 ¿Í¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬6 ¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢ÃË¤Î°Ò¿®¤ò¤«¤±¤¿Ç®¤¤¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
»Ï¤Þ¤ê¤ÏÁ´¤¯¤ÎÌµÌ¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»Â¿·¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ä³Ú¶Ê¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤«¤é½Ö¤¯´Ö¤Ë²»³Ú¥·ー¥ó¤òÀÊ´¬¤·¡¢
HIP HOP ³¦¤ÎÍÌ¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤âºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ CD ¤Ï¾ï¤Ë²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥° TOP10 ¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Éý¹¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä°ìÂç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ ¡È¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¡É¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë±Ç²è²½¤â·èÄê¡£
2025Ç¯2·î21Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢·à¾ìÍÑ±Ç²è¤Ç¤ÏÆüËÜ¡È½é¡É¤È¤Ê¤ë´ÑµÒ»²²Ã·¿¡ã¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö±Ç²è¡ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ±Ç²è»Ë¾å¡¢Ã¯¤âÆ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡¡¡¡¡¡¡§https://hypnosismic.com/
¸ø¼°X ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡§https://twitter.com/hypnosismic
¸ø¼°YouTube ¡¡¡¡¡§https://www.youtube.com/@hypnosismicofficial
±Ç²èÆÃÀß¥µ¥¤¥È ¡¡¡§https://hypnosismic-movie.com/
±Ç²è¸ø¼°X ¡¡¡¡ ¡¡¡§https://x.com/hyp_mv
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Ã¥É¥Ê¥ó¥Ðー
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Ã¥É¥Ê¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¡Ö°Û¼¡¸µ¤Î¥Áー¥à¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¡¢ÂÎ¸³¤Ë¡¢³×Ì¿¤ò¡£¡×¤Î´ë¶È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëIP¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³«È¯¤ä¹ñÆâÂç¼ê¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¼Ô¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤ÀÀ¤¤ÎÃæ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢³×Ì¿Åª¤Ê¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëIP¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³«È¯
URL¡§https://odd-no.com/