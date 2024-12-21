¡ÚÎýÇÏ¶è Áòµ·¡Û¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Îー¥È¥»¥ß¥Êー¡×³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Ú¥Þ¥¥Îº×Åµ¡Û
²áµî¡¢¥Þ¥¥Îº×Åµ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ß¥Êー¤ÎÍÍ»Ò
～ÎýÇÏ¶è Áòµ·¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¡Ö¥Þ¥¥Îº×Åµ¡×¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ëÌ¤Íè½àÈ÷～
ÁÏ¶È57Ç¯¡¢ÎýÇÏ¶è¤ÎÃÏ¤ÇÃÏ°èÌ©Ãå¤Î¡ÖÁòµ·¡×¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥Þ¥¥Îº×Åµ(https://makino-saiten.com/)¡×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¾åÀÐ¿À°æ4-9-24¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Îー¥È¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¥Îº×Åµ¤ÏÄ¹Ç¯¡¢ÎýÇÏ¶è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡ÖÁòµ·¡×¤äË¡Í×¡¢ÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¡¢¿®Íê¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤«¤éÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ä²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ä¤«·Þ¤¨¤ë¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½ª¾Ï¤Ë¸þ¤±¤¿¿´¤Î½àÈ÷¤ò¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Îー¥È¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºòº£¡Ö½ª³è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÁòµ·¡×¤ä¤ªÊèÁª¤Ó¡¢°ä»º´ÉÍý¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤ò»öÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎýÇÏ¶è¤ÇÁòµ·¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Åö¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤¬ÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¡¢°Â¿´´¶¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î°ì½õ¤È¤·¤ÆËÜ¥»¥ß¥Êー¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ß¥Êー¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
ÎýÇÏ¶è Áòµ·¤Î¥×¥í¤¬ÅÁ¤¨¤ë¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Îー¥È¤Î¾å¼ê¤Ê³èÍÑË¡¡£
Ëü¤¬°ì¤ÎºÝ¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¡Ê°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦ÁêÂ³¡¦Áòµ·´ØÏ¢¡Ë¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ
¾¯¿Í¿ô¡ÊÄê°÷4Ì¾¡Ë¤Ç¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÄÊÌ¤Î¼ÁÌä¤äÇº¤ßÁêÃÌ¤ËÃúÇ«¤ËÂÐ±þ
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§ 2024Ç¯12·î22Æü¡ÊÆü¡Ë 11:00～12:00
²ñ¾ì¡§ ¥Þ¥¥Îº×Åµ ÀÐ¿À°æ¸ø±à±ØÁ°Å¹¡ÊÅìµþÅÔÎýÇÏ¶èÀÐ¿À°æÄ®1-7-2¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨À¾ÉðÃÓÂÞÀþ¡ÖÀÐ¿À°æ¸ø±à±Ø¡×ÅÌÊâÌó£³Ê¬
Äê°÷¡§ 4Ì¾¡ÊÍ×Í½Ìó¡¿ÀèÃå½ç¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
ÎýÇÏ¶è¤Ç¡ÖÁòµ·¡×¤ä¤ªÊè¡¢¶¡ÍÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öÁ°¤Ë¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¤Êý
²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ØÁÛ¤¤¤ò¤¤Á¤ó¤È»Ä¤·¡¢ÉéÃ´·Ú¸º¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤Êý
¡Ö¤â¤·¤â¡×¤Î»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦»ñ»º´ÉÍý¤Ê¤É¤òÌÀ³Î²½¤·¤¿¤¤Êý
¤ª¿½¹þ¤ß¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¤Þ¤¤Î
TEL¡§03-6913-2075¡Ê¼õÉÕ¡§Ê¿Æü9:00～17:00¡Ë
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://makino-saiten.com/
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥¥Îº×Åµ¤Ï¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÎýÇÏ¶è¤Ç¡ÖÁòµ·¡×¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Î°Â¿´¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ª³è¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Îー¥È¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢ÎýÇÏ¶è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¡ÖÁòµ·¡×¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½ª¾Ï¤ËÈ÷¤¨¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£