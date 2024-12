±Ñ»ú¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÚTokyo Weekender¡ÛÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥È¥é¥Ù¥ëÆÃÊÌ¹æ¡ÖThe Bucket List 2025¡×12·î27Æü(¶â)È¯¹Ô

ENGAWA株式会社

英字ライフスタイルマガジン「Tokyo Weekender」(発行元:ENGAWA株式会社、代表取締役社長:牛山 隆信)から、特別号「The Bucket List 2025」を2024年12月27日(金)に発行します。

今年で3回目の発行となる年末の人気特別号「The Bucket List」。毎年発行されるこの号では、単なる旅のアイデアではなく、「一生のうちに一度は体験したい旅」を提案しています。歴史、美しさ、好奇心をそそるような遠い場所など特別な旅行や文化体験に焦点を当て、何年もかけて夢見る一生の思い出に残るような旅を紹介し、毎年読者からの反響も大きい人気の号です。

Tokyo Weekender特別号「The Bucket List 2025」2024年12月27日(金)発行

今号「The Bucket List 2025」では、自然の驚異に満ちた離島から、食と芸術の創造性にあふれた都会まで、ユニークな目的地と体験の数々を厳選。奄美群島、首都圏外郭放水路、シャークダイビング、十二単体験、イマーシブアートスポットなど、まだあまり知られていない日本を紹介しています。また、表紙を飾っているオールインクルーシブの旅行パッケージ「Busho」は、事前に行き先を知ることができないミステリーツアー。“侍がいた時代にタイムスリップしたかのような体験”ができるとして、外国人にも人気が高まりつつあります。

初めて日本を訪れる方にも、旅慣れた方にも、日本の多様性を再認識できる完全保存版の一冊です。

■「The Bucket List 2025」Editor in Chief Callieからのコメント

DARE TO TAKE THE TRIP OF YOUR DREAMS

夢の旅に出かけましょう

We want to showcase the incredible diversity of Japan and ensure that wherever your heart lies, there’s something here to inspire your next journey.

Whether it’s your first visit to Japan or you’re a seasoned explorer, there’s always something new to discover.

日本には、驚くべき多様性があり、どんな旅を求める人にとっても、次の旅を刺激する何かがここにあるでしょう。

初めて日本を訪れる方にも、旅慣れた方にも、常に新しい発見があるはずです。

シャークダイビングオールインクルーシブの旅行パッケージ「Busho」日本三景短歌

■入手方法について

「The Bucket List 2025」は、2024年12月27日(金)より順次配布予定です。

<配布場所一覧>

https://www.tokyoweekender.com/stockists/

なお、オンラインにてデジタル版をご覧いただくことも可能です。

<デジタル版リンク>

https://www.tokyoweekender.com/magazine-archives/?dflip_category=303570

※2024年12月27日(金)より公開

■ Tokyo Weekenderについて

Tokyo Weekenderは、1970年創刊され、日本現存最古の歴史を持つ外国人向けの英字ライフスタイルメディア。外国人編集スタッフによる、他にはない魅力的な日本の情報を、日本在住の外国人はもちろん、増加する訪日外国人旅行客(インバウンド)に向けて、フリーマガジンとしてお届け。都内400箇所にて約20,000部を配布。

オンライン版およびSNSでも毎日コンテンツを発信し、日本や東京のユニークな情報を求める海外からのアクセスも多数集めています。

URL:https://www.tokyoweekender.com/

Instagram:https://www.instagram.com/tokyoweekender/

Facebook:https://www.Facebook.com/tokyo.weekender/?locale=ja_JP

■ メディアキットリニューアル!2025年のマガジン発行スケジュール

Tokyo Weekenderの媒体資料が、2025年の最新版にリニューアルしました。

マガジン・オンライン版共に、ユーザーインサイトもご紹介しています。外国人向けマーケティングご担当の方は、是非一度、ご覧くださいませ。

<媒体資料のダウンロードリンク>

https://www.tokyoweekender.com/advertise-with-us/

<Tokyo Weekenderの広告の申込/問い合わせ先>

sales@engawa.global ※日本語OK!

<マガジン発行スケジュール>

2025年は年間で全6回の発行を予定しています。

例年人気を集める特別号は、6月に「Made in Japan」、12月に「The Bucket List」を特集します。

Tokyo Weekender 2025年 発行スケジュール

■ ENGAWA株式会社について

日本の価値ある対象を世界の人々に最適に伝え、多くの外国人と日本人が共感し、感動するシーンを創出し続けるマーケティング会社。1970年の発行から50年以上の歴史を持つ英字メディア「Tokyo Weekender」の運営、外国人KOL・インフルエンサーマーケティング、日本の魅力ある商品・サービスを発信するOMOTENASHI Selectionの運営など、海外・インバウンドに向けたコミュニケーション支援を行っています。

URL:https://engawa.global/