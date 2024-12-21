¡Öº£Ç¯¤ÎÍÅ²ø 2024¡×¤Ï ÍÅ²ø¡ÖÊÆ±£¤·¡×¤Ë·èÄê¡ª¡Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥¾¥ó¥Ó¡×¡Ö¥Ö¥ê¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¾®ÁÎ¡×¤Ê¤É£³¤Ä¤¬¥Î¥ß¥Íー¥È¡£±þÊçÁí¿ô3,575·ï¤«¤éº£Ç¯¤ÎÀ¤Áê¤òÉ½¤¹ÍÅ²ø¤òÁªÄê
º£Ç¯¤ÎÍÅ²ø¡ÖÊÆ±£¤·¡×¡Ê²è¡§ÌøÀ¸ÃéÊ¿¡Ë
¹áÀî¸©¡¦¾®Æ¦Åç¤Î¡ÖÌÂÏ©¤Î¤Þ¤Á¡×¡ÊÅÚ¾±ËÜÄ®¡Ë¤Ë¤¢¤ëÍÅ²øÈþ½Ñ´Û¡Ê¾®Æ¦Åç¥Ø¥ë¥·ー¥é¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤ÎÍÅ²ø2024¡×¤ÈÂê¤·¤Æº£Ç¯¤ÎÀ¤Áê¤ò¤¢¤é¤ï¤¹ÍÅ²ø¤ò¹¤¯Êç½¸¡¢WEB¥Õ¥©ー¥à¤äÍÅ²øÈþ½Ñ´Û¤Î¸ø¼°X¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿Áí¿ô3,575·ï¤Î±þÊç¤ò»²¹Í¤Ëº£Ç¯¤ÎÀ¤Áê¤òºÇ¤âÉ½¤¹ÍÅ²ø¤ò¡ÖÊÆ±£¤·¡×¤Ë·èÄê¡£12·î21Æü¤Ë¡¢ÍÅ²ø²è²È¡ÊÍÅ²øÈþ½Ñ´Û´ÛÄ¹¡Ë¤ÎÌøÀ¸ÃéÊ¿¤Ë¤è¤ëÍÅ²ø²è¤ò¾®Æ¦Åç¡¦À¾¸÷»û¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§º£Ç¯¤ÎÍÅ²ø¡ÊÍÅ²øÈþ½Ñ´Ûnote¡Ë
https://yokai-museum.note.jp/n/n6ea786062523(https://yokai-museum.note.jp/n/n6ea786062523)
ÁªÄê¤ÎÍýÍ³
¡ÖÊÆ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¤À¤ì¤«¤¬±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×±½¤Î¿¿ÈÈ¿Í¤ÏÍÅ²ø¤Ç¤·¤¿
2024Ç¯¤Î²Æ¡¢¥¹ー¥Ñー¤ÎÊÆÇä¾ì¤«¤éÊÆ¤¬¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿À®5Ç¯¤ËÎä²Æ¤¬¼çÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÊ¿À®¤ÎÊÆÁûÆ°¡É¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤¿º£²ó¤ÎÊÆÉÔÂÁûÆ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ïº£Ç¯¤ÎÀ¤Áê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê»öÊÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¶¡µë¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢50Ç¯ÍèÂ³¤¤¤¿¸ºÈ¿À¯ºö¤Ë¤è¤ë£±.ÀøºßÅª¤ÊÀ¸»ºÎÌ¤Î¸º¾¯¡¢¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢£².°Û¾ïµ¤¾Ý¡Ê¹ó½ë¡Ë¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÎÌ¤Î¸º¾¯¤äÉÊ¼Á¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤ÎÍ×°ø¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¼ûÍ×¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢£³.¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ëÊÆ¾ÃÈñ¤ÎÁý²Ã¡¢£´.Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Î¾ðÊó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÇã¤¤¤À¤á¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Áê¼¡¤°¡¢¤Ê¤É¤ÎÍ×°ø¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼è°ú²Á³Ê¤Î¾å¾º¤äÊª²Á¹â¤âÁê¤Þ¤Ã¤¿ÊÆ¤Î²Á³Ê¾å¾º¤Ë¶ì¤·¤à¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤âSNS¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¹ñ¤ÎÈ÷ÃßÊÆÊü½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬±²´¬¤¯¤Ê¤É¡ÖÊÆ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ËÃ¯¤«¤¬±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±½ÏÃ¤âÎ®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾ÀÜÅª¤ÊÍ×°ø¤¬¤ß¤¨¤Ê¤¤ÁûÆ°¤Ë¤ÏÍÅ²ø¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÍÅ²øÈþ½Ñ´Û¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÊÆÁûÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÅ²ø¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤«¤é¡¢º£Ç¯¤ÎÍÅ²ø2024¤ò¡ÖÊÆ±£¤·¡×¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥¾¥ó¥Ó¡×¡Ö¥Ö¥ê¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¾®ÁÎ¡×¤â¥Î¥ß¥Íー¥È
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥¾¥ó¥Ó¡×¡Ö¥Ö¥ê¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¾®ÁÎ¡×¤òÍÅ²ø²è²È¡ÊÍÅ²øÈþ½Ñ´Û´ÛÄ¹¡Ë¤ÎÌøÀ¸ÃéÊ¿¤¬ÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥¾¥ó¥Ó¡×¡Ê²è¡§ÌøÀ¸ÃéÊ¿¡Ë
¡Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥¾¥ó¥Ó¡×¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¾å¤Ë¸½¤ì¤¿¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê±ÜÍ÷¿ô¡Ë²Ô¤®¤ÎÍÅ²ø¡£¹¹ð¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¸µ¤ÎÅê¹Æ¤ËÌµ´Ø·¸¤ÊÅê¹Æ¤ò¹Ô¤¦ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬²£¹Ô¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤¬¡Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥¾¥ó¥Ó¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥ê¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¾®ÁÎ¡×¡Ê²è¡§ÌøÀ¸ÃéÊ¿¡Ë
¡Ö¥Ö¥ê¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¾®ÁÎ¡×¤Ï¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎCreepyNuts¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë-MASHLE-¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¡Ê¥Ö¥ê¥ó¡¦¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡¦¥Üー¥ó¡Ë¤Î¿¶ÉÕ¤òÌö¤é¤»¤ëÍÅ²ø¡£YouTube¤äTikTok¤Ê¤É¤ÇÂ¿¿ôºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢À¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤Î¶Ê¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¼ª¤Ë»Ä¤ê¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò»Ï¤áº£Ç¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÍ¾¶½¤Ê¤É¤Ë¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤°ì¶Ê¤È¤·¤Æ¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤È²Î¤¤ÍÙ¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÍÅ²ø¤¬°ÅÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÔ²Ä²ò¤ÇÉÔ¾òÍý¤Ê¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡ÖÍÅ²ø¤Î¤»¤¤¡×¤Ë¤·¤Æº£Ç¯°ìÇ¯¤òÀ¶»»
ÀÎ¤«¤éÆüËÜ¿Í¤ÏÉÔ²Ä²ò¤Ê¤³¤È¤äÉÔ¾òÍý¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡ÖÍÅ²ø¤Î¤·¤ï¤¶¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÅ²ø¤ÏÊ¿²º¤ÊÆü¾ï¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÃÎ·Ã¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ÉÔ¾òÍý¤Ê¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯´²ÍÆ¤ÊÀº¿ÀÀ¤Ï¡¢Â¿ÍÍÀ¤Î¤¢¤ë¼Ò²ñ¤ËÄ´ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£ÍÅ²ø¡ÖÊÆ±£¤·¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë¥â¥ä¥â¥ä¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÀ²¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö»®Æ¸¡Ê¥µ¥é¥ï¥é¥·¡×¤È¡ÖËüÎë¡Ê¥Ð¥ê¥ó¡Ë¡×
¡Ö»®Æ¸¡Ê¥µ¥é¥ï¥é¥·¡×¤È¡ÖËüÎë¡Ê¥Ð¥ê¥ó¡Ë¡×¡Ê²è¡§ÌøÀ¸ÃéÊ¿¡Ë
¢§¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊºòÇ¯¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000111.000005189.html
¡ÖÍÅ²øËüÇî2025¡×¡Ê2025Ç¯£²·î£²Æü¹áÀî¸©¡¦¾®Æ¦Åç¡Ë²ñ¾ì¤ËÅ¸¼¨
ÌøÀ¸ÃéÊ¿¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Öº£Ç¯¤ÎÍÅ²ø¡×¿§»æ¤Ï¡¢2025Ç¯£²·î£²Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¾®Æ¦Åç¤Ç³«ºÅ¤Î¡ÖÍÅ²øËüÇî2025¡×²ñ¾ì¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍÅ²øËüÇî2025¡×¤Ï¡¢ÍÅ²ø¤ÈÍÅ²øÊ¸²½¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÍÅ²ø¤ò¥Æー¥Þ¤ËÃÏ°è¿¶¶½¤ò¤¹¤ëÃÄÂÎ¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÍÅ²øÊ¸²½¤ò°é¤à¿Í¡¹¤¬½¸¤¤À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÍÅ²øÊ¸²½¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¾®Æ¦Åç¤Ë¤Ï¡¢¡ÈYOKAI¤òÀ¤³¦¤Ø¡É¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡Ö¸½Âå¤ÎÍÅ²ø¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿À¤³¦¤ÇÍ£°ì¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡ÖÍÅ²øÈþ½Ñ´Û¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤³¤ÎÅç¤Ë½¸¤¤¡¢ÍÅ²ø¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤òÍý²ò¤·¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢È¯ÁÛÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÍÍÀ¤òÇ§¤á´²ÍÆ¤¢¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÏÍÅ²ø²è²È¤ÇÍÅ²øÈþ½Ñ´Û¤Î´ÛÄ¹¤Ç¤¢¤ëÌøÀ¸ÃéÊ¿¤¬¤Ä¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ÍÅ²øËüÇî
¡¦Æ±»þ³«ºÅ¡§Âè3²ó»Í¹ñÍÅ²ø¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¢Âè3²óÀáÊ¬¤ªÈè¤ìÍÍ²ñ
¡¦Æü»þ¡§2·î2Æü¡ÊÆü¡Ë9:30～16:00
¡¦¾ì½ê¡§ÅÚ¾±Ä®Áí¹ç²ñ´Û ¥Õ¥ì¥È¥Ô¥¢¥Ûー¥ë ¹áÀî¸©¾®Æ¦·´ÅÚ¾±Ä®¹Ã267-78
¡¦¼çºÅ¡§¾®Æ¦Åç¡¦ÌÂÏ©¤Î¤Þ¤Á ÍÅ²ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¢ÍÅ²øÈþ½Ñ´Û
¡¦¶¦ºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¾®Æ¦Åç´Ñ¸÷¶¨²ñ
¡¦¶¨ÎÏ¡§¾®Æ¦Åç¥Ø¥ë¥·ー¥é¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¾®Æ¦Åç¡¦ÌÂÏ©¤Î¤Þ¤Á¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈMeiPAM¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ª¡¦¥Õ¥£ー¥ë
¡¦¸å±ç¡§ÅÚ¾±Ä®¡¢¾®Æ¦ÅçÄ®¡¢ÅÚ¾±Ä®¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢¾®Æ¦ÅçÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¡¦Íè¾ìÍ½Äê¡§3,000¿Í
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¢§ÍÅ²øËüÇî¸ø¼°HP
https://www.yokaiexpo.com/
¡ÚÍÅ²øÈþ½Ñ´Û¤È¤Ï¡Û
¹áÀî¸©¡¦¾®Æ¦Åç¤ÎÌÂÏ©¤Î¤Þ¤Á¤Ç900ÂÎ¤ò¤³¤¨¤ëÍÅ²øÂ¤·ÁºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÈþ½Ñ´Û¡£¤Þ¤Á¤ÎÃæ¤ËÅÀºß¤¹¤ë4¤Ä¤Î¸ÅÌ±²È¤ò¥¹¥Þ¥Û¥¬¥¤¥É¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤á¤°¤ë¡£ÍÅ²ø¤Îµ¯¸»¤«¤é¸½Âå¤ÎÍÅ²ø¤Þ¤Ç¡ÖÍÅ²øÂ¤·ÁÂç¾Þ¡×¤Ë±þÊç¤µ¤ì¤¿900ÂÎ¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡¦ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÍÅ²ø¤òÀ¤³¦¤Ø¡×»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖÍÅ²ø¡Ê¡áYokai¡Ë¤ò¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¸ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÛÄ¹¤Ï¾®Æ¦ÅçÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÍÅ²ø²è²È¡¦ÌøÀ¸ÃéÊ¿¡£
ÍÅ²øÈþ½Ñ´Û¡¡¹áÀî¸©¾®Æ¦·´ÅÚ¾±Ä®¹Ã398¡¡0879-62-0221¡¡mail@meipam.net
¡Ú¾®Æ¦Åç¥Ø¥ë¥·ー¥é¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï¡Û
À¥¸ÍÆâ¡¦¾®Æ¦Åç¤Ç¡¢¥ª¥êー¥Ö¤ÎºÏÇÝ¤ä¸¦µæ¡¢²½¾ÑÉÊ¤ä¿©ÉÊ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦MeiPAM ¾®Æ¦Åç¡¦ÌÂÏ©¤Î¤Þ¤Á¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¶¦Æ±±¿±Ä¡£ÃÏ°è³èÀ²½»ö¶È¤Î´ë²è¡¦¿ä¿Ê¡¦±¿±Ä¡£
¼ÒÌ¾¡§¾®Æ¦Åç¥Ø¥ë¥·ー¥é¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¹áÀî¸©¾®Æ¦·´ÅÚ¾±Ä®¹Ã2721-1
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌøÀ¸ÉÒ¹¨
ÀßÎ©¡§1985Ç¯
HP¡§https://shl-olive.co.jp/