ËÜÆüÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Î¡Ø¥Ñ¥º¥ë¥Ü¥Ö¥ë ¥¨¥Ö¥ê¥Ð¥Ö¥ë!¡Ù¤Ê¤É²ÈÄíÍÑ/Steam¥²ー¥à¤¬ºÇÂç80%OFF¡ª¡Ö¥¿¥¤¥Èー¥Û¥ê¥Çー¥»ー¥ë¡×³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥Èー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢°Ê²¼¥¿¥¤¥Èー¡Ë¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎNintendo Switch(TM)ÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë¤äPlayStation(R)4ÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë¡¢SteamÍÑ¥½¥Õ¥È¤¬ºÇÂç80¡ó¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¿¥¤¥Èー¥Û¥ê¥Çー¥»ー¥ë¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª½õ¤±¥ê¥È¥é¥¤µ¡Ç½¶¯²½¤Ê¤É¤ÎÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬ËÜÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥Ñ¥º¥ë¥Ü¥Ö¥ë ¥¨¥Ö¥ê¥Ð¥Ö¥ë!¡Ù¤¬½é¤Î40%OFF¡¢¡Ø¥ì¥¤¥º ¥¢ー¥±ー¥É ¥¯¥í¥Î¥í¥¸ー¡Ù¡Ø¥ì¥¤¥¹¥Èー¥à¡ß¥ì¥¤¥¯¥é¥¤¥·¥¹ HD¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬½é¤Î50%OFF¤È¤Ê¤ëÂ¾¡¢¡Ø¥À¥é¥¤¥¢¥¹¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡ØÅìÊý¥¹¥Ú¥ë¥Ð¥Ö¥ë¡Ù¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢DLC¥»ー¥ë¤âÊ»¤»¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SteamÈÇ¡Ø¥°¥ëー¥ô¥³ー¥¹¥¿ー¡Ù¤ÎÁ´¤Æ¤ÎDLC³Ú¶Ê¤¬25%OFF¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
¥»ー¥ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§ https://www.taito.co.jp/sale
¡Ú¡Ø¥Ñ¥º¥ë¥Ü¥Ö¥ë ¥¨¥Ö¥ê¥Ð¥Ö¥ë!¡ÙÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡Û¡¡
ËÜÆüNintendo SwitchÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ø¥Ñ¥º¥ë¥Ü¥Ö¥ë ¥¨¥Ö¥ê¥Ð¥Ö¥ë!¡Ù¤Ë¤Æ¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤ä¡¢¥·¥êー¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¢¤¹¤«¤ë¥¿¥ïー¤ËÏ¢Â³¤ÇÄ©Àï¤¹¤ëÊý¤¬¤è¤êÍ·¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥Æー¥¸¤â²ò¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÍ·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆâÍÆ
£±. ¥¹¥Èー¥êー¥âー¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÅÙ¥²ー¥à¥ªー¥Ðー¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁªÂò¤Ç¤¤ë¡Ö¤ª½õ¤±¥ê¥È¥é¥¤¡×¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¡¢½¾Íè¤Î±Êµ×¥¬¥¤¥É¤ÎÉÕÍ¿¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Å·°æ¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¥¹¥Ôー¥É¤ä¡¢À©¸Â»þ´ÖÉÕ¤¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Î»þ´Ö¤Î·Ð²á¥¹¥Ôー¥É¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
£². ¥³¥ó¥È¥íー¥é¤ÎL¡¢R¡¢ZL¡¢ZR¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÈ¯¼Í³ÑÅÙ¤òÈùÄ´À°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£³. Nintendo Switch Online¤ËÌ¤²ÃÆþ¤ÎÊý¤¬¤¹¤«¤ë¥¿¥ïー¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¡¢Ëè²ó¥²ー¥à¥ªー¥Ðー»þ¤ËÄÌ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î²ÃÆþ¤òÂ¥¤¹²èÌÌ¤ËÁ«°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤ÎÄÌ¿®½ªÎ»¸å¤Î¥á¥Ë¥åー²èÌÌ¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥×¥êºÆµ¯Æ°¤Þ¤Ç¡ÖÄÌ¿®¤ò¤·¤Ê¤¤¡×ÁªÂò»è¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
¥Û¥ê¥Çー¥»ー¥ë¤Î³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¥ó¡×¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤ä¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë2¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°X¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¢£¡Ø¥Ñ¥º¥ë¥Ü¥Ö¥ë ¥¨¥Ö¥ê¥Ð¥Ö¥ë!¡Ù¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈµÇ°¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
±þÊçÊýË¡¡§
£±. ¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¥ó¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@bubblun_jp)¤ò¡Ö¥Õ¥©¥íー¡×
£². ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¡Ö¥ê¥Ý¥¹¥È¡×
¾ÞÉÊ¡§
Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡Ê1,000±ßÊ¬¡Ë 10Ì¾ÍÍ
¥Ð¥Ö¥ë¥Ü¥Ö¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢2¼ï¡¡³Æ1Ì¾ÍÍ
´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë ～ 12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
¢£¥Ð¥Ö¥ë¥ó¤«¤é¤Î¤ªÇ¯¶Ì!¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
±þÊçÊýË¡¡§
£±. ¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¥ó¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@bubblun_jp)¤ò¡Ö¥Õ¥©¥íー¡×
£². ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¡Ö¥ê¥Ý¥¹¥È¡×
¾ÞÉÊ¡§
Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡Ê5,000±ßÊ¬¡Ë 2Ì¾ÍÍ
¥Ð¥Ö¥ë¥Ü¥Ö¥ë2025Ç¯ÅÙ¥«¥ì¥ó¥Àー¡¡10Ì¾ÍÍ
´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë ～ 1·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç
¡Ú¥¿¥¤¥Èー¥Û¥ê¥Çー¥»ー¥ë¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
Nintendo Switch¡§
2025Ç¯1·î15Æü(¿å) 23»þ59Ê¬ ¤Þ¤Ç
PlayStation(R)4¡§
2025Ç¯1·î6Æü(·î) 23»þ59Ê¬ ¤Þ¤Ç
Steam¡§
2025Ç¯1·î3Æü(¶â) 3»þ00Ê¬¤Þ¤Ç
SwitchÍÑ¥½¥Õ¥È ¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë
SwitchÍÑ¥½¥Õ¥È ¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë
PS4ÍÑ¥½¥Õ¥È ¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë
SteamÍÑ¥½¥Õ¥È ¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë
¡Ú´ØÏ¢URL¡Û
¥¿¥¤¥ÈーWEB¥µ¥¤¥È ¡§ https://www.taito.co.jp/
¥¿¥¤¥Èー¥²ー¥à¸ø¼°X ¡§ https://twitter.com/TAITO_Apps
¥Ð¥Ö¥ë¥ó¸ø¼°X ¡§ https://twitter.com/bubblun_jp
¡Ú¾¦É¸¡Û
¢¨Nintendo Switch¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨"PlayStation" ¤ª¤è¤Ó " PS4"¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨(C)2024 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.
¢¨¡ÖTAITO¡×¡¢¤ª¤è¤Ó¡ÖTAITO¥í¥´¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥Èー¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£