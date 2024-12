ËÜÆüÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Î¡Ø¥Ñ¥º¥ë¥Ü¥Ö¥ë ¥¨¥Ö¥ê¥Ð¥Ö¥ë!¡Ù¤Ê¤É²ÈÄíÍÑ/Steam¥²ー¥à¤¬ºÇÂç80%OFF¡ª¡Ö¥¿¥¤¥Èー¥Û¥ê¥Çー¥»ー¥ë¡×³«ºÅ¡ª

株式会社タイトー

株式会社タイトー(本社:東京都新宿区、以下タイトー)は、対象のNintendo Switch(TM)用ソフト(ダウンロード版)やPlayStation(R)4用ソフト(ダウンロード版)、Steam用ソフトが最大80%オフとなる「タイトーホリデーセール」を実施いたします。

お助けリトライ機能強化などの無料アップデートが本日行われた『パズルボブル エブリバブル!』が初の40%OFF、『レイズ アーケード クロノロジー』『レイストーム×レイクライシス HDコレクション』が初の50%OFFとなる他、『ダライアス』シリーズや『東方スペルバブル』などが対象となります。

また、DLCセールも併せて実施しており、Steam版『グルーヴコースター』の全てのDLC楽曲が25%OFFとなっています。ぜひ、この機会にお買い求めください。

セール特設サイト: https://www.taito.co.jp/sale

【『パズルボブル エブリバブル!』無料アップデート】

本日Nintendo Switch用ソフト『パズルボブル エブリバブル!』にて、初心者の方や、シリーズファンの方、すかるタワーに連続で挑戦する方がより遊びやすくなる無料アップデートを実施しました。これまでクリアできなかったステージも解きやすくなりましたので、ぜひ遊んでみてください。

■アップデート内容

1. ストーリーモードにおいて一度ゲームオーバーになると選択できる「お助けリトライ」がパワーアップし、従来の永久ガイドの付与に加えて、天井が降りてくるスピードや、制限時間付きステージでの時間の経過スピードが遅くなります。

2. コントローラのL、R、ZL、ZRボタンでバブルの発射角度を微調整できるようになります。

3. Nintendo Switch Onlineに未加入の方がすかるタワーに挑戦すると、毎回ゲームオーバー時に通信を行い、サービスへの加入を促す画面に遷移していましたが、最初の通信終了後のメニュー画面にて、アプリ再起動まで「通信をしない」選択肢が追加されます。

【プレゼントキャンペーン】

ホリデーセールの開催期間中、「バブルン」公式X(旧Twitter)アカウントにて、Amazonギフトカードやグッズが当たる2つのキャンペーンを実施します。詳しくは公式Xをご確認下さい。

■『パズルボブル エブリバブル!』アップデート記念フォロー&リポストキャンペーン

応募方法:

1. 「バブルン」公式Xアカウント(@bubblun_jp)を「フォロー」

2. キャンペーン対象ポストを「リポスト」

賞品:

Amazonギフトカード(1,000円分) 10名様

バブルボブルフィギュア2種 各1名様

期間:2024年12月20日(金) ~ 12月31日(火)まで

■バブルンからのお年玉!フォロー&リポストキャンペーン

応募方法:

1. 「バブルン」公式Xアカウント(@bubblun_jp)を「フォロー」

2. キャンペーン対象ポストを「リポスト」

賞品:

Amazonギフトカード(5,000円分) 2名様

バブルボブル2025年度カレンダー 10名様

期間:2025年1月1日(水) ~ 1月15日(水)まで

【タイトーホリデーセール実施期間】

Nintendo Switch:

2025年1月15日(水) 23時59分 まで

PlayStation(R)4:

2025年1月6日(月) 23時59分 まで

Steam:

2025年1月3日(金) 3時00分まで

Switch用ソフト セール対象タイトルSwitch用ソフト セール対象タイトルPS4用ソフト セール対象タイトルSteam用ソフト セール対象タイトル

【関連URL】

タイトーWEBサイト : https://www.taito.co.jp/

タイトーゲーム公式X : https://twitter.com/TAITO_Apps

バブルン公式X : https://twitter.com/bubblun_jp

【商標】

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※"PlayStation" および " PS4"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※(C)2024 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※「TAITO」、および「TAITOロゴ」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。