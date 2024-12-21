TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥éー¥á¥óÀÖÇ¡ÙÂè2´üÀ©ºî·èÄê¡ª ¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´äº´¸·ÂÀÏº¡¢°Ê²¼ ¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー)¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥éー¥á¥óÀÖÇ¡ÙÂè2´ü¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥éー¥á¥óÀÖÇ¡ÙÂè2´üÀ©ºî·èÄê¡ª
¡Ö¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ 2022¡×Web¥Þ¥ó¥¬ÉôÌçÂè5°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÀä»¿Ï¢ºÜÃæ¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥éー¥á¥óÀÖÇ¡Ù¡ÊÃø¡¦¥¢¥ó¥®¥ã¥Þ¥ó¡Ë¤¬°ÛÎã¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ç¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ìº£²ÆÊüÁ÷¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡£ËÜÆü2024Ç¯12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×Æâ¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü1£°¼þÇ¯¥¹¥Æー¥¸¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö¥éー¥á¥óÀÖÇ¡õËºµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥¹¥Æー¥¸¡×¤Ë¤Æ¡¢Âè2´üÀ©ºî·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡Ø¥éー¥á¥óÀÖÇ¡Ù¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ËÜºî¤Ï¡¢Ç¤¬±Ä¤à¥éー¥á¥ó²°¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Î¼î»Ò¡Ê¤¿¤Þ¤³¡Ë¤ÈÇ¤¿¤Á¤È¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿°Û¿§¤Î¤ª»Å»öÊª¸ì¡£Ç¤¢¤ë¤¢¤ëËþºÜ¡ª¿Í¾ðÌ£°î¤ì¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥¹¥Èー¥êー¤È°¦¤ª¤·¤¤Ç¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ºî¼Ô¡¦¥¢¥ó¥®¥ã¥Þ¥óÀèÀ¸¤«¤é¡¢Âè2´üÀ©ºî·èÄê¤Î´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡ª
¤ä¤Ã¤¿ーーーーー¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¤´À¼±ç¤ÈÀ©ºî¿Ø¤Î³§ÍÍ¤Î´èÄ¥¤ê¤Î»òÊª¤Ç¤¹¡ª¥éー¥á¥óÀÖÇ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª»ä¤â¤¿¤Î¤·¤ß¤Ç¤£¤¨¤¹¡ª
¸ø¼°¥²ー¥à¡Ø¥éー¥á¥ó⾚Ç ～¥Ë¥ã¥ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¥éー¥á¥óÅ¹～¡Ù¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥éー¥á¥óÀÖÇ¡Ù¤Î¸ø¼°¥²ー¥à¡Ø¥éー¥á¥óÀÖÇ ～¥Ë¥ã¥ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¥éー¥á¥óÅ¹～¡Ù¡¢Î¬¤·¤Æ¡Ø¥Ë¥ã¥ó¥¹¥Æ¡Ù¤Ï¡¢App Store¡¢Google Play¤Ë¤Æ¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡£ËÜ¥²ー¥à¤Ï±Ñ¸ìÀÚ¤êÂØ¤¨¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§App Store / Google Play¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É
https://s.goodsmile.link/ido
¡Ø¥Ë¥ã¥ó¥¹¥Æ¡Ù12·î¤Î¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ¡ª
¡Ø¥Ë¥ã¥ó¥¹¥Æ¡Ù¤Ç¤Ï2024Ç¯12·î6Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂçÈËÀ¹¡ª¥Ë¥ã¥ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´Ö
´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î6Æü(¶â)～2024Ç¯12·î31Æü(²Ð)14:59
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñ¥¹¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ï2024Ç¯12·î31Æü(²Ð)14:59¤Þ¤Ç
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÊó½·¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë½¸·×¤ò¹Ô¤¤½ç¼¡ÇÛÉÛ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¡Ö¥éー¥á¥óÀÖÇ¡×¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¤ªÅ¹¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÁõ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ë¡¢¤¤¤¤¤Í¥¿¥Ã¥×¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½¸¤á¤¿¤ê¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¸ÂÄê°áÁõ¤ä¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥Ü¥¤¥¹¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡£¤µ¤é¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¬¥Á¥ã¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥Ç¥³¤¬À¹¤êÂô»³¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂçÈËÀ¹¡ª¥Ë¥ã¥ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤Ï12·î31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥éー¥á¥óÀÖÇ¡Ù¤ÎPOP UP SHOP¤¬¥¢¥Ë¥á¥¤¥È½ÂÃ«Å¹¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¡ª
¡Ø¥éー¥á¥óÀÖÇ～¥Ë¥ã¥ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¥éー¥á¥óÅ¹～¡ÙÎ¬¤·¤Æ¡Ø¥Ë¥ã¥ó¥¹¥Æ¡Ù¤Ë¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë12·î¡¢1·î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥êー¥¼¥ó¥È¥µ¥Ö¤Î¥°¥Ã¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2024Ç¯12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é2025Ç¯1·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥È½ÂÃ«Å¹¡ÊÅìµþ¡¦½ÂÃ«¡Ë
³«ºÅ´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯1·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.goodsmile.com/ja/event/6095
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥éー¥á¥óÀÖÇ¡Ù Blu-ray&DVD 2024Ç¯12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥éー¥á¥óÀÖÇ¡ÙBlu-ray&DVD¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ªGAGA¡úONLINE STORE¡Êhttps://store.gaga.co.jp/¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤âÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
±ÇÁüÆÃÅµ¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯6·î15Æü(ÅÚ)Àè¹Ô¾å±Ç²ñ ÉñÂæ°§»¢¡¢PV½¸¡¢¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈED¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¡£¥Ç¥£¥¹¥¯3ËçÁÈ¤ÎBlu-ray¡¿DVD BOX¥¢¥¦¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»°ÊýÇØ¥±ー¥¹¤Î¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Î¹ë²ÚÈÇ¤Ç¥ê¥êー¥¹¡ª
Blu-ray BOX¡Ê3ËçÁÈ¡Ë
\24,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡GABS-2764
DVD BOX(3ËçÁÈ)
\19,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡GADS-2765
¡ÚBlu-ray¡¦DVD¶¦ÄÌ»ÅÍÍ¡Û
¡üÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È»ÈÍÑ »°ÊýÇØ¤¯¤ë¤ß¥±ー¥¹¡¡¡ü¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ¡¡¡ü¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡ÒºîÉÊ³µÍ×¡Ó
¸¶ºî¡Ö¥éー¥á¥óÀÖÇ¡×¥¢¥ó¥®¥ã¥Þ¥ó¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×Ï¢ºÜ¡Ë
STAFF
´ÆÆÄ¡¡¡§À¶¿åµ×ÉÒ
Éû´ÆÆÄ¡§ÀÄÅç¹·´õ
¥·¥êー¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§µ×ÊÝµü
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÀéÍÕÆ»ÆÁ
3D´ÆÆÄ¡¡¡§¿ûÍ§É§
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¥ë¥¬¥ë¡¦¥ä¥ó
¿§ºÌÀß·×¡§³ùÅÄÀé²ì»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¸Þ½½Íò¿µ°ì
ÊÔ½¸¡¡¡¡¡§Ìø·½²ð
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Á°ÅÄ°«
²»¶Á¸ú²Ì¡§Âð´ÖËãÉ±
²»¶ÁÀ©ºî¡§ÅìËÌ¿·¼Ò
²»³Ú¡¡¡¡¡§¥Þ¥Ä¥ª¥«¥Ò¥í¥¿¥«
¼çÂê²Î¡¡¡§¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡ÖÀÖÇ¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§Î¥º§ÅÁÀâ¡ÖËÜÆü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡×
¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¡¡¡¡¡¡§E&H production¡¦¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§E&H production
CAST
Ê¸Â¢Ìò¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
º´¡¹ÌÚÌò¡§¿ù»³µª¾´
¥µ¥ÖÌò¡§Â¼À¥íìÍ¿
¥Ï¥ÊÌò¡§Å£µÜÍý·Ã
¥¯¥ê¥·¥å¥ÊÌò¡§Áá¸«º»¿¥
¼Ò ¼î»ÒÌò¡§ÀÞ¸¶¤¯¤ë¤ß
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
Ê¸Â¢¡§¡Ö¥éー¥á¥óÀÖÇ¡×Å¹Ä¹¡£¸ý¿ô¾¯¤Ê¤¤¥éー¥á¥ó¿¦Ç¡£
º´¡¹ÌÚ¡§¡Ö¥éー¥á¥óÀÖÇ¡×¤ÎÀÜµÒ¡¦¥ì¥¸¡¦·ÐÍýÃ´Åö¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿À³Ê¡£
¥µ¥Ö¡§ñ»ÒÅù¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤ÎÄ´ÍýµÚ¤Ó¥éー¥á¥ó¤ÎÀ¹¤êÉÕ¤±Ã´Åö¡£¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ê¥àー¥É¥áー¥«ー¡£
¥Ï¥Ê¡§¤¢¤¶¤È¤¤ÀÜµÒÃ´Åö¡£»Å»ö¤Ë¸·¤·¤¤ÀÜµÒ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡£
¥¯¥ê¥·¥å¥Ê¡§À½ÌÍÃ´Åö¡£¥¢¥àー¥ë¥È¥é¤ÎÉã¤È¥Ù¥ó¥¬¥ë¥È¥é¤ÎÊì¤ò¤â¤Ä¡£º´¡¹ÌÚ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¼Ò ¼î»Ò¡§»®Àö¤¤¡¦¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°Ã´Åö¡£Ç¤è¤ê¸¤ÇÉ¡£Å¹°÷¤ÇÍ£°ì¤Î¡Ö¿Í´Ö¡×¡£
ÇÛ¿®¾ðÊó
Amazon¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¢NETFLIX¡¢ABEMA¡¢U-NEXT¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Û¤«³ÆÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡ÒSTORY¡Ó
Ç¤À¤±¤Ç±Ä¤à¤ªÅ¹¡Ö¥éー¥á¥óÀÖÇ¡×¡¢¤½¤³¤Ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÌÌÀÜ¤ÇË¬¤ì¤¿¿Í´Ö¤Î¼î»Ò¡£ÀµÄ¾¤Ë¸¤ÇÉ¤ÈÅú¤¨¤¿Èà½÷¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈºÎÍÑ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Ç¤¤µ¤ì¤¿¤ª»Å»ö¤ÏÇ¤¿¤Á¤Î¤ªÀ¤ÏÃ·¸¡£¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ³À´Ö¸«¤¨¤ëÇÌÏÍÍ¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤ªµÒÍÍ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿Í´ÖÌÏÍÍ¡£¿ÈÂÎ¤â¿´¤â²¹¤Þ¤ë¡Ø¥éー¥á¥óÀÖÇ¡Ù¡¢°¦¤·¤µÂçÀ¹¤ê¡¢¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡£
¸¶ºî¾ðÊó
ºÇ¿·´©9´¬È¯ÇäÃæ¡ª
¡Ò¿·´©¾ðÊó¡Ó2024Ç¯10·î4ÆüÈ¯Çä
²Á³Ê¡§836±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸¶ºî½ñ±Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§(C)¥¢¥ó¥®¥ã¥Þ¥ó¡¿½¸±Ñ¼Ò
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ramenakaneko.com/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/ramenakaneko
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@ramenakaneko
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§(C)¥¢¥ó¥®¥ã¥Þ¥ó¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥éー¥á¥óÀÖÇÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦´á¶ñ¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ç¤Ê¶ÈÌ³¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¸½ºß¡¢2,500¼ïÎà°Ê¾åÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É¡×¥·¥êー¥º¤ÏÅö¼Ò¤ÎÂåÉ½¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¤Ø¤âÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÍÍ¡¹¤Ê·Á¤ÇÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤Ù¤¯Ä©ÀïÃæ¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡´äº´¸·ÂÀÏº
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ»°ÃúÌÜ16ÈÖ12¹æ ¥¢¥¥ÐCO¥Ó¥ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2001Ç¯5·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
´á¶ñ¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä
´á¶ñ¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥°¥Ã¥º¤ÎÀëÅÁ¡¦ÈÎÇä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¶ÈÌ³Âå¹Ô
´á¶ñ¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥°¥Ã¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¦¹¹ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Web¥Ç¥¶¥¤¥óÀÁÉé¶ÈÌ³
¥²ー¥à¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦À½ºî¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
±ÇÁü¡¦²»³Ú¤Î´ë²è¡¢À©ºî
¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä»ö¶È
Åê»ñ»Ù±ç
°û¿©Å¹·Ð±Ä
¡Ò¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ó
https://corporate.goodsmile.com/ja/