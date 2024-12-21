V¥·¥ó¥¬ー¡¦ÌÀÆ© 1st ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅÄ¾Á°¡ªÁ´ÊÔÌµÎÁ¤Î¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡ÖCandle Light LIVE¡×12·î22Æü(Æü)20»þ¤è¤êÇÛ¿®
¡¡KAMITSUBAKI STUDIO¡¿SINSEKAI RECORD½êÂ°¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¡¦ÌÀÆ©¤¬¡¢Á´ÊÔÌµÎÁÇÛ¿®¤Î¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡ÖCandle Light LIVE¡×¤ò2024Ç¯12·î22Æü(Æü)20»þ¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Åß¤ÎÌë¤Ë¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ÎÌÀ¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤ËÅô¤ë¡¢ÌÀÆ©¤Î²ÎÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö
¡¡12·î22Æü(Æü)¤Ë¤Ï¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡ÖCandle Light LIVE¡×¤òÌÀÆ©¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÁ´ÊÔÌµÎÁÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÌÀÆ©¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ò¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖCandle Light LIVE¡×¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¼õÃíÈÎÇä¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¤Æ¥Ú¥¹¥È¥êー¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥Æー¥Þ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ÌÀÆ©¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥¢¥í¥Þ¥¥ã¥ó¥É¥ë¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡12·î28Æü(ÅÚ)¤Ë½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¤ëÌÀÆ©¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¡£±ü¹Ô¤¤¢¤ëÉ½¸½ÎÏ¤Ç¿´¤ËÝî¤ß¤ëÌÀÆ©¤Î²ÎÀ¼¤¬¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÅô¤ë¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÌÀÆ© ¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡ÖCandle Light LIVE¡×
³«ºÅÆü»þ¡§2024Ç¯12·î22Æü(Æü) OPEN 19:30 / START 20:00
ÇÛ¿®URL¡§https://youtube.com/live/xcDdnppQXkE?feature=share
¢£¡ÖCandle Light LIVE¡×OFFICIAL GOODS
ÈÎÇäURL¡§https://findmestore.thinkr.jp/blogs/features/asu_live_candle_light
¼õÃíÄùÀÚ¡§2025Ç¯1·î14Æü(²Ð) 13:00¤Þ¤Ç
¢£ÌÀÆ©1st ONE-MAN LIVE¡ÖRAY¡×¸ø±é¾ðÊó
²ñ¾ì¡§¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¥Ûー¥ëÅìµþ
³«ºÅÆü»þ¡§2024Ç¯12·î28Æü(ÅÚ) OPEN 17:00 / START 18:00
¢£ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È
https://www.zan-live.com/live/detail/10467
¢¨²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÌÀÆ©¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Å·À¤Î¥ê¥º¥à´¶¤ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê²ÎÀ¼¤ò¤â¤Ä¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¡£
¤¤¤¿¤º¤é¤Ë¶õÁÛ¤·¡¢¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¤âÄ¾´¶¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê½÷¤Î»Ò¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÆ»³Éñ¤¬Ã´Åö¤·¡¢¸½ºß¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï55Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£KAMITSUBAKI STUDIO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÃ£¤È¶¦¤Ë¥Í¥Ã¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò»º¤ß½Ð¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·»þÂå¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈ¯·¡¤ä³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈYouTube¤äSNS¤Î±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Ã¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤«¤é¤Ê¤ë±¿±ÄÂÎÀ©¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¢ºî¶Ê²È¡¢±ÇÁüºî²È¡¢¥¹¥Èー¥êー¥é¥¤¥¿ー¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤È¤È¤â¤ËºîÉÊ¤ò¡È¶¦ÁÏ¡É¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ö¡¦ºîÉÊ¤ÎÁÏ½Ð¤ä¡¢²»³ÚÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kamitsubaki.jp/
¡Ê±¿±Ä ³ô¼°²ñ¼ÒTHINKR¡§ https://thinkr.jp/¡Ë