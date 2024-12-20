¡Ú¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¹Ö±é²ñ¡Û¹ñ¸øÎ©Âç³Ø°å³ØÉô ¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÂ®Êó¤È½Ð´ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
°å·ÏÀìÌçÍ½È÷¹»¤È¤·¤Æ¹ç³Ê¼Ô¿ôNo.1¡Ê¢¨¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¡×Ä´¤Ù/2024Ç¯ÅÙÆþ»î °å³ØÉô°å³Ø²Ê¹ç³Ê¼Ô1,226Ì¾ 2024Ç¯4·î27Æü¸½ºß¡Ë¡¢ËÌ³¤Æ»～¶å½£¤Þ¤ÇÁ´¹ñ26¹»¤òÅ¸³«¤¹¤ë°å·ÏÀìÌçÍ½È÷¹»¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥é¥Ü¡Ê²Ï¹ç½Î¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î18Æü(ÅÚ¡Ë¡¦19Æü(Æü)¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤òÂ¨»þÊ¬ÀÏ¤·¡¢Â®Êó¹Ö±é²ñ¤ò¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î·¹¼ÐÇÛÅÀ¤ä2ÃÊ³¬ÁªÈ´¤Î¥Üー¥Àー¥é¥¤¥óÍ½ÁÛ¤ò»Ö´ê¼ÔÆ°¸þ¤Ë´ð¤Å¤¤Ê¤¬¤é°å·ÏÀìÌçÍ½È÷¹»¹ç³Ê¼Ô¿ôNo.1¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥é¥Ü¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¹ñ¸øÎ©Âç³Ø°å³ØÉô¤Î½Ð´ê¤ÎÎ±°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñ¸øÎ©Âç³Ø°å³ØÉô¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¼õ¸³À¸¡¦ÊÝ¸î¼ÔÉ¬Ä°¤Î¹Ö±é²ñ¤Ç¤¹¡£
¹ñ¸øÎ©Âç³Ø°å³ØÉô ¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÂ®Êó¤È½Ð´ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
https://www.medical-labo.com/posted/national_or_public_university_application/
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢£Ï¿²èÇÛ¿®¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë
¢¨ÇÛ¿®ÊýË¡¤Ï¡¢Ï¿²èÇÛ¿®¤È¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î26Æü(Æü) 11:00～12:00
¢¨Ìó60Ê¬¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÇÛ¿®¤ÏWeb²ñµÄ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÚZoom¡Û¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤´ÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ËÀìÍÑURL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÐ¾Ý
¹ñ¸øÎ©Âç³Ø °å³ØÉô¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¼õ¸³À¸¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý
¢£»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
¢£¹Ö±éÆâÍÆ
£±.2025Ç¯ÅÙ ¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÂ®Êó
£².¹ñ¸øÎ©Âç³Ø°å³ØÉô ½Ð´ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
£³.¹ñ¸øÎ©Âç³Ø°å³ØÉô £²¼¡»î¸³ÂÐºö
¢£¿½¹þÆÃÅµ
¥¤¥Ù¥ó¥È»ñÎÁ¡Ö¹ñ¸øÎ©Âç³Ø°å³ØÉô¡¡¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÂ®Êó¤È½Ð´ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¢¨¡Ö¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É»ëÄ°¥Úー¥¸¡×Æâ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨É½»æ¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡ã¹Ö±é²ñ¤Î¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡ä
Ï¿²èÇÛ¿®¡¦¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.medical-labo.com/posted/national_or_public_university_application/¡¡
¢£´ü´Ö¸ÂÄê¡ª¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ëÄ°´ü´Ö¡§1·î27Æü¡Ê·î¡Ë～2·î5Æü¡Ê¿å¡Ë
¹Ö±é²ñ¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È»ñÎÁ¡ÊPDF¡Ë¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¤ª¿½¹þ¤ÎÎ®¤ì
°Ê²¼¤Î¡Ö¿½¤·¹þ¤à¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ¡¢É¬Í×»ö¹à¤ò¤´ÆþÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ôÆü¤ËÊ¬¤±¤Æ¤Î»ëÄ°¤ä¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¤Î»ëÄ°¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É»ëÄ°¥Úー¥¸¡×¤ò¥Ö¥Ã¥¯¥Þー¥¯¤·¤Æ¡¢°å³ØÉô¹ç³Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥é¥Ü¤Î1ÂÐ1¸ÄÊÌ»ØÆ³¡Ú¹ñ¸øÎ©ÂÐºö¡Û
https://www.medical-labo.com/national_or_public_university/
¹»¼Ë¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¡Ú³Ø¹»ÀâÌÀ²ñ¡Û
https://www.medical-labo.com/entrance/explanatory/info/
¡Ú°å·ÏÀìÌçÍ½È÷¹»¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥é¥Ü¤Ï¡¢°å·ÏÀìÌçÍ½È÷¹»¹ç³Ê¼Ô¿ôNO.1¢¨¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëÍ½È÷¹»¤Ç¤¹¡£ºòº£¤Î°å³ØÉôÆþ»î¤Î¼Â¾ð¤òÂª¤¨¡¢£±ÂÐ£±¤Î¡Ö´°Á´¸ÄÊÌ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤¤¤¦³Ø½¬¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤Ë26¹»¼Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.medical-labo.com/
¢¨¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¡×Ä´¤Ù/2024Ç¯ÅÙÆþ»î °å³ØÉô°å³Ø²Ê¹ç³Ê¼Ô1,226Ì¾ ¡Ê2024Ç¯4·î27Æü¸½ºß¡Ë