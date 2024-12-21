¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¤Î¸×¤Î´¬¡¢ÆüÊ©±Ñ3¥«¹ñ¸ì9000¹àÌÜ¤òÌÖÍå¡ÖÆüËÜ´Ñ¸÷É¬·ÈÃ±¸ìÄ¢¡×12·î25Æü¡¡´©¹Ô
¸½Ìò¤Î¥È¥Ã¥×¥¬¥¤¥É4¿Í¤¬¼¹É®¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿½ñÀÒ¡ÖÆüÊ©±Ñ3¥«¹ñ¸ì¡¡ÆüËÜ´Ñ¸÷É¬·ÈÃ±¸ìÄ¢¡×¤¬2024Ç¯12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¡ÊGTPÈ¯¹Ô¡Ë¡£¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î±þÂÐ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ä¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¸½¾ì¤Ç»È¤¦Î©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤ÆÊÔ¤Þ¤ì¤¿¡×¤â¤Î¡£¥¬¥¤¥É¡¦ÄÌÌõ¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦µï¼ò²°¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¡¢´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç³°¹ñ¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¸ì×Ã½¸¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎ¹¹Ô¶È³¦¤Î¸×¤Î´¬¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¡ÚURL¡Ûhttp://gtpweb.net/tango.html(http://gtpweb.net/tango.html)
½ñÀÒ¥«¥Ðー
ÆüËÜ´Ñ¸÷¤ËÉ¬Í×¤ÊÃ±¸ì¤¬Ê¬Ìî¤´¤È¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥¢¥¤¥¦¥¨¥ª½çabc ½ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¬ÌîÊÌ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¸½¾ì¤ÇÅÐ¾ì¤·¤½¤¦¤Ê½ç¤ËÇÛÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂÁ©¤Ç¤¹¤°¤ËÌòÎ©¤Á¡¢¤«¤Ä¤Þ¤¿´ù¾å³Ø½¬¤Ç¤Ï¸ì×Ã¤ò°ìµ¤¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Æー¥Þ¤´¤È¤ËÁ´12¾Ï¤Î¹½À®¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎºîÉÊÌ¾¥ê¥¹¥È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥ê¥¹¥È¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ê¥¹¥È¡¢ÆüËÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë·úÃÛ¤Î¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¡¢°ìÈÌ¶µÍÜ¤Î»öÅµ¤ÎÍ×ÁÇ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÌÜ¼¡ÆâÍÆ¡Û
Âè1¾Ï¡ÎÆüËÜÆþÌç¡Ï¡Ò¶õ¹ÁÅþÃå¤«¤é¡Ó¡Ò²¼¼Ö´Ñ¸÷¡Ó¡Ò¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡Ó¡Ò¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¬¥¤¥É¡¦¤ª¶â¤äËº¤ìÊª¡Ó¤Ê¤É
Âè2¾Ï¡ÎÈþÌ£¤·¤¤ÆüËÜ¡Ï¡ÒµûÎà¡Ó¡Ò³Îà¡Ó¡ÒÆù¡¦¥¹¥Æー¥¡Ó¡Ò²Ì¼Â¡Ó¡ÒÏÂ²Û»Ò¡¦¥Ç¥¶ー¥È¡Ó¡ÒÌ£¤È¿©Ê¸²½¡Ó¡Ò¿©»öÀ©¸Â¡Ó¤Ê¤É
Âè3¾Ï¡ÎÆüËÜ¤Ç°û¤à¼ò¡Ï¡Ò¼òÂ¢¡¦¼òÊÆ¡Ó¡ÒÆüËÜ¼ò¤ÎÀ½Ë¡¡Ó¡Ò¼ò´ï¡¦µï¼ò²°¡¦¼ò°û¤ß¡Ó¡Ò¥Óー¥ë¡Ó¡Ò¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÀ½Ë¡¡Ó¤Ê¤É
Âè4¾Ï¡Î¼«Á³¤ò°¦¤Ç¡¢Íý²ò¤¹¤ë¡Ï¡ÒÂÝ¤ÈÆüËÜÄí±à¡Ó¡Ò¿¹ÎÓ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡Ó¡ÒÆüËÜ¤Î²ÖÌÚ¡Ó¡Ò±à·Ý¡¦ºÏÇÝ¡¦ËßºÏ¡Ó¡Òº«Ãî¡Ó¤Ê¤É
Âè5¾Ï¡Î¾ë¤ä·úÊª¤òË¬¤ì¤ë¡Ï¡Ò¸¼´Ø¤«¤é¾²¤Î´Ö¤Ø¡Ó¡ÒÌÚÂ¤·úÃÛ¤ÈÂç¹©Æ»¶ñ¡Ó¡ÒÆüËÜ¤Î¾ë¡Ó¡Ò¸½Âå¤Î·úÃÛ¡Ó¤Ê¤É
Âè6¾Ï¡ÎÆüËÜ¿Í¤Î¿´¡Ï¡Ò¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¡Ó¡Ò¿ÀÏÃ¤ÎÀ¤³¦¡Ó¡Ò»û±¡¤Ë¹Ô¤¯¤È¡Ó¡ÒÁµ¤Î¿´¡Ó¡Ò¥¥ê¥¹¥È¶µ¡Ó¡ÒÆüËÜ¿Í¤Î°¦¤ÈÀ¡Ó¤Ê¤É
Âè7¾Ï¡ÎÀïÁè¤ÈÀ¤³¦¤ÎÌ¤Íè¡Ï¡Ò¸¶»ÒÇúÃÆ¡Ó¡ÒÈïÇø¼Ô¹ÖÏÃ¡Ó¡Ò¶á¸½Âå¤ÎÉð´ï¡¦Ê¼´ï¡Ó¡Ò¥¨¥Í¥ë¥®ー¡Ó¡Ò¸¶È¯¡Ó¡Ò´Ä¶ÌäÂê¡Ó¤Ê¤É
Âè8¾Ï¡Î¥¹¥Ýー¥Ä¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ï¡Ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ó¡Ò¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Õ¡Ó¡Ò¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ó¡Ò¥«¥é¥ª¥±¡Ó¤Ê¤É
Âè9¾Ï¡Î¥Ï¥¤¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡Ï¡Ò¸½ÂåÈþ½Ñ¡ÓÆüËÜ±Ç²èºîÉÊ¡Ó¡ÒÆüËÜ¸ì¡Ó¡ÒÆüËÜÊ¸³ØºîÉÊ¡Ó¡Ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ó¤Ê¤É
Âè10¾Ï¡ÎÅÁÅýÅª¤ÊÆüËÜ¡Ï¡ÒÃã¤ÎÅò¡Ó¡ÒÅÁÅý±é·à¡Ó¡ÒÆ«·Ý¡Ó¡Ò¶âÇó¡Ó¡Ò¼¿´ï¡Ó¡ÒÏÂ»æ¡Ó¡Ò·Ý¼Ô¡Ó¡ÒÃåÊª¡Ó¡ÒÅáÃÃÌê¡¦Åá·õ¡Ó¤Ê¤É
Âè11¾Ï¡Î»º¶È¡¦·ÐºÑ¡¦À¯¼£¡¦Îò»Ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡Ï¡Ò¹©¾ì¸«³Ø¡Ó¡ÒÂè°ì¼¡»º¶È¡Ó¡Ò¥¸¥§¥ó¥ÀーÌäÂê¡Ó¡ÒÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤ÎÎò»Ë¡Ó¤Ê¤É
Âè12¾Ï¡ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ï¡Ò¶ÛµÞ»öÂÖ¡Ó¡ÒÃí¼Í¤ÈÌô¡Ó¡ÒÆñÉÂ¡Ó¡ÒËü¤¬°ì¤Î¾ì¹ç¡Ó¡ÒÅÁÀ÷ÉÂ¡Ó¡Ò´¶À÷¾É¤ÈÀï¤¦¡Ó¤Ê¤É
»ý¤ÁÊâ¤¯¤â¤è¤·¡¢´ù¾å³Ø½¬¤â¤è¤·¡£¥Ï¥ó¥Ç¥£¤Ê¿·½ñ¥µ¥¤¥º
ËÜÊ¸576ÊÇ¤È¡¢Ã±¤Ê¤ëÃ±¸ì³Ø½¬¤ÎÎà½ñ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¥Ü¥ê¥åー¥à¡£¤·¤«¤·¡¢¼½ñ¤Î°õºþ¤ÇÉ¾È½¤Î¹â¤¤»°¾ÊÆ²°õºþ¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤ê¡¢Î¢¼Ì¤ê¤Î¾¯¤Ê¤¤Çö¼ê¤Î»æ¤ò»È¤¤¡¢À½ËÜ¤Ï»å¤«¤¬¤êÄÖ¤¸¡¢É½»æ¤Ï¥Ó¥Ëー¥ëÉ½»æ¤Ë¤·¤¿¡£³«¤¤â¤è¤¯¡¢¸ü¤µ¤Ï£²¥»¥ó¥Á¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¤â¤Î¤Ë»Å¾å¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
´©¹ÔÆü ¡§2024Ç¯12·î25Æü
È½·¿ ¡§¿·½ñÈÇ
À½ËÜ ¡§»åÄÖ¤ê¾åÀ½ËÜ¡¢¥Ó¥Ëー¥ëÉ½»æ¡¢»æ¥«¥Ðー
ËÜÊ¸¥Úー¥¸¿ô ¡§576¥Úー¥¸
Áí¹àÌÜ¿ô ¡§Ìó9000¹àÌÜ
Äê²Á ¡§4,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÊÔ½¸ ¡§ÆüËÜ´Ñ¸÷É¬·ÈÃ±¸ìÄ¢ÊÔ½¸Éô
½ñÉ¾¡¢ÆÉ¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸¡Æ¤¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡¢½ñÊª¤Î¸½Êª¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î»Ý£±.¡Ö¸«ËÜ´õË¾¡×¤È£².¤ªÌ¾Á°£³.Í¹ÊØÈÖ¹æ¤È½»½ê£´.¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÌÀµ¤Î¾å¡¢ÊÔ½¸Éô°¸¤Ë¥áー¥ë²¼¤µ¤¤¡£¸«ËÜ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½ñÀÒ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë
½ñÀÒ¤òÍÎÁ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯Æâ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢½ñÀÒ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ýÍÆ¤·¤¿¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜ¤ò»ý¤ÁÊâ¤«¤Ê¤¯¤È¤âÆâÍÆ¤ò»²¾È¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢½ñÀÒ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿ÛÙ¤ËQR¥³ー¥É¤È¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¿½¹þÊýË¡
¸ÂÄê500Éô¤Î°õºþ¤Ç¡¢Å¹Æ¬ÈÎÇä¤äAmazon¤Ê¤É¤Ç¤ÎÄÌ¿®ÈÎÇä¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ú½ñÀÒÃíÊ¸¤Î»ÅÊý¡Û
4,200±ß¤ò¿¶¹þ¤ó¤ÀÊý¤Ë¡¢Á÷ÎÁÄÉ²Ã¤Ê¤·¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
1)Âå¶â¤ò¤ª¿¶¤ê¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¡Î¿¶¹þÀè¡Ï Í¹ÊØ¶É¡¡10030-80052271¡¡¸ýºÂÌ¾µÁ¡§¥Ê¥¬¥Î¥È¥â¥æ¥
¡ÊÂ¾¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤éÍ¹ÊØ¶É¸ýºÂ¤Ë¿¶¹þ¤à¾ì¹ç¤Ï¡¢Å¹Ì¾¡á¡»¡»È¬¡Ê¥¼¥í¥¼¥í¥Ï¥Á¡Ë¡¢Å¹ÈÖ¡á008¡¢ÍÂ¶â¼ïÌÜ¡áÉáÄÌÍÂ¶â¡¢¸ýºÂÈÖ¹æ¡á8005227¤Ç¡Ë¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÉéÃ´¤Ç¤¹
2)¥áー¥ë¤Ë¤Æ¿¶¹þ³Û¤È¿¶¹þÆü¡¢¤ªÌ¾Á°¡¢Í¹ÊØÈÖ¹æ¤È¤´½»½ê¡¢¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡Î¥áー¥ë°¸Àè¡Ïgreattomoyukiproject@gmail.com ¡ÖÆüËÜ´Ñ¸÷É¬·ÈÃ±¸ìÄ¢¡×·¸ ¤Þ¤Ç
3)Æþ¶â¤¬³ÎÇ§¤¬¤È¤ì¼¡Âè¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¥Ý¥¹¥È¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹
GTP¡ÖÆüËÜ´Ñ¸÷É¬·ÈÃ±¸ìÄ¢¡×ÊÔ½¸Éô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§GTP
½êºßÃÏ¡§¢© 182-0002 ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»ÔÀçÀîÄ® 2-6-5-433¡¡
¼çºË¡§Ä¹ÌîÃÒ¹Ô
TEL¡§090- 6015-4502¡¡
MAIL¡§greattomoyukiproject@gmail.com
¡ÖÆüËÜ´Ñ¸÷É¬·ÈÃ±¸ìÄ¢¡×ÊÔ½¸Éô
HP¡§ http://gtpweb.net/tango.html
¡ÚÊÔÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Ä¹ÌîÃÒ¹Ô¡Î¤Ê¤¬¤Î¤È¤â¤æ¤¡Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¥¬¥¤¥É¡£ÅìµþÅÔ¿·½É¶è½Ð¿È¡£¾åÃÒÂç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉô¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì³Ø²ÊÂ´¶È¡£¿·Ê¹µ¼Ô¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õµ¡Æâ»ïÊÔ½¸Ä¹¡¢¡Ø¥Þ¥ê¡¦¥¯¥ìー¥ë¡Ù»ïÊÔ½¸Ä¹¡¢¡ØMartha¡Ù»ïÊÔ½¸Ä¹¡¢¥ï¥¤¥óÀìÌç»ïÊÔ½¸Ä¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Ë¡£¥¦¥§¥Ö¡¦¥¨¥Ç¥£¥¿ー¡¢Ã»Âç¤Î¹Ö»Õ¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¡¢2006Ç¯¤è¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ë¤è¤ë¥¬¥¤¥É¤òËÜ¶È¤È¤¹¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë ¡ÔGuide Tomo Japon 2018¡Õ ¤Ê¤É¡£
¾®ÎÓÍ³Èþ»Ò¡Î¤³¤Ð¤ä¤·¤æ¤ß¤³¡Ï±Ñ¸ì¥¬¥¤¥É¡£¿À¸Í½Ð¿È¡¢²£ÉÍ»Ôºß½»¡£1997Ç¯¤Ë²£ÉÍ¤ÇÄÌÌõ¥¬¥¤¥É¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Ä¥¢ー¤Î³ùÁÒ¡¢Æü¸÷¡¢ÉÙ»ÎÈ¢º¬¤Î¥³ー¥¹¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¸å¡¢FIT¤«¤é¥¹¥ëー¤Î¥í¥ó¥°¥Ä¥¢ー¡¢¥¢ー¥È¤äÅ´Æ»¤Ê¤É¤Î¥Æー¥Þ¥Ä¥¢ー¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤³¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¡£ÆüËÜ¤Î¶á¸½Âå·úÃÛ½ä¤ê¤È¸½Âå¥¢ー¥È´Õ¾Þ¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÖÈþ¡×¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¶¦´¶¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬³Ú¤·¤ß¡£
»³ËÜ·¼²ð¡Î¤ä¤Þ¤â¤È¤±¤¤¤¹¤±¡Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì±Ñ¸ì¥¬¥¤¥É¡£Àîºê»Ô½Ð¿È¡£¹¹ðÀ©ºî²ñ¼Ò¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹À¯ÉÜ´Ñ¸÷µ¡´Ø¤Ç¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¶ÈÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2015Ç¯¤è¤êÄÌÌõ¥¬¥¤¥É¤Ë¡£¶ÈÌ³»ë»¡¡¢¹ñºÝ²ñµÄ¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡¢±Ç²è»£±Æ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÄÌÌõ¤â¹Ô¤¦¡£Áí¹çÎ¹¹Ô¶ÈÌ³¼è°·´ÉÍý¼Ô¡¢À¤³¦°ä»º¸¡Äê1µé¡¢JSA¥ï¥¤¥ó¥¨¥¥¹¥Ñー¥ÈÅù¤Î»ñ³Ê¤ò½ê»ý¡£¥¬¥¤¥É¤äÄÌÌõ¤Ê¤É¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÆ°¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
ºûº¬Í³·Ã¡Î¤µ¤µ¤Í¤è¤·¤¨¡Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì±Ñ¸ì¥¬¥¤¥É¡£¿À¸Í½Ð¿È¡£2001Ç¯¤è¤ê¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¸ìÄÌÌõ¡¦ËÝÌõ²È¡£2007Ç¯¤è¤ê¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¥¬¥¤¥É¡£ÉÙÍµÁØ¡¢³°Ì³¾Ê¾·æÛ»ö¶È¡¢¥¯¥ëー¥º¾èÁ¥¤ä¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¥Ä¥¢ー¤ËÂ¿¤¯·È¤ï¤ë¡£20Ç¯´ÖÄÌÌõ¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»Ò¥Õ¥é¥ó¥¹¥Áー¥à¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¤´¶Æ°¡£¼ñÌ£¤ÏÃãÆ»¡¢»ÅÉñ¡£ËÝÌõ½ñ¤Ë¡Ø¤æ¤¿¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤ë ¥·¥ó¥×¥ë¥ê¥¹¥È¡Ù¤Ê¤É¡£
¡ÖÆüËÜ´Ñ¸÷É¬·ÈÃ±¸ìÄ¢¡×ÊÔ½¸Éô¡£º¸¤«¤é»³ËÜ·¼²ðG¡¢ºûº¬Í³·ÃG¡¢¾®ÎÓÍ³Èþ»ÒG¡¢Ä¹ÌîÃÒ¹ÔG
¡ÚÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡Û
¡Ö¤³¤Î¥ïー¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ò¼ê¤Ë¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆüËÜ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢ÄÌÌõ°ÆÆâ»Î¤ÎÄ¹ÌîÃÒ¹Ô¡¢ÄÌ¾Î¤È¤â¤µ¤ó¡£ÄÌÌõ°ÆÆâ»Î¤Ï³°¹ñ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ËÆüËÜ¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¿¦¶È¤Ç¡¢¤È¤â¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ÎÍ¥½¨¤Ê¥¬¥¤¥É¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç2021Ç¯½Õ°ÊÍè¡¢»Å»ö¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÌµÉ÷¤É¤³¤í¤«¡¢µÕÉ÷¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼«¸Ê¸¦½¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡£GOTO¥È¥é¥Ù¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¶È³¦¤Ë¤Ï¡¢½õ¤±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤¿¡£²È¤Ç¤â¤ó¤â¤ó¤È¤¹¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Å»ö¤Ç½ñ¤¤È¤á¤Æ¤¤¿Ã±¸ì¤äÉ½¸½¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¹ñÌ±¤Ç¡¢Ã±¸ìÎÏ¡¢¥¤¥³ー¥ë¶µÍÜ¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢Ã±¸ìÎÏ¤Î¤Ê¤¤¥¬¥¤¥É¤Ï¼º³Ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÃÏ¿Ì¤ÎÏÃ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¡¢ÌÈ¿ÌÁõÃÖ¡¢ÂÑ²Ð·úÃÛ¡¢¶Ú¸ò¤¤¡¢¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸ì¤òÃÎ¤é¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤ÏÃÏ¿Ì¹ñ¤À¡¢¤È¤¿¤À·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¤À¤á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡¡¡£Ê¬Ìî¤Ï¡¢ÆüËÜ¿©¡¢²¹Àô¡¢ÆüËÜ¤Î²È¡¢¿À¼Ò¤ä»û±¡¤È¤¤¤Ã¤¿Åµ·¿Åª¤Ê´Ñ¸÷¤Î»öÊÁ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¼«Æ°¼Ö¹©¾ì¤Î¸«³Ø¡¢¸¶È¯ÌäÂê¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦Îò»Ë¤Ê¤É¹¤¤ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤Ö¡£¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¸½Âå·úÃÛ¤ÎºîÉÊ¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤òÃÎ¤ëÃÎ¼±¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¸½¾ì¤Ç½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤ÊÃ±¸ì¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌÖÍå¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤È¤â¤µ¤ó¤Ï¶»¤ò¤Ï¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´Ø·¸¤Î¸ì¤â¤®¤Ã¤·¤ê¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢»°Ì©¤ä¼Ò²ñÅªµ÷Î¥¤È¤¤¤¦¸ì¤ò¸ý¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£¿·¤·¤¤À¸³èÍÍ¼°¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿Ã±¸ìÄ¢¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£±Ñ¸ì¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë±Ñ¸ì¤¬ÊÂµ¤µ¤ì¤¿¡ÖÆüÊ©±Ñ£³¥«¹ñ¸ì¡×¤Î¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¬¥ë¡¦¥ïー¥É¥Ö¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¥¬¥¤¥É¤ÏÁ´¹ñ¤Ç500¿Í¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¶¹¤¤À¤³¦¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤òÆþ¤ì¤Æ¤³¤½¡¢²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£Âè°ìÀþ¤Î¥¬¥¤¥É¤äÄÌÌõ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³°¹ñ¿Í¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¹¤¯³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡£¡¡
ÄÌÌõ°ÆÆâ»Î¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¸òÎ®¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¥×¥ìー¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥á¥â¤äÃ±¸ìÄ¢¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»î¤ß¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë±Ñ¸ì¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤¿¤Á¤¬¸½¤ì¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆËÄÂç¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Â³¤±¤é¤ì¤¿¡£µÄÏÀ¤¬¿¼Ìë¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡£¡Ö¥Æ¥ì¥ïー¥¯¥Öー¥à¤Ë¾è¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤È¤â¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¦¡£2021Ç¯2·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¡ÖÊÙ¶¯²ñ¡×¤Ï130²ó¤ò¿ô¤¨¡¢º£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥ì¥ó¥¬¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤è¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¡ØÆüËÜ´Ñ¸÷É¬·ÈÃ±¸ìÄ¢¡Ù¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸«½Ð¤·¸ì¤Ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ò¤Ä¤±¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÆüËÜ¸ì³Ø½¬¼Ô¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡£´Ñ¸÷´Ø·¸¤Î¿Í¤¬¤¹¤°¤Ë¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Ã±¸ì¤ÏÊ¬ÌîÊÌ¤ËÇÛÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤È¤â¤µ¤ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤Î²ñ¡×¤¬¥Áー¥à¥ïー¥¯¤Çºî¤ê¤¢¤²¤¿¡¢ºÇ¶¯¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÍÑ¥Äー¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£