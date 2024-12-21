¿·Ç¯¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½¸·ë¡ª¡ÖBILLIKEN CREATORS OSAKA POP UP EVENT¡×³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

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(1)Little Beans Town Billiken
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²Á³Ê¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§BILLIKEN CREATORS OSAKA POP UP EVENT
³«ºÅ´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ～20»þ¡¡
¢¨12·î31Æü(²Ð) 10:00～18:00¡¢ 1·î1Æü(¿å¡¦½Ë)¡¦2Æü(ÌÚ)¤ÏÁ´´ÛµÙ¶È¡¢¿·Ç¯½éÇä¤ê¤Ï1·î3Æü(¶â) 9:30～19:00
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Ã´Åö¡§Ãæ»³¡¡kanako_nakayama@tamurakoma.co.jp
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