¡ÖUniverse For Sale¡×: ¤³¤³¤Ç¤Ï±§Ãè¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¤ª¤Ò¤È¤Ä¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©Nintendo Switch¤ÈPS¸þ¤±¤Ë¥¢¥¸¥¢¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª

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@ 2024 Tmesis Studio. Licensed to and Published by Soft Source Pte ltd in ASIA under license from Akupara Games.
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[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=qFxw1bld4eA ]
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