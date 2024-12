¡ÖUniverse For Sale¡×: ¤³¤³¤Ç¤Ï±§Ãè¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¤ª¤Ò¤È¤Ä¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©Nintendo Switch¤ÈPS¸þ¤±¤Ë¥¢¥¸¥¢¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª

SOFTSOURCE PTE LTD@ 2024 Tmesis Studio. Licensed to and Published by Soft Source Pte ltd in ASIA under license from Akupara Games.

「Universe For Sale」が2024年12月26日にNintendo SwitchとPlayStation向けにデジタルリリースすることが決定しました!

シンガポールのパブリッシャーSoft Source Publishingは、開発者Tmesis StudioおよびAkupara Gamesと協力し、2024年12月26日に「Universe For Sale」のデジタルリリースをNintendo SwitchおよびPlayStation 4/5向けにアジア地域で行うことを発表しました。

「Universe For Sale」について



「Universe For Sale」は手描きタッチのアドベンチャーゲームで、舞台は木星の厚い雲の中。

そこでは知恵を持つオランウータンたちがドックハンドとして働き、神秘的なカルト信者たちは啓蒙に至るために骨から肉を剥ぎ取っています。

木星の荒れ果てたコロニーを隅々まで探索しましょう。ガタガタの茶屋、奇妙な珍品店、過労気味の整備工場などが、放棄された鉱山の周りに広がる風景と悪名高いスラム街に点在しています。新しい顔が登場するたびに、それが人間、類人猿、骨のような存在、あるいはロボットであれ、彼らは酸性雨が降りしきる中で生き延びようと必死に自分の物語を語ります。

無名のマスターは、リラが宇宙を創造する能力を持っているという話に興味を持ち、雨の降る夜に彼女を見つけ、その特異な力について話し合います。その力は非常に畏敬の念を抱かせるものであるにもかかわらず、リラはそれをコーヒーの淹れ方を説明するかのように、平然と語ります。しかし、リラの力に興味を持っているのはマスターだけではなく、この宇宙の謎を解き明かす可能性を秘めた彼女を巡って、さらに多くの者が動き出します。

さあ、カップを選び、材料を集めれば、リラがあなたの望みに合わせた宇宙を創り上げます。

唯一の質問はこうです:あなたはそれを買いますか?

ゲームの特徴

手描きアニメーション: ヨーロッパのアンダーグラウンドコミックのベテランたちによる洗練された美的体験に浸ろう。

魅力的な謎: 木星の雲の中にある放棄された鉱山コロニーでは、見かけによらぬ真実が隠されています。あなたはその真実を解き明かすことができますか?

創造的な世界: 曲がりくねった路地や荒廃したスラムを通り抜け、万華鏡のような個性的なキャラクターたちと出会いましょう。

あなただけの宇宙: 陶器のカップの中で宇宙を創造し、ユニークで想像力をかき立てるミニゲームで自分だけの印を残しましょう。

リラックスできるサウンドトラック: 才能あふれるグリエルモ・ディアナによるオリジナルのチルアウトサウンドトラック。

ゲームタイトル:『 Universe For Sale 』

発売日: 2024年12月26日

プラットフォーム: Nintendo Switch, PlayStation 4/5(DL版)

価格:NS 2500円税込み、PS4/5 2530円税込み

ジャンル: ビジュアルノベル、サイエンスフィクション

プレイヤー人数: シングルプレイヤー

スクリーン言語: こちらのゲームには日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語、イタリア語、フランス語、スペイン語字幕が用意されています。

Tmesis Studioについて

Tmesis Studioはイタリア・トリノを拠点とするマイクロゲームデザインスタジオで、2021年にFederico ChiummentoとZeno Colangeloによって設立されました。Tmesis Studioの目標は、コミックの世界からのアートワークやギミックを、ビデオゲームのアニメーションや深みと組み合わせて、新しく深く没入感のあるストーリーコンセプトを生み出すことです。私たちのインスピレーションは、サイエンスフィクションやポップカルチャーから古典文学、現代アートまで多岐にわたり、スタイル的に際立ち、イタリアのデザインの伝統を続けることを目指しています。

公式サイト http://tmesistudio.com/

Akupara Gamesについて

Akupara Gamesは、アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスを拠点とするインディーゲームパブリッシャーです。開発に関する豊富な知識と経験を活かし、開発者をサポートするパーソナライズされたパイプラインを通じて、プレイヤーが次に求める没入感のある体験を提供します。彼らのビジョンは、ストーリーを生き生きと描き、次のゲームクラシックを生み出すことです。

公式サイト https://www.akuparagames.com/

Soft Sourceについて

Soft Source Pte Ltdはシンガポールを拠点とするパブリッシャーで、国際的なゲーム開発者やパブリッシャーからプレミアムなローカライズコンテンツをアジアに提供しています。

最近では「The Sun Shines Over Us」「Blazing Strike」「GRIME」「ANNO: Mutationem Complete Edition」など、さまざまなゲームを発行・リリースしています。

