¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÀ¹²¬¡Û ¡ãÀ¹²¬»ÔÌ±Ê¸²½¥Ûー¥ë³«ºÅ¡ä¸¶ÅÄ¼£ Å¸¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÈ¯¸«¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡
¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó À¹²¬ ¡ÊËÜ´Û¡§½êºßÃÏ¡¿À¹²¬»ÔÀ¹²¬±ØÁ°ÄÌ¡¢NEW WING¡§½êºßÃÏ¡¿À¹²¬»ÔÀ¹²¬±ØÁ°ËÌÄÌ¡¡Áí»ÙÇÛ¿Í¡¿º´Æ£Î´¡Ë¤Ï¡¢À¹²¬»ÔÌ±Ê¸²½¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ12·î21Æü(ÅÚ)～2·î9Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë´ë²èÅ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢NEW WING1F¥Æ¥£ー¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥¯¥íー¥Ðー¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×Ê¸²½¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¸¶ÅÄ»á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ò¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー
¢£¥±ー¥
JACK ¤Î¥Þ¥í¥ó¥±ー¥¡¡¡¡¥¤ー¥È¥¤¥ó \700¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È \609¡Ë
¥é¥à¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê¹á¤ë¥Þ¥í¥ó¥Ð¥Ð¥í¥¢¤Ë¡¢¥¯¥ìー¥à¥À¥Þ¥ó¥É¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥³ー¥Òー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¥Þ¥í¥ó¤¬¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥É¥ê¥ó¥¯
JILL¤Î¥Û¥Ã¥È¥ß¥ë¥¯¡¡\650¡¿JILL¤Î¥³¥³¥¢¡¡\800¡¿JILL¤Î¥«¥×¥Áー¥Î¡¡\850¡¡¡¡¡¡
¡ÚÄó¶¡Å¹ÊÞ¡Û¡¡NEW WING 1F ¥Æ¥£ー¥é¥¦¥ó¥¸ ¥¯¥íー¥Ðー
¡ÚÄó¶¡´ü´Ö¡Û¡¡12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î9Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨¥±ー¥¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¥ªー¥Àー¤Ç50±ß°ú¤¡Ê´ë²èÅ¸¥Á¥±¥Ã¥È¤´Äó¼¨¤Ç100±ß°ú¤¡Ë
¢¨¥±ー¥¤Ï³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
▶ÆÃÅµ
¢£¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー¤Î¥ì¥·ー¥È¤òÀ¹²¬»ÔÌ±Ê¸²½¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅÃæ¤Î´ë²èÅ¸¼õÉÕ¤Ç¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÅöÆü·ô¤òÁ°Çä¤êÎÁ¶â¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥±ー¥¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤´ÃíÊ¸¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¤ª1¿ÍÍÍ¤Ò¤È¤ÄOSAMU GOODS¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÀ¹²¬»ÔÌ±Ê¸²½¥Ûー¥ë¡¦´ë²èÅ¸¾ÜºÙ¡ä
¸¶ÅÄ¼£ Å¸¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÈ¯¸«¡¡Osamu Harada¡§Finding ¡ÈKAWAII¡É
https://www.mfca.jp/shiminbunka/jigyo/r6haradaosamu
1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤òÃæ¿´¤ËÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡ÖOSAMU GOODS¡Ê¥ª¥µ¥à¥°¥Ã¥º¡Ë¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢¸¶ÅÄ¼£¡Ê1946-2016¡Ë¡£
50～60Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢ー¥È¤Ê¤É¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆüËÜ¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×Ê¸²½¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú NEW WING1³¬¡¡¥Æ¥£ー¥é¥¦¥ó¥¸¡¡¥¯¥íー¥Ðー ¡Û
¥èー¥í¥Ô¥¢¥ó¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ËÀ¹²¬¾ð½ï¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢Á¡ºÙ¤ÇÍ¥Èþ¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¡£
¿á¤È´¤±¤ÎÌÀ¤ë¤¯³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ÆÃÀ½¥±ー¥¤ä¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¢·Ú¿©¤Ê¤É¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÎÁµÚ¤Ó¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Û¥Æ¥ëHP¡Ûhttps://morioka.metropolitan.jp/