¡Ú·î´© ¸÷¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¤È°ì½ï¢ö supported by animelo #25¡¦ÈÖÁÈ¥ì¥Ýー¥È¡ÛÀ¼Í¥¡¦»°ÌÚâÃ°ìÏº¤¬¡ÖÎÐÀî¸÷¤ÏBLºîÉÊ¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤Ìò¼Ô¤Î°ì¿Í¡×¤ÈÀä»¿ ～BLºîÉÊ¤ä°¦¸¤¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÇ®¤¯¥Èー¥¯～
¡¡2024Ç¯12·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë20»þ¤«¤é¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ö·î´© ¸÷¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¤È°ì½ï¢ö supported by animelo #25¡×¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ãÈÖÁÈ¥ì¥Ýー¥È¡ä
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º!! ¡ÙÅ·¾Í±¡±ÑÃÒÌò¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù½ôÉú·Ê¸÷Ìò¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ëÀ¼Í¥¡¦ÎÐÀî¸÷¤Î¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¡£Ç¯ÆâºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÀ¼Í¥¤Î»°ÌÚâÃ°ìÏº¤¬ÅÐ¾ì¡£BLºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ä2¿Í¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥²ー¥à¤ÎÏÃÂê¡¢°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯·×²è¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê¥Èー¥¯¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿À²ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎÐÀî¸÷¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎËÜÈÖÁÈ¡£ÎÐÀî¤¬¡Ö¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡Ä´üÂÔ¤·¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¥¤¥±¥Ü¤Ç°§»¢¤·¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¡Ö¤¹¤Ç¤Ë²Ä°¦¤¤¡¢Å·ºÍ¡×¡ÖÀ¼¤¬ÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î»þ´ü¤ËÈ¾Âµ¤òÃå¤Æ¤¤¤ëÎÐÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄÁ¤·¤¤ÉþÃå¤Æ¤ë¡ª¡ª¤·¤å¤¡ª¡ª¡×¡ÖÈ¾Âµ¡ª¡©´¨¤¯¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Î»°ÌÚâÃ°ìÏº¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÎÐÀî¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤¤¤ä～¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¼«µÔ¡£¡Ö¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÎÐÀî¤Ë¡Öº£Æü¥¤¥Á¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿¤è¡×¤ÈÁáÂ®¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»°ÌÚ¤µ¤ó¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤¤ãーーー¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö8888888888¡×¡Ö¤ª¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿£÷¡×¤Ê¤É¥²¥¹¥È¤Î»°ÌÚ¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
¡¡¶¦±éºîÉÊ¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢°ìÅÙ¤âÍí¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤«¤Ä¤ÆËâË¡¾¯½÷¤È°¤ÏÅ¨ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ù¤ÎÏÃ¤Ë¡£¡Ø¤Þ¤Û¤¢¤¯¡Ù¤Î³¨¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤È³Ú¶Ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2¿Í¤ÇÀä»¿¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Î»°ÌÚ¤ÎÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÇ¤ä¤Ð¤¤¤Í¡×¡Ö¥¯¥º¤ß¤¿¤¤¤ÊÌò¤Í£÷¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«ÈÖÁÈ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¥Èー¥¯¤Î¥³ー¥Êー¤Ø¡£ºÇ½é¤ÎÏÃÂê¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ë±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ÎÐÀî¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤Õ¤·¤®Í·µº¡Ù¤ÎÍ¼¾ë·½²ð¡¢¡ØÆó½ÅÍæÀû¡Ù¤Î¼ÄµÜ²íµª¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÎÇë¸¶¸¦Æó¤Î3¤Ä¡£»°ÌÚ¤Ï¡Ø¤Õ¤·¤®Í·µº¡Ù¤Îµ´½É¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ÎÌò¤ÈºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¡×¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢»°ÌÚ¤¬ÎÐÀî¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖBL¤¬¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¿ô¾¯¤Ê¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Î°ì¿Í¡×¤ÈÉ½¸½¡£´Ö¤¬Æñ¤·¤¤¥·ー¥ó¤ä¥»¥ê¥Õ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢±éµ»¥×¥é¥ó¤Ê¤É¤òÎÐÀî¤¬¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡Ö¼õ¤±¡×¤È¡Ö¹¶¤á¡×¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ä¶¦±é¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ê¤Éµ®½Å¤ÊBL¤ÎÏÃÂê¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¿¼¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¸÷¤µ¤ó¤Î±éµ»¡×¡Öµ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¡Ä¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¶¦´¶¶ñ¹ç¤Ï¥¬¥Á¡×¡Ö¥¦¥±¤ÏÂçÊÑ¡×¤Ê¤ÉÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥±ー¥È¥Èー¥¯¤ÎÂ³¤¤Ï¸åÈ¾¤ÎÍÎÁ¥Ñー¥È¤Ø¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ·î´© ¸÷¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¤È°ì½ï¢ö½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ötea party with leaf¡×¤Î¹ðÃÎ¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¡¢²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÀè¹ÔÃêÁªÍ½Ìó¤ÈÇÛ¿®»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÈÎÇäÃæ¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÏÅÔÆâË¿½ê¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÇÜÎ¨¤ä¤Ð¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ê¡¨¡²¡¨¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÂ³¡¹´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüÎÐÀî¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ëT¥·¥ã¥Ä¤ò¾Ò²ð¡£¤Ì¤¤¥Ý¥±¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»îºî¤·¤¿¥¢¥¯¥¹¥¿·¿¤Î¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥Á¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¸«¤»¡¢¡Ö¤Ì¤¤ÀìÍÑ¥Ý¥±¥Ã¥È¡ª¡©¡×¡Ö¸÷¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤¥°¥Ã¥º¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¥Èー¥¯¤ÎÂ³¤¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£ÏÃÂê¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°ÌÚ¤Ï¡ÖÆÝ¤ß¡×¤È²óÅú¡£¤ª¼ò¤¬¼å¤¤¤È¤¤¤¦ÎÐÀî¤ËÂÐ¤·¡¢»°ÌÚ¤¬¡Ö¤À¤¤¤¸¤ç¤Ö¤À¤¤¤¸¤ç¤Ö～¡×¤È·Ú¤¯ÊÖ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¹¥¤¤Ê¤ª¼ò¤ÎÏÃ¤Ç¤ÏÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥¹¥³¥Ã¥Á¤ÎÏÃ¤Ë¡£ÎÐÀî¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥³¥Ã¥Á¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»°ÌÚ¤Ï¡Ö¥¹¥³¥Ã¥Á¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£ÅÙ°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÃµ¤½¤¦¤è¡ª¡×¤È¤µ¤é¤ËÍ¶¤¤¡¢ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯°Æ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£MC¤¬¿ì¤¤¤Ä¤Ö¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤´ë²è¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¥áー¥ë¾Ò²ð¤Î¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Ë¤¦¤Á¤Î»Ò¼«Ëý¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎÍ×Ë¾¤¬¡£¥Ñ¥Ô¥è¥ó¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÐÀî¤È¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥Á¥ï¥ï¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»°ÌÚ¤¬°¦¸¤¥Èー¥¯¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸Æ¤ó¤Ç¤âÍè¤Ê¤¤¤·¡¢µ¢¤Ã¤¿¤éËÊ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤ä¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤¢¤²¤¿¤Î¤Ë¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¥Õ¥ê¤¹¤ë¤«¤é¤Þ¤¿¤¢¤²¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¥Èー¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÇÍß¤·¤¤¤â¤Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¶áÊªÍß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÎÐÀî¤Ï¡ÖÊª¤è¤ê¥²ー¥à¤Ë²Ý¶â¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¡¢²Ý¶â¤¹¤ë»þ¤Î¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×µ¤Ê¬¤òÁÛÁü¤·¤Æ¥Ë¥ó¥Þ¥ê¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Î´é¤«¤ï¤¤¤¤¾Ð¾Ð¡×¡Ö¾¯Ç¯¤Ò¤«¤ë¤ó¡ª¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤ï¤¤¤¤£÷£÷£÷£÷£÷£÷£÷¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¹â¹»À¸¤«¤é¼õ¸³¤Ø¤Î¥¨ー¥ë¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿2¿Í¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¿ÊÏ©ÁªÂò¤ä°Õ³°¤Ê²È·Ï¤Î¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥·ー¥ó¤â¡£¡ÖÍèÇ¯¹ç³Ê¤·¤¿¤éÈÖÁÈ¤Ç¤È¤ª½Ë¤¤ÇÛ¿®¤·¤è¤¦¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ëÎÐÀî¤Ë¡Ö²¶¤â¾è¤ë¤ï¡ª¡×¤È»°ÌÚ¤â¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ìーーーー¡ª¡×¤Ê¤É±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢º£Æü¤Î´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ»°ÌÚ¤¬¿§»æ¤Ë½ñ¤¤¤¿¡ÖBL¤â¸¤¤â°¦¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿ÎÐÀî¤¬»°ÌÚ¤ÎºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ê¤É¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤ê¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï»°ÌÚ¤ÎÆÇÀå¤Ç¤Þ¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸å¤Î¡ÖÊä½¬¥Èー¥¯¡×¤Ë»°ÌÚ¤â°ú¤Â³¤»²²Ã¡£¡Ö·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤È¤·¤ÆÎÐÀî¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¬¥¤¡×¤ÎCV.¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëFitBoxing3¡Ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°3¡Ë¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤è¤¦¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¡¢¤ä¤ó¤ï¤ê¤ÈÃÇ¤ë¤â¡¢¡Ö¤·¤ì¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¤È¾å¤²¤é¤ì¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¼«¿È¤¬Ì³¤á¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡È°µ¡É¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Ìþ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥²ー¥à¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥¢¥×¥ê¤Ç°é¤Æ¤¿¾ì½ê¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î·ëËö¤Ë¡¢´¿´î¤·¤ÆÎÞ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·î´© ¸÷¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¤È°ì½ï¢ö supported by animelo #25 ÈÖÁÈ³µÍ×
¢£Æü»þ¡§2024Ç¯12·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë20»þ00Ê¬～21»þ20Ê¬
¢£½Ð±é¼Ô¡§ÎÐÀî¸÷¡ÊMC¡Ë¡¢»°ÌÚâÃ°ìÏº¡Ê¥²¥¹¥È¡Ë
¢£»ëÄ°URL¡§https://live.nicovideo.jp/watch/lv346412095
¢£¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç