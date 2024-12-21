VTuberÅ·Û©¤Ò¤è¡¡½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Ö¥·¥çー¥È¥±ー¥¥¬ー¥ë¡×³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹¡¦MV¸ø³«¡¦¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÍ½Ìó¤¬12·î23Æü¤è¤ê³«»Ï¡ª¤µ¤é¤Ë¡Ö½ÂÃ«°¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ç¤ÎMVÊü±Ç¤òÌÜ»Ø¤·¥á¥Ã¥»ー¥¸Åê¹Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¡ª
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó
¤³¤ÎÅÙ¥ì¥á¥Ç¥£¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ÂåÉ½¡§ÉâÅÄÅ¯½£¡Ë¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦VTuberÅ·Û©¤Ò¤è¡Ê¤¢¤Þ¤¤¤Ò¤è¡Ë¤Î½é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Ö¥·¥çー¥È¥±ー¥¥¬ー¥ë¡×¤Î³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¸ø³«¡¦¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÆþÍ½Ìó¤ò12·î23Æü(·î)¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹¤È¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢½ÂÃ«°¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡Ö¥·¥çー¥È¥±ー¥¥¬ー¥ë¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÊü±Ç¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸Åê¹Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò12·î24Æü(²Ð)～26Æü(ÌÚ)¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥çー¥È¥±ー¥¥¬ー¥ë¡×³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
¡¡12·î23Æü(·î) 0»þ00Ê¬¤è¤êiTunes¤äSpotify¡¢AWA¤Ê¤É³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥ê¥êー¥¹³«»Ï¡£
¡¡ËÜÆü¤è¤ê²¼µURL¤«¤éÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡TuneCore Japan¡¡https://linkco.re/59Dn48ut
¡¡¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
¡¡Vocal¡§Å·Û©¤Ò¤è¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦MIX¡§Capchii
¡Ö¥·¥çー¥È¥±ー¥¥¬ー¥ë¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¾ðÊó
¡¡12·î23Æü(·î) 20»þ¡¡Å·Û©¤Ò¤è¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¡£
¡¡URL¡§https://www.youtube.com/watch?v=VVi0g1_YQWM
¡¡¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
¡¡Vocal¡§Å·Û©¤Ò¤è¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦MIX¡§Capchii¡¢Illust¡§¤³¤à¤®¡¢Movie¡§Hitotogi
¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¾ðÊó
³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2024Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÁá´ü²Á³Ê¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò³Ú¶Ê¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È°ì½ï¤Ë‟¤¢¤Þ～¤¤¤Ò¤è¡ª¡É¤Î¡Ö¥·¥çー¥È¥±ー¥¥¬ー¥ë¡×¤ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
Å·Û©¤Ò¤è¡Ö¥·¥çー¥È¥±ー¥¥¬ー¥ë¡×³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹¡¦MV¸ø³«µÇ°¥°¥Ã¥º¡¡º¸¤«¤é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È
¢£¥°¥Ã¥ºÆâÍÆ
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¡¡ ¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§15¡ß22cm¡Ê¢¨¥Õ¥ìー¥à¥µ¥¤¥º¡Ë
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡ ¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§5¡ß6cm¡Ê¢¨ÂæºÂ»ÈÍÑ»þ¡ËIllust¡§¥¬¥¥¡ÊX¡§@n00_shi¡Ë
¡¦¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È ¡¡¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§100¡ß100cm Illust¡§¤³¤à¤®
¢£ÈÎÇä¥Úー¥¸
¡¦Áá´ü²Á³Ê¡¡7,777±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÜÁ÷ÎÁ¡¡Á´¹ñ°ìÎ§700±ß
¡¡https://remedyvstore.official.ec/items/96091297
¡¡¼õÉÕ´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î23Æü(·î) 0»þ00Ê¬～2024Ç¯12·î31Æü(²Ð) 23»þ59Ê¬
¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¡¡8,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÜÁ÷ÎÁ¡¡Á´¹ñ°ìÎ§700±ß
¡¡https://remedyvstore.official.ec/items/96091328
¡¡ÈÎÇä³«»Ï¡¡2025Ç¯1·î1Æü (¿å) 0»þ00Ê¬～¡¡¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¤ªÆÏ¤±»þ´ü¡§2025Ç¯2·î°Ê¹ß¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨Ãí°Õ»ö¹à
¡¦¾¦ÉÊ¤Î²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤ÈÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦È¯Á÷»þ´ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢È¯Á÷¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¦·èºÑ¸å¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦ÊÑ¹¹¡¦ÊÖ¶âÂÐ±þ¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
½ÂÃ«°¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¥á¥Ã¥»ー¥¸Åê¹Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¾ðÊó
µÜ±×ºä²¼¸òº¹ÅÀÁ°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÂÃ«°¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Î¡Ö¥·¥çー¥È¥±ー¥¥¬ー¥ë¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªÊü±Ç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸Åê¹Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¼Â»Ü´ü´ÖÃæ¡¢ËèÆü50ÄÌ¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ã£À®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤ÒÊ³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¼Â»Ü´ü´Ö
2024Ç¯12·î24Æü(²Ð) 0»þ00Ê¬～2024Ç¯12·î26Æü(ÌÚ) 23»þ59Ê¬
¢£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸»²²ÃÊýË¡
½ÂÃ«°¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î¡ÖÅê¹Æ¥áー¥«ー¡×¡Êhttps://ec.saivision.jp/about/free¡Ë¤è¤ê¡¢Å·Û©¤Ò¤è¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÅê¹Æ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ëÁê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ï¡ÖÅ·Û©¤Ò¤è¡×¤òÆþÎÏ¤·¡¢Åê¹ÆÀè¤Ï¡Ö½ÂÃ«°¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ª¤á¤¢¤êº×¡×¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ãí°Õ»ö¹à
¡¦ËÜ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¼Â»Ü´ü´Ö¡Ê3Æü´Ö¡ËËèÆü50ÄÌ¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Ã£À®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖÅê¹Æ¥áー¥«ー¡×¤Ø¤ÎÅê¹Æ»þ¤Ë¤ÏÌµÎÁ¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ì¾Á°¤äÅê¹ÆÀè¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Åê¹Æ»þ¤Ï½¼Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÂÃ«°¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://www.saivision.jp/
Å·Û©¤Ò¤è¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
Youtube¡§https://www.youtube.com/@amaihiyo
X¡§https://x.com/amaihiyo
哔Ëé哔Ëé¡Êbilibili¡Ë¡§https://space.bilibili.com/2007781080?spm_id_from=333.1007.0.0
¥ì¥á¥Ç¥£¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ì¥á¥Ç¥£¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2005Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿CRO»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥à¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢2018Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤ò¸£°ú¤¹¤ëÃæ³Ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î°åÌôÉÊ³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë³×¿·Åª¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤òµ¡¤Ë¡¢CRO¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨À¤³¦¤Î¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤òÌÜ»Ø¤·¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥á¥Ç¥£¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ÏºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈXRµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤é¤æ¤ë°åÎÅ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¸þ¤±¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥à¡¢iRIS³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¯¥©¥ó¥¿¥à¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥ì¥á¥Ç¥£¡¦¥¯¥í¥¹¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò
¥°¥ëー¥×µòÅÀ¡§7¥«¹ñ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â»Ü¹ñ¡§42¥«¹ñ¡Ê2024Ç¯12·î¸½ºß¡Ë
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§https://www.remedy-company.com/