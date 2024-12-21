¡ÚÄ´ºº¡Û¥Ó¥¿¥ß¥ó¥µ¥×¥ê°¦ÍÑ¼Ô¤Î 62¡ó ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡Ö°ã¤¤¡×¤È¤Ï¡©
¡Ò Ä´ºº³µÍ× ¡Ó
¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇä¿ôÌó 260 Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVITAS¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥Ôー¥¹¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë 20 Âå½÷À 1002 Ì¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ó¥¿¥ß¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Ä´ºº³µÍ×¡§¥Ó¥¿¥ß¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
- Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Æü¾ïÅª¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë 20 ºÐÂå½÷À 1002 ¿Í
- Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È
- Ä´ºº´ü´Ö¡§2024 Ç¯ 11 ·î 19 Æü ～ 21 Æü
- Ä´ºº¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
- Ä´ºº¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¢¥ó¥É¥Ñー¥È¥Êー¥º
ºÇ¤âÉÑÈË¤Ë¥µ¥×¥ê¤ÇÀÝ¼è¤¹¤ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ï¡Ä¡Ä¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óC¡×¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë°û¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¥µ¥×¥ê¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óC¡×¤òºÇ¤âÉÑÈË¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î 61.18% ¡£1002 ¿ÍÃæ 613 ¿Í¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î 16.27% ¤È¤Ê¤ë 163 ¿Í¤¬Áª¤ó¤À¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¿¥ß¥ó¡×¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ò¼ê·Ú¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢£²ÈÖÌÜ¤ËÀÝ¼èÉÑÅÙ¤¬Â¿¤¤¥µ¥×¥ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â£´ÇÜ¶á¤¯¤Î³ä¹ç¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óC¡×¤¬¤É¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óC ¥µ¥×¥ê¤òÀÝ¼è¤¹¤ëÍýÍ³¤ò²óÅú¤·¤¿ 247 ¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈþÍÆ¡¦È©¤Î¤¿¤á¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï 164 ¿Í¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢
- ¿©¤ÙÊª¤«¤éÀÝ¤Ã¤Æ¤âÉ¬Í×¤ÊÊ¬¤ËÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á
- ÂÎÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é
- £±ÈÖ¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¤À¤«¤é
¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥¿¥ß¥ó¥µ¥×¥ê¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¡¢¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¡ÖÈ©¤Î·ò¹¯²þÁ±¡ÊÈþÈ©¸ú²Ì¡Ë¡×¤òÆÃ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È£·³ä°Ê¾å¤â¤Î¿Í¤¬²óÅú¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖÈèÏ«²óÉü¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ーÁý¿Ê¡×¡ÖÆü¡¹¤Î·ò¹¯°Ý»ý¡¦ÂÎÄ´´ÉÍý¡×¡ÖÌÈ±ÖÎÏ¤Î¸þ¾å¡×¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯ÌÌ¤Ç¤Î¸ú²Ì¤òµá¤á¤Æ¥Ó¥¿¥ß¥ó¥µ¥×¥ê¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¿Í¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿åÍÏÀ¡×¡Ö»éÍÏÀ¡×¤Î°ã¤¤¤ò£¶³ä¤Î¿Í¤¬Íý²ò
¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¿åÍÏÀ¡×¤Î¤â¤Î¤È¡Ö»éÍÏÀ¡×¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î£²¤Ä¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î 61.58 %¡£
Æü¤´¤í¤«¤é¥Ó¥¿¥ß¥ó¥µ¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿åÍÏÀ¥Ó¥¿¥ß¥ó¡×¤È¡Ö»éÍÏÀ¥Ó¥¿¥ß¥ó¡×¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú ¿åÍÏÀ¥Ó¥¿¥ß¥ó ¡Û
¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB£±¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB£²¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB£¶¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB12¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¡¢¥Ñ¥ó¥È¥Æ¥ó»À¡¢ÍÕ»À¡¢¥Ó¥ª¥Á¥ó¤Î£¹¼ïÎà¡£ÂÎÆâ¤Ç¤Ï·ì±Õ¤Ê¤É¤ÎÂÎ±Õ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿å¤ËÍÏ¤±¤ä¤¹¤¤À¼Á¤ò»ý¤Á¡¢¿©Êª¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿åÍÏÀ¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ÏÄ´Íý²áÄø¤ÇÎ®¤ì½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£Â¿¤¯ÀÝ¤ê¤¹¤®¤Æ¤âÇ¢¤È¤·¤ÆÇÓÝõ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²á¾êÀÝ¼è¤Ë¤è¤ëÉÔÄ´¤Ê¤É¤Ïµ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú »éÍÏÀ¥Ó¥¿¥ß¥ó ¡Û
ÆÃÄ§¤Ï¿å¤ËÍÏ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢Ìý¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ËÍÏ¤±¤ë¤³¤È¡£ÂÎÆâ¤Ç¤Ï»éËÃÁÈ¿¥¤ä´ÎÂ¡¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Ç¢¤òÄÌ¤·¤ÆÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á²á¾êÀÝ¼è¤ÏÂÎ¤ËÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÍÏ¤±¤Ë¤¯¤µ¤Ë¤è¤êÂÎÆâ¤ËÄ¹»þ´Ö¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤¬Ä¹½ê¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥ó 13 ¼ïÎà¤Î¤¦¤Á¥Ó¥¿¥ß¥óA¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óE¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óK¤Î£´¼ïÎà¤¬¡Ö»éÍÏÀ¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌóÈ¾¿ô¤Î¿Í¤¬¡Ö¿åÍÏÀ¡×¤È¡Ö»éÍÏÀ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ä¤½¤Î»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤¿¤é¡¢¸ú²Ì¤â¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª
¥µ¥×¥ê°¦ÍÑ¼Ô¤¬½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÉÊ¼Á¤ä½ãÅÙ¡×¡Ö¼Â´¶¤Ç¤¤ë¸ú²Ì¡×
·ÑÂ³¤·¤Æ¥Ó¥¿¥ß¥ó¥µ¥×¥ê¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï
- À®Ê¬¤ÎÉÊ¼Á¤ä½ãÅÙ
- ¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È
¤Î£²¤Ä¡£¤É¤Á¤é¤â 87.62% ¤Î²óÅú¼Ô¤¬Áª¤Ö·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¸ú²Ì¤¬¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¡¢¤Û¤«¤Î²¿¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¤â¤È¤Ë¤«¤¯¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¶Ïº¹¤Ç¤·¤¿¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï 87.23% ¤Î¿Í¤¬Áª¤ó¤À¡Ö²Á³Ê¤Î¼êº¢¤µ¡×¡¢87.13% ¤Î¿Í¤¬Áª¤ó¤À¡Ö°ÂÁ´À¤ä¿®Íê¤Ç¤¤ëÀ½Â¤´ð½à¡×¡£¤³¤Î¹àÌÜ¤Î²óÅúÍýÍ³¤Ï¼«Í³µ½Ò·Á¼°¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ½Ò¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¡Ö°Â¿´¤·¤Æ»È¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö°ÂÁ´Âè°ì¡×¤òÍýÍ³¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
°ÂÁ´À¤ò½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö³¤³°¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï²¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤ÆÉÔ°Â¡×¡Ö¹ñ»º¤ÎÊý¤¬³°¹ñ»º¤è¤ê¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñ»º¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÂÁ´À¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²óÅú¼Ô¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢¹ñÆâÀ¸»º¤Î¤â¤Î¤Ï¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾ðÊó¤âÆÀ¤ä¤¹¤¯¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÂÐ±þ¤òµá¤á¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë°û¤àºÝ¤Î°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡ª
·ÑÂ³¤·¤Æ°û¤à¤¿¤á¤Ë£±Àé±ßÂæ¤Î¥µ¥×¥ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥µ¥×¥ê¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î´ü´Ö·ÑÂ³¤·¤Æ°û¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥µ¥×¥ê¤Ë¸Â¤é¤º¡¢°ìÅÙÂÎ¸³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç·àÅª¤Ê¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ìµ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¼«Ê¬¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅú¤¨¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¥µ¥×¥ê¤ÏËèÆüÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËèÆü¾ÃÈñ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¬¹ØÆþ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²Á³ÊÂÓ¤Î¤â¤Î¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¥µ¥×¥ê¤òËè·îÍøÍÑ¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î²Á³ÊÂÓ¤È¤·¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤ëÈÏ°Ï¤Ï¡©¡Ê·î³Û¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö1,000 ～ 2,000 ±ßÌ¤Ëþ¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¿Í¤Ï 1,002 ¿ÍÃæ 360 ¿Í¡£35.93% ¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Áª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÁªÂò»è¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â°Â²Á¤Ê¡Ö1,000 ±ßÌ¤Ëþ¡×¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï 274 ¿Í¤Ç 27.35¡ó ¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢°Â¤±¤ì¤Ð°Â¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤è¤ê¤â¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·°Â¿´¤Ç¤¤ë²Á³ÊÂÓ¤Î¤¦¤Á¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¼ê¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
VITAS ¤Ç¤Ï¡Ö¹âÇ»ÅÙ¡×¡ß¡ÖÄ¶µÛ¼ý¡×¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óC ¥µ¥×¥ê¤òÈÎÇä
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É VITAS ¤Ï¡¢¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¿¥ß¥ó¡ÖVITA POWER¡×¤ÎÎß·×ÈÎÇä¿ôÌó 150 ËüÂÞ¤òÆÍÇË¡£¹âµ¡Ç½¥µ¥×¥ê¤ÇÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë VITAS ¤«¤é¤Ä¤¤¤Ë¡¢½é¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óC ¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖVITAS VITAMIN C(https://vitas.fitness/shop/products/VITAS022)¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÄ§¤¬°Û¤Ê¤ë£µ¤Ä¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óC ¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡£
- L-¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À
- ¥ê¥Ý¥½ー¥à¥Ó¥¿¥ß¥ó£Ã
- ½ùÊüÀ¥Ó¥¿¥ß¥ó£Ã
- ¥Ó¥¿¥ß¥ó£Ã¥Ñ¥ë¥ß¥Æー¥È
- £Ì-¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À£²-¥°¥ë¥³¥·¥É
ÂÎÆâµÛ¼ýÎ¨¤Î¸þ¾å¤ä¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤Î¶¯²½¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡Ö¥ê¥Ý¥½ー¥à¥Ó¥¿¥ß¥óC ¡×¤Ï¡¢ºòº£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖVITAS VITAMIN C¡×¤Ë¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Ç¤ÎµÛ¼ýÂ®ÅÙ¤¬Â®¤¤¥Ó¥¿¥ß¥óC ¤«¤éÂÚÎ±»þ´Ö¤¬Èæ³ÓÅªÄ¹¤¤¥Ó¥¿¥ß¥óC ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ¹½ê¤ò»ý¤ÄÀ®Ê¬¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC ¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢ÂÎÆâÃßÀÑÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯ÂÎ³°¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤À¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤¿¡ÖVITAS VITAMIN C¡×¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¥Ó¥¿¥ß¥óC ¤òÂÎÆâ¤ËÊÝ»ý¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ø¥¹¥Ú¥ê¥¸¥ó¡×¤ä¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ú¥ê¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC ¤ÎµÛ¼ý¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¥µ¥Ýー¥ÈÀ®Ê¬¤âÇÛ¹ç¡£
¥ì¥â¥ó 50 ¸ÄÊ¬¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óC ¤ò¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Î¥«¥×¥»¥ë¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯ÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
£±ÂÞ¤Ë¤Ä¤ 90 Î³Æþ¤ê¡££±Æü¤¢¤¿¤ê£³Î³¤¬ÌÜ°Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢£±ÂÞ¤ÇÌó£±¥«·îÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÇ¹þ 1,980 ±ß¤Ç£±ÆüÅö¤¿¤ê 66 ±ß¡ª·ÑÂ³¤·¤Æ°û¤à¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¼ê¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¡¢°Â¿´¤·¤ÆÀÝ¼è¤Ç¤¤ë²Á³ÊÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÆâÀ¸»º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´ºàÎÁ¤Î°ì¤Ä¡£
¡ÖVITAS VITAMIN C¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ·ò¹¯¡¦±ÉÍÜ¿©ÉÊ¶¨²ñ¤Ë¤ÆÅ¬ÀµÀ½Â¤µ¬ÈÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡ÖGMP Ç§Äê¹©¾ì¡×¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö³¤³°À½ÉÊ¤ÏÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À½Â¤¡¦ÉÊ¼Á¤Ë´Ø¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¹ñÆâ¤Î¹©¾ì¤Ç¤ÎÀ½Â¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´´¶¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éËèÆü°û¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ò ¤Þ¤È¤á ¡Ó
▷ ¥Ó¥¿¥ß¥óC ¤¬ºÇ¤â¿Íµ¤¡§61.18 ¡ó¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÀÝ¼è
▷ ºÇ¤âÂ¿¤¤ÀÝ¼èÍýÍ³¡§ÈþÍÆ¡¢È©¤Î¤¿¤á
▷ ¿åÍÏÀ¤È»éÍÏÀ¤ÎÍý²ò¡§61.58 ¡ó¤¬ÆÃÄ§¤òÇÄ°®
▷ ½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ëÍ×ÁÇ¡§ÉÊ¼Á¡¢¸ú²Ì¡¢²Á³Ê¡¢°ÂÁ´À
▷ ¹¥¤Þ¤·¤¤²Á³ÊÂÓ¡§1,000 ～ 2,000 ±ß
¼ç¤Ê·ëÏÀ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
- Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥Ó¥¿¥ß¥óC ¤òÃæ¿´¤Ë¥µ¥×¥ê¤òÀÝ¼è¤·¡¢ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯ÌÌ¤Ç¤Î¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë
- ¼Á¤Î¹â¤¤¹ñ»ºÀ½ÉÊ¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ·ÑÂ³¤Ç¤¤ë²Á³ÊÂÓ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
VITAS ¤Ï¡¢¤³¤Î£²ÅÀ¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¡ÖVITAS VITAMIN C¡×¤ò¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û
VITAS VITAMIN C¡Ê¥Ð¥¤¥¿¥¹ ¥Ó¥¿¥ß¥ó ¥·ー¡Ë(https://vitas.fitness/shop/products/VITAS022)
¡ÚÆâÍÆÎÌ¡Û90 Î³ ¡¿ ÀÝ¼èÌÜ°Â£±Æü£³Î³
¡Ú²Á³Ê¡Û 1,980 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÈÎÇä¸µ¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥Ôー¥¹
L-¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡¢¥ê¥Ý¥½ー¥à¥Ó¥¿¥ß¥ó£Ã¡¢½ùÊüÀ¥Ó¥¿¥ß¥ó£Ã¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó£Ã¥Ñ¥ë¥ß¥Æー¥È¡¢£Ì-¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À£²-¥°¥ë¥³¥·¥É¤Ê¤É¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÇÛ¹ç¡££³Î³¤Ç¹âÉÊ¼Á¥Ó¥¿¥ß¥óC ¤ò 1,000mg¡Ê¥ì¥â¥ó 50 ¸ÄÊ¬¡ËÀÝ¼è²ÄÇ½¡£
¡Ú ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVITAS¡×¡Û
VITAS¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¥×¥é¥¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¤¡¢·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤µ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
VITAS¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Ë°ÂÁ´¡¦¹âÉÊ¼Á¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¹ñÆâ¹©¾ì¤Ë¤ÆÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ VITAS¸ø¼°¥Úー¥¸
https://vitas.fitness/shop
¢£Amazon VITAS¸ø¼°¥Úー¥¸
https://amzn.to/3VHPiRn
¢£ VITAS¸ø¼°LINE
https://bit.ly/3Q2LSGP
¢£ ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë
https://twitter.com/VitasJpn
¢£ ¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/vitas_japan/
¢£VITAS¸ø¼°YouTube
https://bit.ly/483U54E
¢£¹ÊóÍÑ TikTok
https://bit.ly/4egY93h
¡Ú ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥Ôー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥Ôー¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â¶¶ Ã£Ìé
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ3-13-5 ÃÓÂÞ¥µ¥¶¥ó¥×¥ì¥¤¥¹6F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·ò¹¯¿©ÉÊÅù¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä
ÀßÎ©¡§2015Ç¯(Ê¿À®27Ç¯)8·î
»ñËÜ¶â¡§10,000,000±ß
TEL¡§03-6812-1093
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://three-peace.tokyo/