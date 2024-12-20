ÃøÌ¾¿Í¤é¤¬Áª¤ó¤À½ñÀÒ151ºý¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥®¥Õ¥È¥Ö¥Ã¥¯¥«¥¿¥í¥°¡ØÀèÇÚ¤ÎËÜÃª¡Ù2025¤ò12·î20Æü¤ËÈ¯¹Ô¡ª
¡ØÀèÇÚ¤ÎËÜÃª¡ÙÉ½»æ
¡¡¿ÍÀ¸¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÃøÌ¾¿Í47¿Í¤ÈËÜ¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë½ñÅ¹°÷¡¦¿Þ½ñ´Û°÷¤¬Áª¤ó¤À¡¢³ØÀ¸¤ä¿·¼Ò²ñ¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤½ñÀÒ151ºý¤Î¤Û¤«¡¢ÆÉ½ñ¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¹¤²¤ë¡¦¿¼¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â½¼¼Â¤·¤¿¥®¥Õ¥È¥Ö¥Ã¥¯¥«¥¿¥í¥°¡ØÀèÇÚ¤ÎËÜÃª¡Ù2025¤ò12·î20Æü¤ËÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¶È³¦ÀìÌç»æ¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³è»ú¶È³¦¤Î³èÀ²½¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸²½ÄÌ¿®¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò »³¸ý·ò¡Ë¤Ï¡¢¡ÖËÜ¤òÂ£¤ë¡×Ê¸²½¤ÎÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤·¡¢5²óÌÜ¤Î¥®¥Õ¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¡¢À®¿Í¤ò·Þ¤¨¤ë¼ã¼Ô(18～20ºÐ¤ÎÃË½÷)¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸½ºß¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃøÌ¾¿Í¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëËÜ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥®¥Õ¥È¥Ö¥Ã¥¯¥«¥¿¥í¥°¡ØÀèÇÚ¤ÎËÜÃª¡Ù2025¤ò´©¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ØÀèÇÚ¤ÎËÜÃª¡Ù¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¼ã¼Ô¤ËÂ£¤ê¤¿¤¤ËÜ¤òÁª¤Ó¡¢¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£·×151ºý¤ÎÁª½ñ¥Úー¥¸¤Î¤Û¤«¡¢ËÜ¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý¡¹¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä´ó¹Æ¡¢½ñÅ¹¥ë¥Ý¤Ê¤ÉÆÃ½¸´ë²è¥Úー¥¸¤â¤¢¤ê¡¢ÆÉ½ñ¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¹¤á¤ë¡¢¿¼¤á¤ë1ºý¤Ç¤¹¡£
¡¡ºîÀ®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ê¸»ú¡¦³è»úÊ¸²½¿ä¿Êµ¡¹½¤äÆÉ½ñ¿ä¿Ê±¿Æ°¶¨µÄ²ñ¡¢½ÐÈÇÊ¸²½»º¶È¿¶¶½ºâÃÄ¡¢ÆüËÜ½ñÅ¹¾¦¶ÈÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡¢Á´¹ñ½ñÅ¹ºÆÀ¸»Ù±çºâÃÄ¤Î¸å±ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ä½ÐÈÇ¼Ò¤Ê¤É¤Î¶¨»¿¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¶¨»¿´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÅÔÎ©¹â¹»Á´Â´¶ÈÀ¸(Ìó4Ëü¿Í)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹â¹»£³Ç¯À¸¡¢¡ÖÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¼ã¼Ô¤Ø¤ÎÇÛÉÛ¤Î¤Û¤«¡¢½ñÅ¹Å¹Æ¬¤ä¸ø¶¦¿Þ½ñ´Û¡¢Âç³Ø¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤Ç·×15ËüÉô¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ¡Û
¡ú´¬Æ¬¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ö¿Í¤ò°é¤Æ¤ëËÜ¤ÎÎÏ¡×
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÊ¸»ú¡¦³è»úÊ¸²½¿ä¿Êµ¡¹½Íý»öÄ¹¡¡»³¸ý¼÷°ì»á
¡ú47Ì¾¤ÎÃøÌ¾¿Í¤È½ñÅ¹°÷¡¦¿Þ½ñ´Û°÷³Æ5Ì¾¤¬Áª¤Ö151ºý¤ò·ÇºÜ¡¡¡¡¢¨Áª¼Ô¤ÏÊÌ·Ç
¡ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¡¥¿¥ì¥ó¥È ¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³»á¡¿¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê½ÐÈÇ¡¦¶¶ËÜ·½±¦ÊÔ½¸Ä¹
¡úReport Åìµþ¤Î¥¤¥±¤Æ¤ë½ñÅ¹
¡úReport ±Ñ¹ñ¤ÎÁÇÅ¨¤Ê½ñÅ¹
¡úReport ¹ÖÃÌ¼Ò
¡ú2024Ç¯Ê¸³Ø¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ
¡Ú¸å±çÃÄÂÎ¡Û
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í Ê¸»ú¡¦³è»úÊ¸²½¿ä¿Êµ¡¹½
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆÉ½ñ¿ä¿Ê±¿Æ°¶¨µÄ²ñ
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ½ÐÈÇÊ¸²½»º¶È¿¶¶½ºâÃÄ
ÆüËÜ½ñÅ¹¾¦¶ÈÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í Á´¹ñ½ñÅ¹ºÆÀ¸»Ù±çºâÃÄ
¡ÚÆÃÊÌ¶¨»¿¡Û
¡ú³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£Ãé¾¦»ö¡ú¥³ー¥»ー³ô¼°²ñ¼Ò¡úÉßÅç¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ú³ô¼°²ñ¼Ò½¸±Ñ¼Ò¡úÀµÅÄ醬Ìý³ô¼°²ñ¼Ò¡úÁÏ²Á³Ø²ñ¡úÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡úÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò¡úÆüËÜ»æ¥Ñ¥ë¥×¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ú¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¥°¥ëー¥×ËÜ¼Ò³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú¶¨»¿¡Û
¡ú³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡úÅìµþ´±½ñÉáµÚ³ô¼°²ñ¼Ò¡ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡ú³ô¼°²ñ¼Ò²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡ú¾¼ÏÂ¿Þ½ñ³ô¼°²ñ¼Ò¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²¡ú³ô¼°²ñ¼ÒPHP¸¦µæ½ê¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÍÈå³Õ¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡ú³ô¼°²ñ¼ÒGakken¡ú³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò¡ú³ô¼°²ñ¼Ò¸÷Ê¸¼Ò¡ú³ô¼°²ñ¼Ò¸÷ÏÂ¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¡ú¼÷ÀºÈÇ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡ú³ô¼°²ñ¼Ò»°¾ÊÆ²¡ú³ô¼°²ñ¼Ò¾®³Ø´Û¡ú²¦»ÒÀ½»æ³ô¼°²ñ¼Ò¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÂç½¤´Û½ñÅ¹¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÃÞËà½ñË¼¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÃæ±û·ÐºÑ¼Ò¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþÆ²¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡ú¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÊ¡²»´Û½ñÅ¹¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÉÞ·¬¼Ò¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÁÐÍÕ¼Ò¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸éº½Õ½©¡ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥×¥é¼Ò¡ú³ô¼°²ñ¼ÒËÙÆâ°õºþ½ê¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÍÎÙÆ²
¡Ú¤´Áª½ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÃøÌ¾¿Í¤ÎÊý¡¹¡Û¡Ê¸Þ½½²»½ç¡¦·É¾ÎÎ¬¡Ë
°¤ÅáÅÄ¹â¡¿ÃÓË·Àì¹¥¡¿°ËÂôÂó»Ê¡¿ÀÐºä¹ÀÆó¡¿¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡¿Æâ´ÛËÒ»Ò¡¿Æâ¸¶ÃÒ»Ë¡¿±º¾åÇî»Ë¡¿ÂçÄÍÄ«Ç·¡¿²¬ºêÍµ»Ò¡¿¾®Àî¸å³Ú¡¿²§É´¹ç¡¿²ÃÍè¹Ì»°¡¿³áÅÄ¿¿¾Ï¡¿¶â»ÒÃì·û¡¿ÀîÂ¼¸µµ¤¡¿¹ñÃ«Íµ»Ò¡¿¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò¡¿¾®ÀôÉðÉ×¡¿¾®ÎÓ°ì½Ó¡¿¾®ÎÓ¹ÀÈþ¡¿¶â¹ä±Ê¶à¡¿»°»ÞÀ®¾´¡¿½Å¿¹Àé逭¡¿ÌÐ»³¤¢¤¤é¡¿»ç½®¡¿ÀµÅÄÎ´¡¿Ëö¾¾ÌïÆà»Ò¡¿ÅÄÃæ¾¼ÆÁ¡¿Ô¥µªÉ§¡¿±ó»³ÀµÆ»¡¿ÆÁÀî²È¹¡¿Í§Íø¿·¡¿ÃæÂ¼¹§Â§¡¿ÌîËÜ¹°Ê¸¡¿Éý°ô¹§¡¿Ê¿°æÇì¾»¡¿Ê¿Ìî¥Î¥é¡¿ÆîÈþ´õ»Ò¡¿µÜÆâµÁÉ§¡¿¥ß¥í¥³¥Þ¥Á¥³¡¿ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¡¿ÌÐÌÚÍ§»°Ïº¡¿À¹ÅÄ½ßÉ×¡¿½ôÅÄÎè»Ò¡¿²£ÀîÀµµª¡¿ÅÏÊÕÍµÂÀ
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û¡¡¡¡https://giftbooks.jp/
¡ÚÆ±»þ³«ºÅ¡ÛËÜ¤òÇã¤¦¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¡ÚËÜ¤òÇã¤Ã¤ÆÅö¤Æ¤è¤¦¡ª¡Û
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ç¿©ÉÊ¡¢°ûÎÁ¡¢»¨²ß¤Ê¤É·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤¬È¯¹Ô¤·¤¿1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¥ì¥·ー¥È¤Ç±þÊç¤Ç¤¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£½ñÅ¹¤Î¥ì¥·ー¥È¤Ç¤¢¤ì¤ÐËÜ°Ê³°¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤â±þÊç¤Ï²ÄÇ½¡£½ñÅ¹Å¹Æ¬¤Î³èÀ²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢Í³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ØÀèÇÚ¤ÎËÜÃª¡Ù2025¤Ë¤ªÎÏÅº¤¨»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥®¥Õ¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥óHP¡Û¡¡https://www.giftbooks.jp/
¡Ú£Ø¡ÊµìTwitter¡Ë¡Û¡¡ https://twitter.com/giftbook2025/
¡Ú¤ªÌä¹çÀè¡Û³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸²½ÄÌ¿®¼Ò ¡Ö¡ØÀèÇÚ¤ÎËÜÃª¡Ù2025¡×»öÌ³¶É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ã´Åö¡§¡¡»ö¶È´ë²è¼¼¡¡¸¶Íµ»Ê¡¿»³¸ý¹¸Âå¡¿Ý¯°æ¡¿»Ö³À
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Mail: info@giftbooks.jp ¡¿ TEL¡§03-5217-7730¡ÊÂå¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸²½ÄÌ¿®¼Ò¡§1946Ç¯ÁÏ¶È¡£¿·Ê¹¶È³¦¡¢½ÐÈÇ¶È³¦¡¢ÅÅ»Ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤Î¾ðÊó¤òÀìÌç¤Ë°·¤¦½µ´©ÀìÌç»æ¡ÖThe Bunka News¡×¡¢Í£°ì¤Î½ñÅ¹¸þ¤±¾ðÊó»æ¡ÖBookLink¡×¤òÈ¯¹Ô¡£½ñÅ¹¤È½ÐÈÇ¼Ò¤ò¾ðÊó¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡ÖBookLink PRO¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£2021Ç¯¤è¤êÃÏ°è»æ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¿·Ê¹¥¢¥ïー¥É¡×¤ò³«ºÅ¡£¤Û¤«¤Ë¤â½ÐÈÇ»ö¶È¤ä¥»¥ß¥Êー»ö¶È¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£