2025Ç¯²Æ¡¢Ê¡²¬¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢ー¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¤Ë¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë!! ¼¡À¤Âå¤Î¸½Âå¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¡ÖPOP UP GALLERY¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡£Âç´Ý»Ë¾å¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£

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size: H550mm ¡ß W575mm
Material: Acrylic ink / Spray Paint on MDF Art Panel
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size: H550mm ¡ß W550mm
Material: Acrylic ink / Spray Paint / ¶âÇó on MDF Art Panel
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size: H550mm ¡ß W550mm
Material: Acrylic ink / Spray Paint on MDF Art Panel
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minaQ / KEN IKEDA / Narcolepsy1999
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Narcolepsy1999(https://www.instagram.com/narcolepsy1999/) ¡Ê¸½Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È / ¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Ë
minaQ(https://sites.google.com/view/minaq/) ¡Ê¸½Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È / ¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Ë
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