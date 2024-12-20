¡Ú»ë»¡¸¦½¤¥Ä¥¢ー»²²Ã¼ÔÊç½¸Ãæ¡Û²Æì¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ä¥¢ー³«ºÅ·èÄê
¢¨¥³¥¶±¿Æ°¸ø±à»ÜÀß¤ª¤è¤Ó²Æì¥¢¥êー¥Ê
2024Ç¯12·î20Æü12»þ00Ê¬
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²Æì»Ô´Ñ¸÷Êª»º¿¶¶½¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§²Æì»Ô¡¿²ñÄ¹¡¡ÅçÂÞÎ´¡¢°Ê²¼¡Ö¶¨²ñ¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒJTBºë¶Ì»ÙÅ¹¡Ê½êºßÃÏ¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¿»ÙÅ¹Ä¹¡¡¹õºêÅ°¡Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¿ÂåÉ½Íý»ö¡¡±óÆ£½¨°ì¡¢°Ê²¼¡ÖSSC¡×¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢²Æì¸©ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥¤¥é¥ó¥É²Æì¡×·ÁÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¹½ÃÛ»Ù±çÊä½õ¶â¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£Àë¸À¡¦²Æì»Ô¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½¤³ØÎ¹¹ÔÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê½¤³ØÎ¹¹Ô¸þ¤±¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²óÆÃ¿§¤Î¤¢¤ë½¤³ØÎ¹¹ÔÀè¤ò¤ªÃµ¤·¤Î¶µ°÷¤Î³§ÍÍÅù¤òÂÐ¾Ý¤Ë»ë»¡¸¦½¤¥Ä¥¢ー¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¨²ñ¤Ï¡¢¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à»ö¶È¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ»ö¶È¤Î´ë²è¡¦Àß·×¡¦±¿ÍÑ¤«¤éPRÀïÎ¬¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Êç½¸¥Úー¥¸URL
¤¿¤Ó～¤È | JTB¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬´ë²è¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ä¥¢ー¾¦ÉÊ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó(https://n-tabeat.jtb.co.jp/tabeat/List.aspx?tourno=9bfa6995d9d94adb8ecf5c73)
¢£»ë»¡¸¦½¤¥Ä¥¢ーÆüÄø
»ë»¡¸¦½¤¥Ä¥¢ー
¡¡¡¡Î¹¹Ô´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î24Æü(¶â)～1·î26Æü(Æü) 2Çñ3Æü
¡¡¡¡¤ª¿½¹þ¤ß´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î18Æü(¿å) 20:00～
¡¡¡¡¤ª»ÙÊ§¤¤´ü¸Â¡§2025Ç¯1·î17Æü(¶â)17:30¤Þ¤Ç
¡Ì »²²Ã¾ò·ï ¡Í
¡¦18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¡¢³î¤Ä³Ø¹»Ë¡¿Í¤ä¶µ°é´ØÏ¢¤Î´ë¶ÈÅù¤Ë¤ª¶Ð¤á¤Ç¶µ°éÎ¹¹Ô¡¦¸¦½¤Àè¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡ÊÃ¢¤·¡¢¹â¹»À¸¤Ï»²²ÃÉÔ²Ä¤Ç¤¹¡Ë
¡¦Êç½¸¿Í°÷¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì ºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í°÷ ¡Í
ºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í°÷¡§5Ì¾
Êç½¸Äê°÷¡§20Ì¾
¡Ì ¾µÂú»ö¹à ¡Í
¡¦¥Ä¥¢ーºÅ¹ÔÆü¤¬µï½»ÃÏ¤ÎÃÎ»ö¤Ë¤è¤ë¡ÖÎ¹¹Ô¼«½Í¡×¤¬Í×ÀÁ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¿½¹þ¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»ë»¡¸¦½¤¥Ä¥¢ー¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³Æ¼ï´¶À÷¾É¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ÆÄê¤á¤ëÂÐ½èÊý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢²Æì¸©ÃÎ»ö¤äÃÏ°è¼óÄ¹¤«¤é¤Î¡ÖÍèË¬¼«½Í¡×¤¬Í×ÀÁ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢±ä´ü¡¦Ãæ»ßÅù¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»ë»¡¸¦½¤¥Ä¥¢ー¤Ï²Æì¸©Æâ¤Ë¤Æ½¸¹ç¡¦²ò»¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Æì¸©¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ»ö¶È¤Î»ë»¡¸¦½¤¥Ä¥¢ー¤Ï²Æì¸©¤ÎÊä½õ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿²Á³Ê¤ÇÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ø¤Î¤´²óÅú¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»ë»¡¸¦½¤¥Ä¥¢ー»²²ÃÁ°¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥·ー¥È¤Ø¤ÎµÆþ¤Ê¤É¡¢³Æ¼ïÂÐºö¤Ø¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ì Î¹¹ÔÂå¶â ¡Í
¤ª¤Ò¤È¤ê 25,000±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¡¦½ôÈñÍÑ¹þ¡Ë
¢£Î¹¹ÔÂå¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î
½ÉÇñÈñ¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡¦2Çñ¡Ë¡¢Ä«¿©2²ó¡¢²ñ¾ì»ÈÍÑÎÁ¡¢¹Ö»ÕÂå¡¢¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥àÂå¡¢Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå(¢¨)
¢¨Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹»î¹ç´ÑÀï¤ÎÆþ¾ì¤ÎºÝ¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Á¥±¡×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½¤á¡¢¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¤Ë¡ÖB¥êー¥°¥¹¥Þ¥Û¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¥¹¥àー¥º¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ªÅÏ¤·¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£Î¹¹ÔÂå¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î
Ãë¿©Âå¡¢Í¼¿©Âå¡¢½ÉÇñ»ÜÀßÆâ¤ª¤è¤Ó¹ÔÄøÆâ¤Î¸Ä¿Í»ÈÍÑÊ¬¡¢Î¹¹Ô´ü´ÖÆâ¤Î¸Ä¿Í°ÜÆ°ÈñÍÑ¡¢²Æì¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°ÈñÍÑ¡Ê¹Ò¶õ±¿ÄÂ¡¢Á°Çñ¡¦¸åÇñÈñÍÑÅù¡Ë
¡Ú³«ºÅÃÏ°è¡Û
²Æì»Ô
¡Ú¼çºÅ¡Û
NEXT¿Íºà°éÀ®¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à
¡Ú¶¨ÎÏ¡Û
²Æì»Ô¡¢Hello World¡¢CCC²Æì¹çÆ±²ñ¼Ò
¡ü»ë»¡¸¦½¤¥Ä¥¢ー¤Î¸«¤É¤³¤í
£±.FIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈWÇÕ³«ºÅÃÏ¡Ö²Æì¥¢¥êー¥Ê¡×¤Ç¡¢¥¢¥êー¥Ê¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¸«³ØµÚ¤ÓÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤Î¸ø¼°Àï´ÑÀï
£².Hello World¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¹ñºÝ¸òÎ®ÂÎ¸³¡ª¡©¡£
£³.²Å¼êÇ¼´ðÃÏ¤ÎÌçÁ°Ä®¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤È²Æì¤ÎÊ¸²½¤¬Æþ¤êº®¤¸¤êÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤¿¥³¥¶¤ò½ä¤ë¡Ö¥³¥¶¤Þ¤Á¤Þー¤¤¡Ê¤Þ¤Á½ä¤ê¡Ë¡×
¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆµÚ¤Ó¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é
¤¿¤Ó～¤È | JTB¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬´ë²è¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ä¥¢ー¾¦ÉÊ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó(https://n-tabeat.jtb.co.jp/tabeat/List.aspx?tourno=9bfa6995d9d94adb8ecf5c73)
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²Æì»Ô´Ñ¸÷Êª»º¿¶¶½¶¨²ñ¡¡ÊÂÎ¤¡¦ÅÏµ×»³
ÅÅÏÃ¡§098-989-5566
FAX¡§098-989-5567
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§spocon@koza.ne.jp
¢£¶¨²ñ³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²Æì»Ô´Ñ¸÷Êª»º¿¶¶½¶¨²ñ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©904-0031 ²Æì¸©²Æì»Ô¾åÃÏ1-1-1 ¥³¥¶¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¿¥¦¥ó106
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½Íý»ö¡¡ÅçÂÞ¡¡Î´
ÀßÎ©Æü¡§1967Ç¯(¾¼ÏÂ42Ç¯)12·î28Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ËÜ¶¨²ñ¤Ï¡¢²Æì»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë´Ñ¸÷¤ª¤è¤ÓÊª»º»ö¶È¤ò¿¶¶½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æì»Ô¤¬É¸ÜÖ¤¹¤ë¡Ö¹ñºÝÊ¸²½´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¡×¤Î¼Â¸½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£Àë¸À¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»Ô¤Ë¤Ï²Æì¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë2Âç¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¡¢FIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëWÇÕÍ½Áª³«ºÅÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿²Æì¥¢¥êー¥Ê¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£