¼ÆÅÄ²°¥°¥ëー¥×¤ÎSKL¤¬¡ÖÀ¾Åìµþ¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò¿·Àß¡ª
¼òÎà»ö¶È¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¼ÆÅÄ²°¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼Æ ÂÙ¹¨¡Ë¤Î»±²¼¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSKL¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾±Ê ·ò¼£¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤¿3¤Ä¤ÎµòÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ØÀ¾Åìµþ¥»¥ó¥¿ー¡ÊÀ¾Åìµþ»Ô¡Ë¡Ù¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼óÅÔ·÷¡ÊÅìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¡Ë¤ÎÊªÎ®ÌÖ¤¬°ìÁØ¶¯²½¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¿×Â®¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤ÊÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·µòÅÀ³«Àß¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
SKL¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤ÎÃæ¤Ç¤âÊªÎ®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥«¥ÐーÎ¨¤¬Äã¤¤À¾Åìµþ¤Ë¿·¤¿¤ÊÊªÎ®µòÅÀ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÅÔ»°¸©¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë·ë¤ÖÊªÎ®ÌÖ¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ë¤â¡¢SKL¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢SKL¤ÏÁÒ¸ËÆâ¤Î²¹ÅÙ´ÉÍý¤ÎÅ°Äì¤È¥êー¥Õ¥¡ー¼Ö¡ÊÎäÂ¢µ¡Ç½ÉÕ¤¼ÖÎ¾¡Ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¼òÎà¤ä¿©ÉÊ¤Ê¤É²¹ÅÙ´ÉÍý¤¬½ÅÍ×¤ÊÀ½ÉÊ¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡ÖÀ¾Åìµþ¥»¥ó¥¿ー¡×²ÔÆ¯¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
SKL¤ÎÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¯¤ß
1.Á´µòÅÀ¤ÎÁÒ¸Ë¤¬Äê²¹´ÉÍý
SKL¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÁÒ¸Ë¤ÇÄê²¹´ÉÍý¤òÅ°Äì¡¢²¹ÅÙÊÑ²½¤Ë¼å¤¤¼òÎà¤ä¿©ÉÊ¤ÎÊÝ´É¤ËºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾Åìµþ¥»¥ó¥¿ー¸ËÆâ
2.¥êー¥Õ¥¡ー¼Ö¤òÁ´¼ÖÎ¾¤ËÆ³Æþ
SKL¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÇÛÁ÷¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡Ö¥êー¥Õ¥¡ー¼Ö¡×¤Ç¤¹¡£¥êー¥Õ¥¡ー¼Ö¤Ï¡¢¸ËÆâ¤Î²¹ÅÙ¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÁö¹Ô¤Ç¤¤ëÎäÂ¢µ¡Ç½ÉÕ¤¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë²Æ¾ì¤Î¹â²¹´ü¤Ç¤â²¹ÅÙ´ÉÍý¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
3.ÁÒ¸ËÆâ¤ËÂç·¿ÎäÂ¢¸ËÀßÃÖ
ÆüËÜ¼ò¤ä¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²¹ÅÙ´ÉÍý¤¬É¬¿Ü¤ÎÀ½ÉÊ¤ò5¡î°Ê²¼¤ÎÎäÂ¢¤ÇÊÝ´É¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¾õÂÖ¤Ç½Ð²Ù¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÏÂÅç¥»¥ó¥¿ーÁÒ¸ËÆâÂç·¿ÎäÂ¢¸Ë
4.¿©ÉÊ¤äÀ¸Á¯ÉÊ¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë¤âÂÐ±þ
²¹ÅÙ´ÉÍý¤¬É¬Í×¤ÊÌîºÚ¤Ê¤É¤Î¿©ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Äê²¹´ÉÍýÁÒ¸Ë¤È¥êー¥Õ¥¡ー¼Ö¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢Æþ²Ù¤«¤é¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Þ¤ÇÄê²¹Î®ÄÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÈÌ³¤âÀÁ¤±Éé¤¨¤Þ¤¹
SKL¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖÇÛÁ÷¶ÈÌ³¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊªÎ®¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1.ÊªÎ®¤Î6Âçµ¡Ç½¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡
SKL¤Ï¡¢¡ØÇÛÁ÷¡Ù¡ØÊÝ´É¡Ù¡Ø²ÙÌò¡Ù¡ØÈ¯Á÷¡ÊºÊñ¡Ë¡Ù¡ØÎ®ÄÌ²Ã¹©¡Ù¡Ø¾ðÊó½èÍý¡Ù¤Î6¤Ä¤ÎÊªÎ®µ¡Ç½¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÊªÎ®¶ÈÌ³¤ò°ì³ç¤·¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë°û¿©¥Á¥§ー¥ó´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¤Î¼õÂ÷¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°û¿©¥Á¥§ー¥ó´ë¶ÈÍÍºß¸ËÊÝ´É¥¨¥ê¥¢
2.¼òÎà¤ÎÊÝ´É¡¦ÇÛÁ÷
SKL¤Ï¡¢Äê²¹´ÉÍýÁÒ¸Ë¤È¥êー¥Õ¥¡ー¼Ö¤ò³èÍÑ¤·¡¢²¹ÅÙÊÑ²½¤Ë¼å¤¤ÆüËÜ¼ò¡¢¥ï¥¤¥ó¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤Ê¤É¤Î¼òÎà¤òºÇÅ¬¤Ê¾õÂÖ¤ÇÊÝ´É¡¦ÇÛÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼òÈÎÅ¹ÍÍ¤«¤é¤Î¶ÈÌ³¤ò¼õÂ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤È³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¤Ç¤ª±þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
3.¿©ÉÊ¤ä²¹ÅÙ´ÉÍý¤¬É¬Í×¤Ê¾¦ÉÊ¤ÎÊÝ´É¡¦ÇÛÁ÷
SKL¤Ï¡¢¼òÎà¤äÌîºÚ¤ÎÊªÎ®Âå¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌîºÚ¤ä¿©ÉÊ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î²¹ÅÙ´ÉÍýÉ¬¿ÜÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄê²¹ÁÒ¸Ë¤ËÊÝ´É¤·¡¢¥êー¥Õ¥¡ー¼Ö¤Ç¤Î²¹ÅÙ´ÉÍýÇÛÁ÷¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢Á¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÎÇÛÁ÷¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
SKL¤Ï¡¢ÊªÎ®¶ÈÌ³¤Î¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤ò¤ª¹Í¤¨¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¼òÎà¤ä¿©ÉÊ¤ÎÊÝ´É¤«¤éÇÛÁ÷¤Þ¤Ç¤Î¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇÛÁ÷¤À¤±¡×¡ÖÊÝ´É¤À¤±¡×¤Ê¤É¤ÎÉôÊ¬Åª¤Ê¤´°ÍÍê¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒSKL
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è´Ó°æ4-41-20
ÂåÉ½¼Ô¡§¾¾±Ê ·ò¼£
ÀßÎ©¡§2021Ç¯9·î
URL¡§https://skl.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ä´Ã£¢ª¥»¥ó¥¿ー±¿±Ä¢ªÊªÎ®¤ò°ì´Ó¤È¤·¤¿ÊªÎ®Á´ÈÌ
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¼ÆÅÄ²°¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÃæ±û5-3-11-5£Æ
ÂåÉ½¼Ô¡§¼Æ ÂÙ¹¨
ÀßÎ©¡§2018Ç¯11·î27Æü
URL¡§https://www.shibatayaholdings.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡Ê¼òÎà¤ÎÀ½Â¤¡¦²·¡¦¾®Çä¡¦Í¢½ÐÆþ¶È¡¢°û¿©Å¹¡¢ÊªÎ®¡Ë¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤Ê¤É