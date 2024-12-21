Ï·ÊÞ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Øogawa¡Ê¥ª¥¬¥ï¡Ë¡Ù2025Ç¯¿·À½ÉÊ¾ðÊó²ò¶Ø¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´19Ëç)

¥­¥ã¥ó¥Ñ¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò


Ï· ÊÞ ¤« ¤é ¿· À¸ ¤Ø


¡Öogawa¡×¤ÎÌÜ»Ø¤¹¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢±Ê¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¡£¿Æ¤«¤é»Ò¡¢»Ò¤«¤éÂ¹¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£


Ï·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤Èñá¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¿·¤¿¤Ê¥â¥Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸þ¾å¿´¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£


¥æー¥¶ー¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¾Ð´é¤Ç·Ò¤¬¤ë¤â¤ÎÁÏ¤ê¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¡£



ogawa¤Î¥ª¥Õ¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È(https://www.store-campal.co.jp/products/list.php?category_id=182)¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯¿·À½ÉÊ¤ò¸ø³«¤·Í½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£´°Á´¿·ºî¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ÅÍÍ¡¦¥«¥éー¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¡¢Á´5¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£




ogawa ¡Ã Asteroid¡Ê¥¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡Ë



Æ±¥µ¥¤¥º¤Î4ËÜ¤Î¥Ýー¥ë¤Ç¼«Î©²ÄÇ½¤Ê¥·¥ó¥á¥È¥êーÀß·×¤Ç¡¢¥ªー¥ë¥á¥Ã¥·¥å¤Î³«Êü´¶¤Ï¡¢¥ªー¥ë¥·ー¥º¥ó²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£¥Ç¥å¥ª¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ËÅ¬¤·¤¿¥Éー¥à¥·¥§¥ë¥¿ー¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¹¡£









ÀÇ¹þ²Á³Ê ¡Ã \176,000 ¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê\160,000¡Ë



ogawa ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢


https://www.store-campal.co.jp/products/detail.php?product_id=13828



¢£½ÅÎÌ¡¿Áí½ÅÎÌ¡ÊÉÕÂ°ÉÊ½ü¤¯¡Ë¡§Ìó13.5kg ¡¡¡¡¡¡¡¡


¡¡¥Õ¥é¥¤¡§Ìó8kg¡¢¥ëー¥Õ¥Õ¥é¥¤¡§Ìó0.75kg¡¢¥Ýー¥ë¡§Ìó4.75kg


¢£ÁÇºà¡¿¥Õ¥é¥¤¡ÊËÜÂÎ¡Ë¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×75d¡ÊÂÑ¿å°µ1,800mm¡¢ÆñÇ³²Ã¹©¡Ë


¡¡¥ëー¥Õ¥Õ¥é¥¤¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë75d¡ÊÂÑ¿å°µ1,800mm¡¢ÆñÇ³²Ã¹©¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡


¡¡¥Ýー¥ë¡§6061¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¡Ê¦Õ14.5mm¡Ë¡¢7001¡Ê¦Õ13.8mm¡Ë¡¢Ä¥¤ê½Ð¤·¥Ýー¥ë¡Ê¦Õ19mm¡Ë


¢£¼ýÇ¼¥µ¥¤¥º¡¿76¡ß45¡ß35cm ¢£¥«¥éー¡¿¥«ー¥­¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯


¢£ÉÕÂ°ÉÊ¡¿Ä¥¤ê¹Ë¡¢Ä¥¤ê½Ð¤·¥Ýー¥ë¡Î1ËÜ¢¨1¡Ï¡¢¼ýÇ¼ÂÞ



¡ÎÉ¬Í×¥Ú¥°ËÜ¿ôÌÜ°Â: 18ËÜ¢¨2¡Ï



¢¨1.Î¾¥µ¥¤¥É¤òÄ¥¤ê½Ð¤¹¾ì¹ç¤Ï¥Ýー¥ë¤ò¤â¤¦1ËÜ¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤


¢¨2.¥Ú¥°¡¢¥Ï¥ó¥Þー¤ÏÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó


ogawa ¡Ã LodgeShelter UL¡Ê¥í¥Ã¥¸¥·¥§¥ë¥¿ーUL¡Ë



ogawa¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¡¢¥í¥Ã¥¸¥·¥§¥ë¥¿ー¥·¥êー¥º¡£75d¤Î¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×À¸ÃÏ¤È¥¢¥ë¥ß¤È¥¹¥Áー¥ëÁÇºà¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹½Â¤¤Ë¤è¤ê20%°Ê¾å·ÚÎÌ²½¤·¤¿¥é¥¤¥È¥â¥Ç¥ë¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£









²Á³Ê ¡Ã \169,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê\154,000¡Ë



ogawa ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢


https://www.store-campal.co.jp/products/detail.php?product_id=13829



¢£½ÅÎÌ¡¿Áí½ÅÎÌ¡§Ìó19kg¡ÊÉÕÂ°ÉÊ½ü¤¯¡Ë


¡¡¥Õ¥é¥¤¡§Ìó7.6kg¡¢¥Ýー¥ë¡§Ìó11.7kg


¡¡¥é¥¤¥Êー¥·ー¥È¡§Ìó0.7kg


¢£ÁÇºà¡¿¥Õ¥é¥¤¡ÊËÜÂÎ¡Ë¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×75d


¡ÊÂÑ¿å°µ1,800mm¡¢ÆñÇ³²Ã¹©¡Ë


¡¡¥é¥¤¥Êー¥·ー¥È¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë68d


¡¡¥Ýー¥ë¡ÊµÓÉô¡Ë¡§¥¹¥Áー¥ë¡Ê¦Õ22mm¡Ë


¡¡¥Ýー¥ë¡Ê²°º¬Éô¡Ë¡§¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¡Ê¦Õ22mm¡Ë


¢£¼ýÇ¼¥µ¥¤¥º¡¿92¡ß52¡ß36cm


¢£¥«¥éー¡¿¥«ー¥­¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯


¢£ÉÕÂ°ÉÊ¡¿Ä¥¤ê¹Ë¡¢¼ýÇ¼ÂÞ



¡ÎÉ¬Í×¥Ú¥°ËÜ¿ôÌÜ°Â: 24ËÜ¡Ï



¢¨¥Ú¥°¡¦¥Ï¥ó¥Þー¤ÏÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó


ogawa ¡Ã Owner Lodge Type40 R T/C¡Ê¥ªー¥Êー¥í¥Ã¥¸ ¥¿¥¤¥×40R T/C¡Ë



1985Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½ãÌÊÁÇºà¤Î¡Ö¥ªー¥Êー¥í¥Ã¥¸ ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¥·¥êー¥º¡×¤«¤éºþ¿·¤·T/CÁÇºà¤È¤Ê¤êÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç·¿¥á¥Ã¥·¥å¤ò3ÌÌÄÉ²Ã¤·¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤ºÇ¾åµé¤Î¥ªー¥Êー¥í¥Ã¥¸¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£









²Á³Ê ¡Ã \209,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê\190,000¡Ë



ogawa ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢


https://www.store-campal.co.jp/products/detail.php?product_id=13837



¢£½ÅÎÌ¡¿Áí½ÅÎÌ¡ÊÉÕÂ°ÉÊ½ü¤¯¡Ë¡§Ìó33.6kg ¡¡¡¡¡¡¡¡


¡¡¥Õ¥é¥¤¡§Ìó12kg¡¢¥¤¥ó¥Êー¡Ê¡ß2¡Ë¡§Ìó6.4kg


¡¡¥é¥¤¥Êー¥·ー¥È¡§0.7kg


¡¡¥Ýー¥ë¡§Ìó18.4kg¡¢ÉÕÂ°ÉÊ¡§Ìó3kg


¢£ÁÇºà¡¿¥Õ¥é¥¤¡Ê²°º¬Éô¡Ë¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë210d¡ÊÂÑ¿å°µ1,800mm¡Ë


¡¡¥Õ¥é¥¤¡ÊÂ¦ÌÌÉô¡Ë¡§T/C


¡¡¥¤¥ó¥Êー¥Æ¥ó¥È¡§T/C


¡¡¥é¥¤¥Êー¥·ー¥È¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë68d


¡¡¥°¥é¥ó¥É¥·ー¥È¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë210d¡ÊÂÑ¿å°µ1,800mm¡Ë


¡¡¥Ýー¥ë¡§¥¹¥Áー¥ë¡Ê¦Õ22mm¡Ë


¢£¼ýÇ¼¥µ¥¤¥º¡¿82¡ß68¡ß40cm


¢£¥«¥éー¡¿¥Þ¥¹¥¿ー¥É¥¤¥¨¥íー¡ß¥¦¥£¥¹¥Ñー¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó


¢£ÉÕÂ°ÉÊ¡¿Ä¥¤ê¹Ë¡¢¼ýÇ¼ÂÞ



¡ÎÉ¬Í×¥Ú¥°ËÜ¿ôÌÜ°Â: 28ËÜ¡Ï



¢¨¥Ú¥°¡¦¥Ï¥ó¥Þー¤ÏÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó


ogawa ¡Ã Octagon Shading Tarp¡Ê¥ª¥¯¥¿¥´¥ó¥·¥§ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¿ー¥×¡Ë



ogawa 28Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥¯¥¿¥´¥ó¡ÊÈ¬³Ñ·Á¡Ë¥¿ー¥×¤¬´°À®¡£PU¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¡¢Æü¸÷¤ò90%* ¡¦UV¤ò99¡ó* ¥«¥Ã¥È¤·¤¿¼×¸÷¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¿ー¥×¤Ç¤¹¡£Â¿ºÌ¤ÊÀß±Ä¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ­¤Î¹â¤¤¥¿ー¥×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£


*¼«¼ÒÄ´¤Ù



¥µ¥ó¥É¥Ùー¥¸¥å¡ß¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó


¥«ー¥­¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯



²Á³Ê ¡Ã \39,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê\36,000¡Ë



ogawa ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢


https://www.store-campal.co.jp/products/detail.php?product_id=13830



¢£½ÅÎÌ¡¿Áí½ÅÎÌ¡§Ìó2.7kg ¡¡¡¡¡¡¡¡


¡¡¥¿ー¥×¡§Ìó2kg¡¢ÉÕÂ°ÉÊ½ÅÎÌ¡§Ìó0.7kg


¢£ÁÇºà¡¿¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×75d¡ÊÂÑ¿å°µ1,800mm¡Ë


¢£¼ýÇ¼¥µ¥¤¥º¡¿49¡ß13¡ß13cm


¢£¥«¥éー¡¿¡Î70¡Ï¥µ¥ó¥É¥Ùー¥¸¥å¡ß¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¡Î40¡Ï¥«ー¥­¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯


¢£ÉÕÂ°ÉÊ¡¿Ä¥¤ê¹Ë¡¢¼ýÇ¼ÂÞ



¡ÎÉ¬Í×¥Ú¥°ËÜ¿ôÌÜ°Â: 10ËÜ¡Ï



¢¨¥Ú¥°¡¦¥Ï¥ó¥Þー¤ÏÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó


¢¨¥Ýー¥ë¤ÏÊÌÇä¤Ç¤¹


¢¨PU¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÆÃÀ­¾å¡¢µ©¤Ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥à¥é¤ä·ç¤±¤Ë¸«¤¨¤ë


¡¡¸÷Ï³¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À½ÉÊ¤ÎÀ­Ç½¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó


ogawa ¡Ã System Tarp Penta4¡ß4 T/C-II¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥¿ー¥× ¥Ú¥ó¥¿4¡ß4 T/C-II¡Ë



ÂÔË¾¤Î¥µ¥ó¥É¥Ùー¥¸¥å¥«¥éー¤È¤Ê¤ê¿·¤¿¤Ë´°À®¡£¥°¥í¥Ã¥±¥·¥êー¥º¤ËÁêÀ­¤ÎÎÉ¤¤ ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¥«¥éー¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤ò¤ªÌóÂ«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£





¥°¥í¥Ã¥±12T/C-II ¤ÏÊÌÇä

²Á³Ê ¡Ã \29,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê\27,000¡Ë



ogawa ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢


https://www.store-campal.co.jp/products/detail.php?product_id=13832



¢£½ÅÎÌ¡¿Áí½ÅÎÌ¡§Ìó2.7kg ¡¡¡¡¡¡¡¡


¡¡¥¿ー¥×¡§Ìó2.3kg¡¢ÉÕÂ°ÉÊ½ÅÎÌ¡§Ìó0.4kg


¢£ÁÇºà¡¿T/C¡ÊÂÑ¿å°µ350mm¡Ë


¢£¼ýÇ¼¥µ¥¤¥º¡¿44¡ß18¡ß13cm


¢£¥«¥éー¡¿¥µ¥ó¥É¥Ùー¥¸¥å¡ß¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó


¢£ÉÕÂ°ÉÊ¡¿Ä¥¤ê¹Ë¡¢¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Æー¥×¡Ê4m¡Ë¡¢¼ýÇ¼ÂÞ



¡ÎÉ¬Í×¥Ú¥°ËÜ¿ôÌÜ°Â: 8ËÜ¡Ï



¢¨¥Ú¥°¡¦¥Ï¥ó¥Þー¤ÏÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó


¢¨¥Ýー¥ë¤ÏÊÌÇä¤Ç¤¹


¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤ÏT/C¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·ー¥à¥·ー¥ë²Ã¹©¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á±«¤¬¿»Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹



¢¨ Á´¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ²èÁü¤Ï¥µ¥ó¥×¥ëÉÊ¤Î°Ù¡¢ÈÎÇä»þ¤Ï»ÅÍÍ¤ä¿§¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¢£ ogawa ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ







1914Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öogawa¡×¡£


¥Æ¥ó¥È¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ï¼Á¼Â¹ä·ò¡£


¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Ï¡¢100Ç¯¤Ä¤Å¤¯Îò»Ë¤¢¤ëÀ½ÉÊ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡£


¤½¤ì¤Ï¡Ø¿®Íê¡Ù¤Î¾Ú ¡£


°Â¿´¤Ç²÷Å¬¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥é¥¤¥Õ¤ò¤ªÌóÂ«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¤µ¤¡¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò¤¿¤Î¤·¤ß¡£ÃÏµå¤È¤¢¤½¤Ü¤¦¡£