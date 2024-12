WeWork Japan¡¢¡ÖD&I AWARD 2024¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹âÉ¾²Á¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤Ë3Ç¯Ï¢Â³Ç§Äê

WWJ株式会社

フレキシブルオフィス WeWork を日本国内で展開するWWJ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO:ユー・ジョニー・ジョン・ワン、以下「WeWork Japan*1」)は、株式会社JobRainbow(以下「JobRainbow」)が運営する、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)に取り組む企業を認定する日本最大のアワード「D&I Award 2024」において、最高位の「ベストワークプレイス認定」を受賞しました。これにより、2022年から3年連続での認定を達成しました。

WeWork Japanのダイバーシティスコアは92点で、昨年のスコアを上回り、日本国内だけでなく世界的にも高い水準でD&I推進に取り組む企業として評価されました。本認定は、企業文化にD&Iの理念を深く根付かせ、社員一人ひとりがD&I推進に積極的に関与している点が特に高く評価された結果です。

■ 2024年の主な取り組み

多様性を尊重する社内慣習

バイリンガル対応の環境整備、ジェンダーに関わらない平等な評価基準と昇進制度、一定の女性管理職比率、LGBTQIA+社員への配慮あるカルチャー醸成などを推進

各従業員に合わせた柔軟な働き方の促進

男女問わず、育児休暇取得の推進や、復職時のサポートを積極的に実施。また、テレワークと出社を組み合わせたハイブリッド勤務およびフルフレックス制度を継続

社内コミュニティの活性化

従業員の有志により形成されている3つのEmployee Community Group (ECG) 「Women of WeWork」「Pride of WeWork」「Parents at WeWork」による、社内のコミュニティ形成やイベントを開催

入居メンバーとの連携によるカルチャー醸成

WeWork 入居メンバーとの連携により、包括的なコミュニティの活性化や啓蒙活動を推進。特に2024年は、エムベクタ社との共催イベント「Discover Yourself 2024」を東京・大阪・福岡で実施。1型糖尿病をもつ高校生・大学生に対し、キャリア教育支援、職場見学、交流の場の提供を行った(詳細:イベントレポート(https://wework.co.jp/news/240925))

■D&I AWARDについて

「D&I AWARD」では、JobRainbowが開発した、企業のD&Iの取組みを可視化する「ジェンダー」「LGBTQ+」「障害」「多文化共生」「育児・介護」の5つの大項目を軸に、細分化した100項目を評価指標とするダイバーシティスコア(100点満点)によって認定されます。「マイノリティ」「マジョリティ」という枠を超えて、「すべての人」が包摂される組織・社会づくり活動の基準となる指標です。

「ベストワークプレイス認定」は、D&Iの理念を企業文化やサービスに反映し、社内外で多大な影響を与える企業に与えられる最高位の認定です。

※出典:「D&I AWARD」審査・評価について(https://diaward.jobrainbow.jp/evaluation)

*1「WeWork Japan」は、WWJ株式会社が日本国内で展開する、フレキシブルオフィス WeWork のフランチャイズ事業を運営する組織体を示します。

■ WeWork Japan の概要 ■

米・ニューヨーク発の WeWork は、グローバル37か国600拠点以上*2 に展開しています。日本国内では2018年2月にサービスを開始。現在は、2024年1月に設立したソフトバンク株式会社100%子会社のWWJ株式会社(WeWork Japan)が WeWork の運営を担い、日本国内7都市約40拠点*3 でフレキシブルオフィスを展開しています。創造性や生産性が高まる空間デザインを用いたワークスペースにおいて、月単位での契約、1名から数百名規模におけるオフィスの拡大・縮小、国内30拠点以上の共用エリアの利用が可能になるプロダクトなど、柔軟なオフィスソリューションを提供しています。また、スタートアップから大企業、自治体やNPO団体など、多種多様なメンバーが入居する WeWork では、業界業種や企業の壁を越えたコミュニティが形成され、ビジネスにおけるコラボレーションを多く創出してきました。

「変化は、ここで創造する。」 WeWork Japan では、今後も新時代の多様な働き方を支援し、イノベーションやコラボレーションを促進する新しいオフィスの価値を提供してまいります。

https://wework.co.jp

*2 2024年8月時点

*3 2024年9月時点