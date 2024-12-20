¡ØMMM¡Ù¤ï¤¿¤ï¤óÆù¥Õ¥§¥¹～Åß¤Î¿Ø～ÆîÂçºåWHATAWON¤Ç1·î18Æü¡¦19Æü¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë¡£¶Ë¾å¤ÎÆù¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡¢Åß¤ÎÈþ¿©·èÀï¡ª
1·î18Æü(ÅÚ)¡¦19Æü(Æü)¡¢³ô¼°²ñ¼Òantiqua¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÂÚºß·¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥âー¥ë¡ÖWHATAWON(¥ï¥¿¥ï¥ó)¡×¤Ë¤Æ¡¢¿©¤Îº×Åµ¡ØMMM(meet meets meat)¤ï¤¿¤ï¤óÆù¥Õ¥§¥¹～Åß¤Î¿Ø～¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¤ªÆù¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
Æù¤ÎÇÆ¼Ô¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¡¢¤³¤³¤Ë³«Ëë¡ª
¡ØMMM¡Ùmeet meets meat ¤ï¤¿¤ï¤óÆù¥Õ¥§¥¹～Åß¤Î¿Ø～
´ü´Ö¡§1/18(ÅÚ)¡¦19(Æü)
¾ì½ê¡§WHATAWON
¡¡¡¡¡¡ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô´ß¤ÎµÖÄ®1ÃúÌÜ32-1
Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ¡Ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥°¥ë¥á¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏÊÌÅÓÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë
¼çºÅ¡§WHATAWON
¡ØMMM(meet meets meat)¤ï¤¿¤ï¤óÆù¥Õ¥§¥¹～Åß¤Î¿Ø～¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë½ÐÅ¹¼ÔÍÍ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÐÅ¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
¡Ú¥áー¥ë¡Ûpress@antiqua.co.jp
¡Ú¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Û@whatawon_official
¢£WHATAWON¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤ªÞ¯Íî¤â¥°¥ë¥á¤â¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤ë
¼¡À¤Âå·¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥âー¥ë¡ØWHATAWON(¥ï¥¿¥ï¥ó)¡Ù
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁ´¤Æ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬¼«Í³¤Ë½¸¤¤¿´¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¾ì¤ò
Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÇã¤¤¤â¤Î¤â¤ª¿©»ö¤â¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È°ì½ï¤Ë¡£
¤ª²ñ·×¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë¡£
Ã¯¤â¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡Ø¥ï¥¿¥ï¥ó¡Ù¤Ç
Åù¿ÈÂç¤ÎÈóÆü¾ï¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
½êºßÃÏ¡¡¡§ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô´ß¤ÎµÖÄ®£±ÃúÌÜ£³£²-£±
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§Ìó8,740ÄÚ¡Ê29,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë
¸òÄÌ¡¡¡¡¡§ºåÏÂÆ»´ßÏÂÅÄÏÂÀôIC¤«¤é¼Ö¤Ç£µÊ¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ï²¼µ¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[bas-info]https://whatawon.co.jp/bus-info/
¡ã»²¹ÍURL¡ä
WHATAWON¡Ê¥ï¥¿¥ï¥ó¡ËHP
https://www.whatawon.co.jp/
ANTIQUA¡Ê¥¢¥ó¥Æ¥£¥«¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.antiqua.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Òantiqua¡Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ë
https://www.antiqua.me/