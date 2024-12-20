Í¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÌÓ·ê¥ì¥¹È©¤ò¥²¥Ã¥È¡ª ²¹³è¥°¥Ã¥º¤ä¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Ê¤ÉÅß¤ÎÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¾Ò²ð!!¡ÚLDK the Beauty 2025Ç¯2·î¹æ¡Û
2·î¹æ¤Ï¡Ö2025Ç¯ºÇ¿·ÌÓ·ê¥ì¥¹¥³¥¹¥á¡×¤òÁíÎÏÆÃ½¸¡ª Í¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¿À¥Æ¥¯¤Ç¡¢ÌÓ·ê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¤È¥ª¥µ¥é¥Ð¡ª Äü¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤Ã¤ÈÌ¤Íè¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢2024Ç¯²¼È¾´üÈþÍÆ»ï¥Ù¥¹¥³¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸¡¾Ú¡£¤Þ¤¿¡¢Èþ¤Þ¤Ä¤²¤¬³ð¤¦º£¤Ã¤Ý¥Þ¥¹¥«¥é¸¡¾Ú¤ä¡¢ÍýÁÛ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ãー¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ê¤É¡¢º£ÃÎ¤ê¤¿¤¤ÈþÍÆ¾ðÊó¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃ½¸¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¡Û
Àä»¿¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡© ³ÆÈþÍÆ»ï¤Î¥Ù¥¹¥³¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿
´¬Æ¬ÆÃ½¸¡¿2024Ç¯²¼È¾´ü ÈþÍÆ»ï¥Ù¥¹¥³¥¹ ¼ÂÎÏ´ÕÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
ÈþÍÆ»ï¤Î²¼È¾´ü¥Ù¥¹¥³¥¹¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¿ä¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ê¤Î¥³¥¹¥á¤¬ÀªÂ·¤¤¡£ËÜÅö¤Î¼ÂÎÏ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢Å°Äì¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ËÜÅö¤Ë¸ú¤¯ÌÓ·ê¥±¥¢¤Ï¡© ¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡¤Þ¤Ç¤Þ¤ë¤Ã¤È¾Ò²ð¡ª
ÁíÎÏÆÃ½¸¡¿ÌÓ·ê¥ì¥¹¥³¥¹¥á¤ÇÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤í¡ª
¡ÖÌÓ·ê¤Ê¤ó¤Æ¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤¸¤ã¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¿À¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¶î»È¤¹¤ì¤ÐÌÓ·ê¥ì¥¹ÈþÈ©¤âÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª Ì¤Íè¤ÎÌÓ·ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤¹¤°¥±¥¢¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç!!
Á¡ºÙ¤Ê¤Î¤Ë¤Û¤É¤è¤¯¥í¥ó¥°¤Ç¥Ü¥ê¥åー¥à¤¢¤ê¡ª º£¤Ã¤ÝÈþ¤Þ¤Ä¤²¤ò³ð¤¨¤ë¥Þ¥¹¥«¥é¤òÄ´ºº
Âè2ÆÃ½¸¡¿Èþ¤Þ¤Ä¤²¤¬³ð¤¦º£¤Ã¤Ý¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï¥³¥ì¡ª
¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¿¤Ó¤Æ¡¢ÌÜÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ò³ð¤¨¤ë¡£¥¤¥Þ¥É¥¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Á¡ºÙ¤µ¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª ¤½¤³¤Ç¡¢²¦Æ»¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¿·ÄêÈÖ¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¿·ºî¥Þ¥¹¥«¥é26ËÜ¤ò¸¡¾Ú¡ª Íî¤Á¤Ë¤¯¤µ¤ä»ÈÍÑ´¶¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢Èþ¤Þ¤Ä¤²¤¬Â³¤¯°ìËÜ¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Î¥ó¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÈþ¥Ð¥¹¥È¤ò³ð¤¨¤ë¥Ö¥é¥¸¥ãー¤òÁª¤Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹
Âè3ÆÃ½¸¡¿¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍýÁÛ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ãーÃµ¤·Î¹¡£
¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤Î¸«¤Ä¤±Êý¤äÇã¤¤ÂØ¤¨»þ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¸¥ãー¡£Æü¡¹¿È¤ËÃå¤±¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¥Ö¥éÁª¤Ó¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤·¤Çµ¤·Ú¤ËÍýÁÛ¤Î¥Ö¥é¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¡¢²¼Ãå¤Î¥×¥í¤¬ÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡ª
Îä¤¨À¤ÏÈþÈ©¤ò±ó¤¶¤±¤ë?! ·ò¹¯¤È¥¥ì¥¤¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤Á¤ç¤¤²¹³è¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦
Âè4ÆÃ½¸¡¿Îä¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Á¤ç¤¤²¹³è¤·¤è¡£
Îä¤¨À¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢È©¤Ë¤Þ¤Ç°±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿!? Îä¤¨À¤Î¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï·ìÎ®¤ÎÄäÂÚ¡£²¹³è¤ÇÁ´¿È¤Ë·ì¤ò¤á¤°¤é¤»¤Æ¡¢Îä¤¨À²þÁ±¡õÈþÈ©¥ー¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¿¿Åß¤Î´¥ÁçÂÐºö¤ËÍê¤ì¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤¬Íß¤·¤¤¡ª Í¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿
ÆÃÊÌ´ë²è¡¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥êー¥àABCÈ½Äê50
¿¿Åß¤Î¸·¤·¤¤´¥ÁçÃÏ¹ö¤¬ÅþÍè¡ª È©¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÃ¥¤ï¤ì¤ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿·ºî¤«¤éÏÃÂê¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ò50À½ÉÊ½¸¤á¤Æ¡¢Å°Äì¥Æ¥¹¥È¤ò´º¹Ô¡£ËÜµ¤¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅß¥«¥µ¥«¥µ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¡ÖÇ§¾Ú¡×¥Þー¥¯¤ÏÊÔ½¸Éô¤¬Ç§¤á¤¿À½ÉÊ¤Î¾Ú¡ª
¡È»È¤¦¿ÍÌÜÀþ¡É¤Î¸·¤·¤¤¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬ ¡ÈËÜÅö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¡É ¤ÈÇ§¤á¤¿À½ÉÊ¤ËÇ§¾Ú¥Þー¥¯¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤é¤ª¶â¤òÀÑ¤ó¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤Î¥Þー¥¯¤Ï¡¢¼õ¾Þ´ë¶ÈÍÍ¤Î¾¦ÉÊÈÎÂ¥¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡úÇ§¾Ú¥Þー¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹ºÇ¸å¤ËµºÜ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô¤Þ¤Ç
LDK the Beauty¤È¤Ï
¹¹ð¡¦¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ê¤·¡¢ÊÔ½¸Éô¤ÈÀìÌç²È¤¬¤¢¤é¤æ¤ëÀ½ÉÊ¤ò¡È»È¤¦¿ÍÌÜÀþ¡É¤ÇÅ°Äì¸¡¾Ú¡£ÆÉ¼Ô¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿¡ÖÀµÄ¾¤ÊÉ¾²Á¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë»¨»ï¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇÞÂÎ³µÍ×¡Û
ÇÞÂÎÌ¾¡§LDK the Beauty
È¯¹ÔÆü¡§Ëè·î22Æü
È¯¹Ô¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¿¸Í·¼Ë
¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®1-12¡Ë
¿¸Í·¼Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.shinyusha.co.jp/
¢¨¥ê¥êー¥¹Æâ¤Ë·ÇºÜ¤ÎÊ¸¾Ï¡¦²èÁüÅù¤ÎÌµÃÇÅ¾ºÜµÚ¤ÓÊ£À½Åù¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹âÉ¾²ÁÇ§¾Ú¥Þー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹ºÇ¸å¤ËµºÜ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
LDK the Beauty¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
SNS¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤âËÜ²»¤ò¸ø³«Ãæ¡ª¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤ò!!
¡ÒLINE¡Ó
https://line.me/R/ti/p/%40oa-ldkthebeauty
¡ÒInstagram¡Ó
https://www.instagram.com/ldk_the_beauty/?hl=ja
¡ÒTwitter¡Ó
https://twitter.com/ldk_the_beauty
¡ÒYouTube¡Ó
https://www.youtube.com/channel/UCYBtE4_xet23h5_mkhxGehA
¡ÒTikTok¡Ó
https://www.tiktok.com/@ldkthebeauty
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=DhqrujNA-Gg ]
ËÜ²»¤Ç¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¾¦ÉÊÉ¾²Á¥µ¥¤¥È ¡Ö360LiFE¡Ê¥µ¥ó¥í¥¯¥Þ¥ë ¥é¥¤¥Õ¡Ë¡×¤Ç¤â
LDK the Beauty¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
https://360life.shinyusha.co.jp/list/ldkb