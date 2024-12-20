Instamic, Inc¤Î»Ò²ñ¼Ò²½¤Ë·¸¤ë´ðËÜ¹ç°Õ½ñÄù·ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ºー¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¹©Æ£¡¡½Ó²ð¡Ë¤Ï¡¢Instamic, Inc¡Ê°Ê²¼¡¢Instamic¼Ò¡Ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÎÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤ò2024Ç¯12·î¤ËÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Instamic¼Ò¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¡¢Ä¶¾®·¿¤ÇËÉ¿å¡¢°áÉþ¤Ø´ÊÃ±¤ËÁõÃå²ÄÇ½¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë32¥Ó¥Ã¥È¥Õ¥íー¥ÈÏ¿²»µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¤¥¯¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Instamic¼Ò¤òZOOM¥°¥ëー¥×¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¡¢Æ±¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿À½ÉÊ³«È¯¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Instamic¼Ò¤Î³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ÈÀ½ÉÊ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ÎËþÂ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÍýÇ°¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³«È¯¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡¢ÈÎÇäÌÖ¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÄó·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Instamic¼Ò¤Ï¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥ì¥³ー¥Àー¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡¹©Æ£¡¡½Ó²ð¡Ë
¡¡»ä¤Î¥Áー¥à¤Îµ®½Å¤Ê¶¨ÎÏ¼ÔÁ´°÷¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢Instamic¤¬ZOOM¤ÈÄó·È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆÈÎ©·ÏÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤Î½ÅÍ×À¤È³èÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÅö¼Ò¤ÎInstamicÀ½ÉÊ¤¬ZOOM¤Î¸ÜµÒ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹²ÁÃÍ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£Instamic¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤Èµ¡²ñ¤òÊ¿Åù¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊInstamicÁÏ¶È¼Ô¡¢CEO¡¡Michele Baggio¡Ë
¡¡¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËÊû¤²¤ë¼¡À¤Âå´ë¶È¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ëZOOM¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¤¬¤Þ¤µ¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÇã¼ý·×²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ì¥³ー¥Àー¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à³ÈÂç¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ª¤è¤Ó¾Íè¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòGroup CEO¡¡ÈÓÅç¡¡²í¹¨¡Ë
¡¡´ðËÜ¹ç°Õ½ñÄù·ë¸å¡¢¥Ç¥åー¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Åù¡¢Çã¼ý²Á³Ê¤ÎÂÅÅöÀ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Instamic¼Ò¤ÎÇã¼ý¤Ï2025Ç¯Á°È¾¤Ë´°Î»¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó¡§Instamic | Wearable, Wireless, Waterproof | Microphone Recorder(https://instamic.io/)
ËÜÊ¸½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÍ¼Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ºー¥à¡ÊZOOM CORPORATION¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ4-4-3
TEL¡§03-5297-1001¡ÊÂå¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²»³ÚÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¤Î³«È¯µÚ¤ÓÈÎÇä
´ë¶ÈURL¡§https://ir.zoom.co.jp/