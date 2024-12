¡ÖUGC¥³¥ó¥Æ¥¹¥È in ¥á¥¿¥Ðー¥¹¤È¤­¤ï¸ø±à¡×¤¬³«ºÅ

株式会社Meta Heroes

メタバース(XR)、AI、DXを活用して地域課題の解決に取り組む株式会社Meta Heroes(住所:大阪府大阪市、代表取締役:松石和俊、以下「当社」)は、2024年12月21日(土)に山口県宇部市で開催される「UGCコンテスト in メタバースときわ公園」に参加いたします。弊社代表が審査員として参加するほか、弊社クリエイティブディレクターがメタバース技術をテーマにしたセミナーを実施します。

「UGCコンテスト in メタバースときわ公園」の概要

本コンテストは山口県宇部市が主催し、3Dモデル制作技術を活用した新たなクリエイティブ人材の育成と地域活性化を目指して開催されます。

イベント詳細

日時:2024年12月21日(土)

形式:オンライン(ZOOMウェビナー)

テーマ:「ときわ公園に置きたいオブジェクト」

対象:山口県内在住者で3Dモデル制作が可能な方

当日は応募者による作品プレゼンテーションと審査、セミナーが実施されます。

視聴は以下のURLから参加可能です。

参加リンク:https://us02web.zoom.us/j/88691921736

当社参加内容について

Fortniteマップ「メタバースときわ公園」を制作

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3FaNrAvFJDE ]

当社は、宇部市との連携のもと、Fortniteのクリエイティブツール「UEFN」を活用して「メタバースときわ公園」を構築しました。この仮想空間上の公園では、UGCコンテストで応募された3Dモデルの展示を予定しており、地域住民やクリエイターが自由に訪れ、作品を鑑賞することができます。

「メタバースときわ公園」は、デジタル技術を活用して地域の魅力を発信する新たな試みであり、現実空間と仮想空間をつなぐ架け橋として機能します。

【メタバースときわ公園】

📍マップコード:1137-6345-9925

〈マップ入室方法〉

対応端末に「Fortnite」をインストール

※Nintendo Switch,PS4/5,Xbox,PCに対応しています。

※This event is not sponsored, endorsed, or administered by Epic Games, Inc.

これは独立して制作されたフォートナイト クリエイティブのコンテンツであり、Epic Gamesによりスポンサー、支援、または運営されるものではありません。

クリエイティブディレクターによるセミナー

弊社クリエイティブディレクターが、「UEFN/Fortniteの活用、メタバースの可能性」と題したセミナーを実施します。このセミナーでは、ゲームエンジンやメタバースを活用した実践事例を交え、地域課題解決の可能性について解説します。昨年も高い評価をいただいたこのセミナーを、今年はさらに内容を拡充してお届けします。

協賛賞「メタヒーローズ賞」が登場

今回は新たに協賛賞として「メタヒーローズ賞」を設け、受賞者には豪華賞品を進呈します。

「メタヒーローズ賞」は、応募作品の中でも特に革新性や未来志向が高い作品に贈られる特別な賞です。

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは、メタバース(XR)やAIを活用し社会課題解決を行うホールディングス企業です。主にUEFN(Unreal Editor For Fortnite)、RobloxStudio、Minecraftを活用した制作事業、AIを活用した開発、リスキリングを中心とした教育事業を行っております。当社では地方創生3.0というリアル×メタバース(XR)×e スポーツ(ゲーム)による地域の課題解決に取り組む活動やイベントを日本各地で展開しております。

2024年8月には、大阪なんばにある「なんばパークス」にて、子どもから大人までメタバースやAI、DX等を学べる教育施設「Hero Egg」の運営を開始し、次世代のHEROを育成するための教育活動にも力を入れています。

さらに、仮想空間内で災害の疑似体験や防災対策を子どもたちが気軽に学べる防災メタバースや、AIを活用した社会課題解決、子どもや大人のDX教育事業を行うことで、教育、医療、防災、環境問題など幅広い分野での社会への貢献を目指すと共に次世代のHEROを輩出していきます。

・設立:2021年12月03日

・代表取締役:松石和俊

・大阪本社:大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

・DX教育スペース「Hero Egg」:大阪府大阪市浪速区難波中

2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

・コミュニティスペース:大阪府大阪市北区

太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

・オフィシャルサイト:[https://meta-heroes.io]

・X(旧Twitter)アカウント:[https://x.com/metaheroes_100]