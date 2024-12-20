¥ê¥âー¥È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖRemolink Partners¡×¤ËHCI¤¬»²²è
¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î±ó³ÖÁàºî¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖRemolink¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ê¥âー¥È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ¹¨ÏÂ¡¢°Ê²¼¡Ö¥ê¥âー¥È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤Î³ô¼°²ñ¼ÒHCI¡ÊÂçºåÉÜÀôÂçÄÅ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±ü»³¹À»Ê¡¢°Ê²¼¡ÖHCI¡×¡Ë¤È¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¶¦¤Ë¥æー¥¶ー´ë¶È¤Î»ö¶È²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë±ó³ÖÁàºî¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡¦Äó¶¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í¼êÉÔÂ¤ä¿Í·ïÈñ¹âÆ¤Ê¤É¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤ê»ö¶È·ÑÂ³¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë´°Á´¼«Æ°²½¤ÏÆñ¤·¤¯²ÝÂê²ò·è¤ÎÂÇ¤Á¼ê¤Ë¤ªº¤¤ê¤Î»ö¶È¼ÔÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢¥ê¥âー¥È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÈHCI¤Ï¡Ö¥ê¥âー¥È¤Ë¤è¤ë¿Í¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¡×¤È¤¤¤¦Âè»°¤ÎÁªÂò»è¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë·«¤êÊÖ¤·Æ°ºî¤È¥ê¥âー¥È´Ä¶¤«¤é¤Î¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ§¼±¤äÈ½ÃÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ºî¶È¾ì¤Ç¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È³èÍÑ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸½¾ì¤Ç¤·¤«½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ÈÌ³¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡HCI¤Ï¥ê¥âー¥È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³«È¯ÍÑ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖRemolink Tools¡×¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢»ö¶È¼ÔÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¥ê¥âー¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¹½ÃÛ¤·¤¿¥ê¥âー¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥ê¥âー¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à²ÔÆ¯³«»Ï¸å¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖRemolink¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ»ö¶È¼ÔÍÍ¤ØÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒHCI¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼ÒHCI¤ÏÂçºåÉÜÀôÂçÄÅ»Ô¤Ë³Æ¼ïµòÅÀ¤òÃÖ¤¡¢¥±ー¥Ö¥ë¤ä¥ï¥¤¥äーÅù¤ÎÁõÃÖÀ½Â¤»ö¶È¤È¤È¤â¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦AI¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥óµÚ¤ÓÆ³Æþ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëSIer¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÂÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥Ù¥¢ÉÕ¥ïー¥¯¼«Æ°ÈÂÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¶¨Æ¯¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¥Ü¥Ó¥ó¸ò´¹¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤½¤ÎÂ¾ÅÉÁõ¡¢¿©ÉÊÅù»ºÉÊ¶È³¦ÆÃ²½µ»½ÑÅùÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦AI¥·¥¹¥Æ¥à¤òÇ¼Æþ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¿¤Î¿´¤ò¤â¤Ã¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¿Í¤Î¶¦Â¸¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒHCI
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡±ü»³ ¹À»Ê
½êºßÃÏ¡§¢©595-0021 ÂçºåÉÜÀôÂçÄÅ»ÔÅìËÃæÄ®3-14-10
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦AI¡¢Ç²Àþµ¡¡¦²¡½Ðµ¡¡¦¿Àþµ¡¡¦ÅÅÀþÀ½Â¤µ¡³£¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼«Æ°²½¡¦¾ÊÎÏ²½µ¡³£¡¢°åÎÅ¡¦¸÷³ØÅÅ»Òµ»½Ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÀßÈ÷¤ÎÀß·×¡¦¹½ÃÛ¡¦ÈÎÇä
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://www.hci-ltd.co.jp/
¡¦ËèÆü¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È±ó³ÖÁàºî¶ÈÌ³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖRemolink¡×¤È¤Ï¡¡¡¡
Remolink¤Ï¸½¾ì¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¥ê¥âー¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±ó³ÖÁàºî¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö100%¼«Æ°²½¡×¤Þ¤¿¤Ï100%¼«Æ°²½¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¸Î¤Î¡Ö100%¿Íºî¶È¡×¤È¤¤¤¦Æó¼ÔÂò°ì¤Î¸½¾õ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥ê¥âー¥È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ï¡Ö¥ê¥âー¥È¤Ë¤è¤ë¿Í¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¡×¤È¤¤¤¦Âè»°¤ÎÁªÂò»è¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥âー¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼«Î§Æ°ºî¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ§¼±¤äÈ½ÃÇ¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥âー¥È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¡§¥í¥Ü¥Ã¥È¡á£±¡§Â¿¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖRemolink¡×£³¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
£±¡¥È¾¼«Æ°²½¤ÇOK
¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÆÀ°Õ¤Ê·«¤êÊÖ¤·¡¦½Å¶Úºî¶È¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÇ¤¤»¡¢Ç§¼±¤äÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò¿Í¤¬¥ê¥âー¥ÈÁàºî
£²¡¥¥ê¥âー¥È¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹
¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î±ó³ÖÁàºî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý¤ä¶ÈÌ³¥¢¥µ¥¤¥ó¤Ê¤É¥ê¥âー¥È¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ëµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹
£³¡¥¥ê¥âー¥È¥ïー¥«ー(Æ¯¤¼ê)¤âÄó¶¡
2024Ç¯ÅÙÃæ¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î±ó³ÖÁàºî¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿Íºà¤ÈÆ¯¤¼ê¤òµá¤á¤ë´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤·¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤òÍ½Äê¡£»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤è¤ëÆ¯¤¼ê¤ÎºÎÍÑ¡¦¶µ°é¡¦¸ÛÍÑ°Ý»ý¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¿Í·ïÈñ¤ÎÊÑÆ°Èñ²½¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Remolink¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.remoterobotics.net/service/remolink/
¡¦¥ê¥âー¥È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖRemolink Partners¡×¤È¤Ï¡¡
¡È¥ê¥âー¥È¡É¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó°Æ¡¦¹½ÃÛ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ーÍÍ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥áー¥«ーÍÍ¡¢ÀßÈ÷¥áー¥«ーÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý´ë¶È
¡¦¥ê¥âー¥È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ë¶¦´¶¤·¡¢Remolink¤ò¤È¤â¤Ë¹¤²¤ÆÄº¤±¤ë´ë¶È
¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Èー¥¿¥ë¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ê´ë¶È
¡¦Remolink Tools¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë´ë¶È
¥Ñー¥È¥Êー²ÃÆþ¥á¥ê¥Ã¥È
¡È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î±ó³ÖÁàºî¡É ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü´°Á´¼«Æ°²½¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÄó°Æ¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿°Æ·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥âー¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤¦¿·µ¬¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó°Æ¤ò»Ù±ç
¡ü ¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥àÇ¼Æþ¸å¤â¥æー¥¶ーÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥ê¥âー¥ÈÊÝ¼é¡¦±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤ÎºîÀ®¡¦Äó°Æ¤ò»Ù±ç
¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥àÄó¶¡ÆâÍÆ
Remolink Partners¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.remoterobotics.net/partner/
¥ê¥âー¥È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÏRemolink Partners¤Ë»²²èÄº¤±¤ë´ë¶È¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ø¿´¤Î¤¢¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ï°Ê²¼¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.remoterobotics.net/contact/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥ê¥âー¥È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî1ÃúÌÜ7ÈÖ1¹æ
ÀßÎ©¡§2021Ç¯12·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÅÄÃæ¡¡¹¨ÏÂ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î±ó³ÖÁàºî¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹
URL¡§https://www.remoterobotics.net/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥ê¥âー¥È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§NewsRelease@remoterobotics.net