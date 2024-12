¥àー¥ß¥ó ¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤è¤¦

フィスカース ジャパン株式会社

2025年、ムーミン アラビアは新商品でムーミン80周年の幕を開けます。ムーミンの物語と私たちをつなぐ価値観の、愛、友情、絆を称えるコレクションです。「フレンズ フォーエバー&ファミリー タイム」と名付けられたこのコレクションは、親しい人たちとの大切な時間を思い出させてくれます。セラミックからテキスタイルまで、新コレクション「フレンズ フォーエバー&ファミリー タイム」は2025年2月5日より順次発売されます。(カトラリー商品:3月以降発売予定)

ベッドルーム、バスルーム、キッチン用のセラミックやテキスタイルなど、多彩なセレクションが、ムーミン アラビアの継続的なコレクションに加わります。80周年を記念して、2025年に販売される新コレクション「フレンズ フォーエバー&ファミリー タイム」のセラミック商品*には、ムーミン80の特別なバックスタンプが押されています(*ミニマグ以外)。また、新しい「フレンズ フォーエバー&ファミリー タイム」のイラストで、カトラリーのデザインもリフレッシュします。

フレンズ フォーエバーで童心に帰ろう

ムーミン、スナフキン、リトルミイの特別な絆を描いたフレンズ フォーエバー。木登りをしたり、生涯の友と冒険に出かけたり、幼い頃の思い出を呼び起こします。ムーミン、スナフキン、リトルミイはそれぞれ性格もやり方も違いますが、その多様性こそが、3人の冒険をより意味のあるものにしています。

イラストはコミックス『ムーミン谷のきままな暮らし』(1958年)にインスパイアされています。 ムーミンたちは思慮深く生きようとしますが、最終的に、人生の真の幸せは、自分が喜ぶことをし、友人や家族とかけがえのない時間を楽しむことから生まれると発見するのです。

ムーミン、スナフキン、リトルミイが、青々とした木々の葉や咲き誇る草原を背景に、様々な楽しいシーンの物語を展開します。落ち着いた色合いで、食卓やキッチン、寝室やバスルームに和やかな雰囲気をもたらします。

ムーミン一家に焦点を当てたファミリー タイム

ファミリー タイムの新商品にはムーミン一家が登場します。彼らの無条件の愛と、家族と一緒にいることの喜びが描かれています。

マグ、ベッドリネン、タオルに描かれた、ムーミン一家がムーミンやしきの前で再会を喜ぶイラストは、コミックス『ムーミン谷への遠い道のり』(1955年)が元になっています。この物語は、ムーミンママとムーミンパパが海の波からムーミンを救い出し、彼が長い間行方不明だった息子であることに気付き、家族が一緒に家路につくというストーリーです。

この物語を補うように、他のアイテムには、のんびり居心地の良い家族団らんの時間や、美しいムーミン谷の冒険を楽しむ様子が描かれています。

ファミリー タイムは、温かみのあるイエローとピンクを基調とし、家じゅうに心地よい雰囲気をもたらしてくれます。

ムーミン80周年記念の取り組み

ムーミン アラビアは、2025年を通して、ムーミンの小説出版80周年をお祝いします。ムーミンの最初の物語である『小さなトロールと大きな洪水』(1945年)の中で、ムーミンやしきは、ムーミンの生き方、愛、友情、絆を象徴するものとなっています。

ムーミン アラビアはこの物語をテーマとして、世界中で80周年を記念した商品の発売やイベント開催を実施します。ムーミン アラビアの公式オンラインストア moominarabia.jp で会員登録されたメンバーには、ムーミン80周年の商品やイベントのお知らせを配信する予定です。

Join the celebration - everyone’s invited!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

新商品「フレンズ フォーエバー&ファミリー タイム」は、ムーミン アラビアの継続的なコレクションとして、2025年2月5日より、ムーミン アラビア 公式オンラインストアmoominarabia.jp、ムーミン アラビア直営店、イッタラストア&百貨店ショップ、ムーミン公式ショップ、その他小売店で順次発売されます。一部商品によって販売店舗が異なります。(カトラリー商品のみ:3月以降発売予定。)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

商品情報 : 2025年2月5日発売(カトラリー商品のみ:3月以降発売予定)

ファミリー タイム マク゛ 0.3L 本体価格 3,000円 (税込3,300円)ファミリー タイム ホ゛ウル 15cm 本体価格 4,500円 (税込4,950円)ファミリー タイム プレート 19cm 本体価格 4,500円 (税込4,950円)ファミリー タイム サーヒ゛ンク゛プレート 30cm 本体価格 6,500円 (税込7,150円)ファミリー タイム プレート 15cm 本体価格 3,500円 (税込3,850円)フレンス゛ フォーエハ゛ー 蓋付シ゛ャー 0.7L 本体価格 7,500円 (税込8,250円)フレンス゛ フォーエハ゛ー マク゛ 0.3L 本体価格 3,000円 (税込3,300円)フレンス゛ フォーエハ゛ー ホ゛ウル 15cm 本体価格 4,500円 (税込4,950円)フレンス゛ フォーエハ゛ー プレート 19cm 本体価格 4,500円 (税込4,950円)フレンス゛ フォーエハ゛ー プレート 15cm 本体価格 3,500円 (税込3,850円)フレンス゛ フォーエハ゛ー サーヒ゛ンク゛ホ゛ウル 23cm 本体価格 7,200円 (税込7,920円)フレンス゛ フォーエハ゛ー ピッチャー 1.0L 本体価格 7,500円 (税込8,250円)フレンス゛ フォーエハ゛ー ミニマク゛ 高さ3cm 本体価格 1,500円 (税込1,650円)カトラリー コーヒースプーン 本体価格 2,000円 (税込2,200円)、カトラリー チルト゛レンセット 本体価格 8,400円 (税込9,240円)木製トレイ 35cm 本体価格 各6,000円 (税込6,600円)キッチンタオル 50x70cm 本体価格 各2,300円 (税込2,530円)ポットホルタ゛ー 22x22cm 2個セット 本体価格 各2,700円 (税込2,970円)ヘ゛ット゛カハ゛ーセット 掛け布団&枕カハ゛ー 本体価格 各9,500円 (税込10,450円)枕カハ゛ー 50x60cm 本体価格 各1,800円 (税込1,980円)ハ゛スタオル 70x140cm 本体価格 各5,000円 (税込5,500円)フェイスタオル 30x50cm 本体価格 各1,500円 (税込1,650円)ペーパーナプキン 本体価格 各1,000円 (税込1,100円)

※複数画像のものは、上:ファミリー タイム、下:フレンス゛ フォーエハ゛ー

(C) Moomin Characters

Arabia is a registered trademark of Fiskars Group. Moomin is a registered trademark of Moomin Characters Oy Ltd.

ムーミン アラビアはフィスカースグループの登録商標です。ムーミンはMoomin Characters Oy Ltd.の登録商標です。

画像素材リンク:https://mediabank.fiskars.com/l/9gXCdmvMhFcW

■ お客様お問い合わせ先

ムーミン アラビア 公式オンラインストア https://www.moominarabia.jp/contact

ムーミン アラビア 表参道ストア 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-46-7 GEMS青山クロス 1階 (03-5774-0051)

■ムーミン アラビアについて

アラビアはフィンランド、ヘルシンキ郊外のアラビア地区で1873年に創業以来、約150年にわたり、フィンランドの日常生活の中で愛されてきたテーブルウェアブランド。ムーミンとのコラボレーションであるムーミン アラビアは1950年代から続いているシリーズです。1990年代初めからは、デザイナー トーベ・スロッテがトーベ・ヤンソンの原画をもとに描きあげたイラストをコラージュしてムーミン アラビアの製品をデザインしてきました。 ムーミンたちは、仲間と一緒に過ごすこと、いいことがあったらお祝いすること、自分のための時間をもつことの大切さを教えてくれます。ムーミン アラビアのアイテムと一緒に、忙しい日常から抜け出して、ムーミンたちとゆったり過ごす魔法のひととき「Mooments of Magic」を。

■ 毎日をこの上ない特別な日に。フィンランド発のフィスカース

「フィスカース(Fiskars)」は、フィンランドの小さな村の製鉄所として1649年に設立された、370年以上の歴史を誇る企業です。現在はフィスカース、ロイヤル コペンハーゲン、ウェッジウッド、イッタラ、ガーバー、アラビア、ムーミン アラビアなど、世界的に有名なブランドを抱える大手ライフスタイルグループ企業に成長しました。“クオリティー・オブ・ライフ(生活の質)”を大切な要素と考えるフィンランド発の企業らしく、象徴的な製品、強固なブランド力、世界的な志を持つフィスカースグループの使命は、家、庭、屋外での人々の生活を豊かにすることです。“Making the everyday extraordinary(毎日をこの上ない特別な日にする)”を提供することを目指して、フィスカース ジャパンは2017年に発足しました。