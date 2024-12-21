¡Ú¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Û¥Ç¥Ó¥åー1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Õ¥¸¥³ー¥º¤ÈÈÖÁÈ¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëµÇ°¥é¥¤¥Ö¤òFOD¤ÇLIVEÇÛ¿®·èÄê¡ª¥Õ¥¸¥³ー¥º1st Anniversary Live ¡Ö1¼þÇ¯¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹FOD¤Ë¤Æ¡¢12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËZepp Shinjuku(TOKYO)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥¸¥³ー¥º1st Anniversary Live ¡Ø1¼þÇ¯¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¡×¤òLIVEÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇËè½µ¶âÍË¿¼Ìë24»þ55Ê¬¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥¸¥³¡Ù¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤ÎÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥¸¡Ù¤¬40Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÉü³è¤·¡¢2023Ç¯£´·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡¢¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¡È¥Õ¥¸¥³ー¥º¡É¤¬¼çÌò¤Î¾Ð¤¤¤¢¤ê²Î¤¢¤ê¤Î¿¼Ìë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¡È¥Õ¥¸¥³ー¥º¡É¤Ï¡¢Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦½©¸µ¹¯¤Î¤â¤È¡¢ºòÇ¯2023Ç¯12·î¤Ë£±st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¦¥§ー¥¤TOKYO¡×¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯10·î¤Ë¤Ï£²nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¥¹¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ó¥åー£±¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë12·î¤Ë¡¢£±¼þÇ¯µÇ°¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡Ö1¼þÇ¯¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥³ー¥º¤Î»ý¤Á¶Ê¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤é£±Ç¯£¸¥ö·î¡¦Á´69²ó¤Ë¤ï¤¿¤ëÊüÁ÷¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿·æºîVTR¤â¾å±ÇÍ½Äê¡£¾Ð¤¤¤¢¤ê´¶Æ°¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¸¥³ー¥º¤ÎÀ®Ä¹¤Îµ°À×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤¹¡£¡Öº£¤«¤é¤Ç¤âÃÙ¤¯¤Ê¤¤¡ª¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤ì¤Ð¥Õ¥¸¥³¤ÎÁ´¤Æ¤¬¤ï¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
Zepp Shinjuku(TOKYO)¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢À¸ÇÛ¿®¤Ç¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¸¥³ー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÇ®µ¤¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤âÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡þ¡¡ÇÛ¿®³µÍ×
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¥Õ¥¸¥³ー¥º1st Anniversary Live ¡Ö1¼þÇ¯¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ù
¢£ÇÛ¡¡¡¡¿®¡§À¸ÇÛ¿®12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë20»þÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢£½Ð¡¡¡¡±é¡§¿Ê¹Ô¡§º´Ìî¿ð¼ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥¸¥³ー¥º
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ã¸½ÌòÀ¸¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±«µÜ ô¥¡¹»Ò¡¢º£°æ ÍÛºÚ¡¢¾å¿ù ¿¿±û¡¢² ÎèË¨¡¢¾®¿ù Îç»Ò¡¢ÎëÌÚ ¿´½ï¡¢¹âÂ¼ ÛÙÎ¤¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æþ»³ ¼·ºÚ¡¢µ×ÌÚÅÄ ÈÁÇµ²Æ¡¢ºäËÜ ·ëºÚ¡¢Æ£ËÜ Íý»Ò¡¢¾åÀ¾ Ë¨¡¹¡¢Â¿ÅÄ ¼·ÈÁ¡¢»°¹¥ ºÚÇµ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»³²¼ Ì¤°¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ãÂ´¶ÈÀ¸¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°æ¼ê Èþ´õ¡¢¥¨¥Ö¥é¥Ò¥ß ÄÇºÚ¡¢º´Æ£ ²ÂÆà»Ò¡¢Í§·Ã ²¹¹á¡¢½ÐÄ® °ÉÆà¡¢¾¾Èø ¼Âµ¨²Ì¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»³Ãæ ¤¢¤ê¤µ¡¢ÏÂÃÒ ÆüºÚ»Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨³ÞÌîºéÍõ¤È°ÂÆ£ÎáÆà¤Ï·çÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£U¡¡R¡¡L¡§https://fod.fujitv.co.jp/title/8432¡¡¡ÊÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.fujitv.co.jp/allnight-fujiko/¡¡¡ÊÈÖÁÈ¥Úー¥¸¡Ë
¡þ¡¡FOD¡¡³µÍ×
¡ÖFOD¡×¤È¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸ø¼°¤ÎÆ°²è¡¦ÅÅ»Ò½ñÀÒÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÖFOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¦±Ç²è¤Ê¤ÉºÇ¿·ºî¤«¤é²áµî¤ÎÌ¾ºî¤Þ¤Ç100,000ËÜ°Ê¾å¤ÎÂÐ¾ÝºîÉÊ¤¬·î³Û976±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç¸«ÊüÂê¡£¤Þ¤¿¡¢200»ï°Ê¾å¤Î»¨»ï¤âÆÃÅµ¤ÇÆÉ¤ßÊüÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÌ¡²è¤Ê¤ÉÅÅ»Ò½ñÀÒ¤â700,000ºý°Ê¾å¤ÎËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£²ñ°÷ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¤Î¡ÖFOD ¸«Æ¨¤·ÌµÎÁ¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¸å´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛ¿®¡£ÌµÎÁ¤Çµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£URL¡§https://fod.fujitv.co.jp/