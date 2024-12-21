ºÇ¤âº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤­¡¢´ó¤êÅº¤¦¡£ ¹ñºÝNGO¥°¥Ã¥É¥Íー¥Ðー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÀßÎ©20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿

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*1 United Nations Development Programme (UNDP) and Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), 2024 Global Multidimensional Poverty Index (MPI)
*2 UNICEF, Child Food Poverty: Nutrition deprivation in early childhood.
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