Visit Finland¡¢2025Ç¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¿·ÂÎ¸³¤ò¤´¾Ò²ð
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§Hotel Nivunki Village
Visit Finland¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÎ¹¹ÔÀè¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¤ë¤Ù¤¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Î¿·¤¿¤ÊÎ¹¹Ô¥È¥ì¥ó¥É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ï³×¿·Åª¤Ê½ÉÇñÂÎ¸³¤äÊ¸²½Åª¤ÊËÁ¸±¤òÄó¶¡¤¹¤ëºÇÁ°Àþ¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ²¤¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³¤ä¶ËÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌþ¤·¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¥àー¥ß¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÍºÂç¤Ê¼«Á³¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ÂÎ¸³¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅ¼ä¤ÈËÁ¸±¿´¤¬¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¤³¤ì¤é¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤Ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
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¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¡Êº¸¡ËAito Igloo & Spa Resort¡¢¡Ê±¦¡ËVR Group
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤ÎÎó¼Ö¤ÎÎ¹: VR¥°¥ëー¥×(https://www.vr.fi/en/news/2023/01/18/a-cabin-like-a-hotel-room-we-are-procuring-new-cars-for-night-trains)¤Ï¡¢2025Ç¯Ëö¤è¤ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÅ´Æ»Î¹¹Ô¤Ë¿·¤¿¤Ê³×Ì¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¹ë²Ú¤ÊµÒ¼¼¤òÈ÷¤¨¤¿¿·¤·¤¤Ä¹µ÷Î¥Îó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ÈæÎà¤Ê¤²÷Å¬¤µ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÈþ¤·¤¤ÅÄ±àÃÏÂÓ¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊýË¡¤Ç²£ÃÇ¤¹¤ëÎ¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Kotona Manor: 2025Ç¯²Æ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëKotona Manor(https://kotonamanor.com/)¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¸Ð¿åÃÏÊý¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢¤³¤Â¤ó¤Þ¤ê¤È¤·¤¿¹âµé¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤¹¡£¥â¥À¥ó¤ÊËÌ²¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤È¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¡¢ÀÅ¤«¤Ê±£¤ì²È¤Ç¤ÎÂÚºß¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Hotel Nivunki Village: 2024Ç¯11·î¤Ë¥à¥ª¥Ë¥ª¤Ç³«¶È¤·¤¿Nivunki Village(https://nivunkivillage.com/)¤Ï¡¢ËÌ¶Ë·÷¤Ø¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤Ê¤ë¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µÎÁÍý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¥¥ã¥Ó¥ó¤Ç¤Î½ÉÇñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥È¥Ê¥«¥¤¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ê¤É¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊìÔÂô¤µ¤È¥é¥Ã¥×¥é¥ó¥ÉÅÁÅý¤Î²¹¤«¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¬Í»¹ç¤·¤¿Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Aito Igloo & Spa Resort¡§¥í¥ô¥¡¥Ë¥¨¥ß¶á¹Ù¤Î¿¹¤È¸Ð¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Aito Resort(https://aitoresort.com/)¤Ï¡¢¥é¥Ã¥×¥é¥ó¥É¤Î¼«Á³Èþ¤ÈËÌ¶Ë¤ÎÉ¹¤ÎÁÔÂç¤µ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤¹¡£ÉâÉ¹¤Î¥¤¥°¥ëー¤ä¥Ä¥êー¥Ï¥¦¥¹¤«¤é¤Ï¥ªー¥í¥é¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸ÐÈÊ¤Î¥¹¥Ñ¤Ç¤Ï¿´¿È¤òÌþ¤¹¶Ë¾å¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
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¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¡Êº¸¡ËSauna Restaurant Kaihu¡¢¡Ê±¦¡ËJonna Kalliomaki/Base Eat & Heat
Floating Sauna Restaurant Kaihu: 2024Ç¯12·îÃæ½Ü¤Ë¥ß¥Ã¥±¥ê¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëKaihu(https://mikkelipuisto.fi/saunaravintola-kaihu-en/)¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Þー¸Ð¤Îµ±¤¯¿åÌÌ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£»ÜÀß¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¥µ¥¦¥Ê¡¢²¹¿å²°³°¥×ー¥ë¡¢²°¾å¥Æ¥é¥¹¤¬È÷¤ï¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¤ÃÏ¸µÎÁÍý¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÌÚÂ¤·úÃÛ¤òÍÑ¤¤¤¿¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼êÉÕ¤«¤º¤Î¸Ð¿åÃÏÊý¤Î¼«Á³¤Ø¤Î·É°Õ¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Base Eat & Heat Sauna Restaurant:2024Ç¯12·îÃæ½Ü¤Ë¥ë¥«¡¦¥¹¥ー¥ê¥¾ー¥È¤ÎSaarua¤ÎÄº¾å¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëBase Eat & Heat Sauna Restaurant(https://www.baseeatheat.fi/en)¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ã¥×¥é¥ó¥É¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¿©»ö¤È¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¼°¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¦¥Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢²¹¿å¥×ー¥ë¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤ê¡¢Îä¤¿¤¤¿åÉ÷Ï¤¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ô¥¡¥ë¥¿¥ô¥¡ー¥é¼«Á³ÊÝ¸î¶è¤äËÌ¤Î¶õ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¥é¥ó¥Á¤ä¥Ç¥£¥Êー¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
WNTR Sauna¤ÈÉ¹±Ë¡§WNTR Sauna(https://www.laplandhotels.com/en/hotels-and-destinations/rovaniemi/lapland-hotels-ounasvaara-chalets/wntr-sauna)¤Ï¡¢¥í¥ô¥¡¥Ë¥¨¥ß¤Ë¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÂÔË¾¤ÎÉ¹¿å±Ë»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¥µ¥¦¥Ê¤ÇÂÎ¤ò²¹¤á¤¿¸å¡¢¥±¥ß¥è¥Àî¤ÎÎä¤¿¤¤¿å¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÏÃÈÏ§¤Î¤½¤Ð¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥Ê¥«¥¤¤Î¥°ー¥é¥Ã¥·¥å¥¹ー¥×¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¥Û¥¹¥È¤¬¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥¦¥ÊÊ¸²½¤äÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¥µ¥¦¥ÊÍá¤ÎÈë·í¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
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¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¡Êº¸¡ËInstallation view from Tove Jansson - Paradise. HAM Helsinki Art Museum 25.10.2024-6.4.2025. (C) Moomin Characters Oy Ltd. Photo: HAM / Maija Toivanen, (±¦)¡¡Finlandia Hall
¥àー¥ß¥ó80¼þÇ¯µÇ°¥¤¥äー¡§2025Ç¯¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿´²¹¤Þ¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¥àー¥ß¥ó(https://www.moomin.com/en/moomin80/)¤¬80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆÃÊÌ¤ÊÇ¯¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀáÌÜ¤ò½Ë¤¤¥àー¥ß¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¾Î¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- HAM¥Ø¥ë¥·¥ó¥(https://www.hamhelsinki.fi/en/exhibitions/tove-jansson-paradise/)¤Ç¤Ï¡¢4·î½é½Ü¤Þ¤Ç¥àー¥ß¥ó¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Èー¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤ÎÆÃÊÌÅ¸¤ò³«ºÅ¡£Èà½÷¤ÎÂî±Û¤·¤¿ºÍÇ½¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¿¥ó¥Ú¥ì¥Ûー¥ë(https://visittampere.fi/en/articles/tips-for-the-moomin-80-anniversary-year-in-tampere/)¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦¤ÇÍ£°ì¤Î¥àー¥ß¥óÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡¢8·î¤ËÈà½÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
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Finlandia Hall¤ÎºÆ¥ªー¥×¥ó¡§¥Ø¥ë¥·¥ó¥¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥Ç¥£¥¢ ¥Ûー¥ë(https://www.finlandiatalo.fi/en/news/finlands-most-significant-event-venue-returns-with-new-services/)¤¬²þ½¤¹©»ö¤ò½ª¤¨¡¢ºÆ¤Ó¤½¤ÎÈâ¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê·úÊª¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÅ¸¼¨²ñ¤ä¿·¤·¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢À¤³¦Åª¤Ê·úÃÛ²È¥¢¥ë¥ô¥¡¡¦¥¢ー¥ë¥È»á¤¬Àß·×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤¬½é¤á¤Æ°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Frozen People Festival¡§2026Ç¯¤Î²¤½£Ê¸²½¼óÅÔ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥ª¥¦¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëFrozen People Festival(https://www.urbanculture.fi/en/frozenpeople)¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£2025Ç¯3·î¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¤Î¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¡¢¸½Âå¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤ÈËÌ¹ñ¤Î·Ý½Ñ¤¬Í»¹ç¤·¡¢¥Ü¥È¥Ë¥¢ÏÑ¤Î³¤É¹¤Î¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¾ÈÌÀ¥¢ー¥È¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÆÈÆÃ¤ÊÂÎ¸³¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Îº½Çù¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ðー¥Ë¥ó¥°¥Þ¥ó¤ÈÊÂ¤Ö¡¢¤Þ¤µ¤ËÍ£°ìÌµÆó¤ÎÁÔÂç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
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¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§(º¸)Restaurant Tapio¡¢¡Ê±¦¡ËThe Room By Kozeen Shiwan, Julia Wiberg & Louise Edlund Winblad
Restaurant Tapio: À¤³¦ºÇËÌ¤Î¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ë¥«¡¦¥¯ー¥µ¥â¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëRestaurant Tapio(https://tapio.restaurant/)¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥í¥é¤Î²¼¤Ç¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ÈÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÎÁÍý¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
The Room by Kozeen Shiwan: 2024Ç¯¤Ë¥Ø¥ë¥·¥ó¥¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¿·¤·¤¤¥ß¥·¥å¥é¥óÀ±ÉÕ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¥·¥§¥Õ¤ÎKozeen Shiwan(https://www.kozeenshiwan.com/)¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿14ÀÊ¤ÎË×Æþ·¿¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¶¦¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Visit Finland (¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
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