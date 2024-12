Visit Finland¡¢2025Ç¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¿·ÂÎ¸³¤ò¤´¾Ò²ð

Visit Finland(フィンランド政府観光局)クレジット:Hotel Nivunki Village

Visit Finland(フィンランド政府観光局)は、2025年の旅行先リストに加えるべきフィンランドならではの新たな体験をご紹介します。2025年の新たな旅行トレンドに注目が集まる中、フィンランドは革新的な宿泊体験や文化的な冒険を提供する最前線の地として位置づけられています。北欧の美しい自然や極地ならではの癒しを堪能できるフィンランドでは、サウナ、ムーミン、そして雄大な自然など、独自の魅力にあふれた体験が待ち受けています。静寂と冒険心が見事に調和したこれらの体験は、訪れる人々に新たな発見と感動を与えることでしょう。

1.心地よさを追求した 「千湖の国」と呼ばれるフィンランドでの宿泊

ファーストクラスの列車の旅: VRグループ(https://www.vr.fi/en/news/2023/01/18/a-cabin-like-a-hotel-room-we-are-procuring-new-cars-for-night-trains)は、2025年末よりフィンランドの鉄道旅行に新たな革命をもたらす、ホテルのような豪華な客室を備えた新しい長距離列車の運行を開始します。比類なき快適さとスタイルで、フィンランドの美しい田園地帯を持続可能な方法で横断する旅をお楽しみいただけます。

Kotona Manor: 2025年夏にオープンするKotona Manor(https://kotonamanor.com/)は、フィンランド湖水地方の中心部に位置する、こぢんまりとした高級リゾートです。モダンな北欧デザインのエレガンスと自然豊かな環境が調和した、静かな隠れ家での滞在をご堪能いただけます。

Hotel Nivunki Village: 2024年11月にムオニオで開業したNivunki Village(https://nivunkivillage.com/)は、北極圏への玄関口となるリゾートです。地元料理の魅力やガラス張りのキャビンでの宿泊、さらにはトナカイとの特別な出会いなど、プレミアムな贅沢さとラップランド伝統の温かいおもてなしが融合した忘れられない体験を提供します。

Aito Igloo & Spa Resort:ロヴァニエミ近郊の森と湖に囲まれたAito Resort(https://aitoresort.com/)は、ラップランドの自然美と北極の氷の壮大さを満喫できるリゾートです。浮氷のイグルーやツリーハウスからはオーロラを眺めることができ、湖畔のスパでは心身を癒す極上のひとときをお過ごしいただけます。

2.フィンランドのウェルネス文化の象徴サウナ

Floating Sauna Restaurant Kaihu: 2024年12月中旬にミッケリにオープンするKaihu(https://mikkelipuisto.fi/saunaravintola-kaihu-en/)は、サイマー湖の輝く水面に囲まれたユニークなサウナ体験を提供します。施設には2つのサウナ、温水屋外プール、屋上テラスが備わり、美味しい地元料理も楽しめます。木造建築を用いたタイムレスなデザインは、手付かずの湖水地方の自然への敬意と持続可能性を象徴しています。

Base Eat & Heat Sauna Restaurant:2024年12月中旬にルカ・スキーリゾートのSaaruaの頂上にオープンするBase Eat & Heat Sauna Restaurant(https://www.baseeatheat.fi/en)では、ラップランドの雄大な自然を背景に、食事とフィンランド式サウナ体験を満喫できます。サウナエリアでは、温水プールでリラックスしたり、冷たい水風呂でリフレッシュしたりすることが可能です。また、ヴァルタヴァーラ自然保護区や北の空を一望できるレストランでは、美味しいランチやディナーを提供します。

WNTR Saunaと氷泳:WNTR Sauna(https://www.laplandhotels.com/en/hotels-and-destinations/rovaniemi/lapland-hotels-ounasvaara-chalets/wntr-sauna)は、ロヴァニエミに新たに登場した待望の氷水泳施設です。サウナで体を温めた後、ケミヨキ川の冷たい水に飛び込むスリリングな体験ができます。その後は暖炉のそばでくつろぎながら、トナカイのグーラッシュスープを味わえます。さらに、サウナホストがフィンランドのサウナ文化や歴史について語り、サウナ浴の秘訣を案内してくれます。

3.フィンランドならではのイベントや文化的行事

ムーミン80周年記念イヤー:2025年は、フィンランドで愛されている心温まるキャラクター、ムーミン(https://www.moomin.com/en/moomin80/)が80周年を迎える特別な年です。この節目を祝いムーミンの魅力を改めて称えるため、全国各地でさまざまなイベントが開催されます。

- HAMヘルシンキ(https://www.hamhelsinki.fi/en/exhibitions/tove-jansson-paradise/)では、4月初旬までムーミンの作者であるトーベ・ヤンソンの特別展を開催。彼女の卓越した才能に触れることができます。- タンペレホール(https://visittampere.fi/en/articles/tips-for-the-moomin-80-anniversary-year-in-tampere/)にある世界で唯一のムーミン博物館では、8月に彼女の誕生日を祝うイベントが予定されています。- ヘルシンキ建築デザイン博物館では、10月からトーベ・ヤンソンの作品を独自の視点で紹介する展覧会が始まります。

Finlandia Hallの再オープン:ヘルシンキにあるフィンランディア ホール(https://www.finlandiatalo.fi/en/news/finlands-most-significant-event-venue-returns-with-new-services/)が改修工事を終え、再びその扉を開きます。この象徴的な建物では、エキサイティングな展示会や新しいレストランのコンセプトに加え、世界的な建築家アルヴァ・アールト氏が設計を手掛けた宿泊施設が初めて一般公開されます。

Frozen People Festival:2026年の欧州文化首都に選ばれたオウルで開催されるFrozen People Festival(https://www.urbanculture.fi/en/frozenpeople)を体験しましょう。2025年3月に実施予定のこのフェスティバルでは、現代エレクトロニックミュージックと北国の芸術が融合し、ボトニア湾の海氷の上で行われるパフォーマンスやインスタレーション、照明アート、多様なサウンドが織りなす独特な体験が広がります。米国の砂漠で開催されるバーニングマンと並ぶ、まさに唯一無二の壮大なイベントです。

4.美食の極み、北のグルメ

Restaurant Tapio: 世界最北のミシュランレストランであるルカ・クーサモに位置するRestaurant Tapio(https://tapio.restaurant/)では、オーロラの下でフィンランドの自然の恵みと地元の食材を活かした洗練された料理をお楽しみいただけます。

The Room by Kozeen Shiwan: 2024年にヘルシンキにオープンした新しいミシュラン星付きレストランです。シェフのKozeen Shiwan(https://www.kozeenshiwan.com/)の人生をテーマにした14席の没入型のダイニング体験を提供する当レストランでは、深い味わいと共に特別なひとときを楽しむことができます。

