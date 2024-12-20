¡Ú1/28³«ºÅ¡Û¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¡¦¥»¥«¥ó¥É¥Áー¥à¡ÖRed Monsters¡Ê¥ì¥Ã¥É¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡Ë¡×¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
IT¤ÎÁí¹ç¾¦¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼ÒWiz¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ºê ½Ó¡¢°Ê²¼¡ÖWiz¡×¡Ë¤Ï¡¢B¥êー¥°¡¦B2¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤Î¥ªー¥Êー´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Áー¥à¡ÖRed Monsters¡Ê¥ì¥Ã¥É¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡Ë¡×¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò2025Ç¯1·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Wiz¤ÎÄó°Æ¤¹¤ë¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥Áー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¥×¥í¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¡¢À§Èó¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à
https://forms.gle/xRDPuiXc3ceh8fTf9(https://forms.gle/xRDPuiXc3ceh8fTf9)
¥»¥«¥ó¥É¥Áー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï¡©
¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¥»¥«¥ó¥É¥Áー¥à¡ÖRed Monsters¡Ê¥ì¥Ã¥É¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡Ë¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥×¥ì¥¤¥äー¤òÌÜ»Ø¤»¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥¹¥¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ ¼Ò²ñ¿Í¥¹¥¥ë¤â³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÉý¹¤¤ÁªÂò»è¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ÛÍÑ¼ç¤Ï¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤Î¥ªー¥Êー´ë¶È¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒWiz¡×¤Ç¤¹
¡ÚRed Monsters¡Ê¥ì¥Ã¥É¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡Ë¡Û
°Â¿´¤·¤Æ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Wiz¡¢¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¡¢¼¯»ùÅç¸©¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¤Î¡¢»°¼Ò¶¦Æ±»ö¶È¤Ç2024Ç¯4·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂÀÓ¡Û
½©»³·ÄºÈÁª¼ê¡ÊÇØÈÖ¹æ¡§66¡Ë¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¡Ö¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¡×¤Ø¾º³Ê¤·¡¢¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×B.LEAGUE 2024-25¥·ー¥º¥ó¤è¤êÅö¥Áー¥à¤È·ÀÌó¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀîÈª ñ¥ÂÀÏºÁª¼ê¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥ºÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://www.rebnise.jp/news/detail/id=16095
¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Î³µÍ×
ÂÐ¾Ý¡§¹âÂ´°Ê¾å
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯1·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë
»þ´Ö¡§8:30～10:30¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§8:00～¡Ë
¾ì½ê¡§MBC¾ë»³¥Ó¥ë£³FÂÎ°é´Û¡Ê½»½ê¡§¢©892-0853 ¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¾ë»³Ä®1¡¾6¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ²¼µ¤Î¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤äÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿¦¼ï
Ë¡¿Í±Ä¶È
¢£¶ÈÌ³ÆâÍÆ
¤ªµÒÍÍ¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ëIT¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó°Æ¤¹¤ë±Ä¶È¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡£
¢£µëÍ¿
½éÇ¤µë¡§230,000±ß～(Âç³Ø¡¢Ã»Âç¡¢ÀìÌçÂ´)
½éÇ¤µë¡§220,000±ß～(¹âÂ´)
¢¨¾åµ³Û¤Ë¤Ï¤ß¤Ê¤·»Ä¶ÈÂå¡Ê·î45»þ´Ö58,500±ß¡Ë¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£±þÊç»ñ³Ê
¹âÂ´°Ê¾å¡¿¶È³¦Ì¤·Ð¸³OK
¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤¬¹¥¤¤ÊÊý
¡¦¥×¥í¥Áー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¼Ò²ñ¿Í¥¹¥¥ë¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¤¤Êý
¢£¶ÐÌ³»þ´Ö
9¡§00～17¡§00
¢¨¼ÂÆ¯7»þ´Ö¡¿µÙ·Æ1»þ´Ö
¢¨1¥ö·î¤ÎÊÑ·Á»þ´ÖÏ«Æ¯À©
¢£¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤äÎý½¬¤ò½µ4～6Æü¡¢2»þ´Ö¤Û¤É¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥×¥ì¥¤¥äー¤ò°éÀ®¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥×¥íÁª¼ê¤ÎÇÚ½Ð¡¦TOP¥Áー¥àÎý½¬À¸¤Ø¤ÎÇÚ½Ð¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Îý½¬Æü¿ô¤ÏÅÚÆü´Þ¤à
¢£µÙÆüµÙ²Ë
½µµÙ2ÆüÀ©
¢¨Ç¯´ÖµÙÆü115Æü¡Ê²ñ¼Ò¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ë¤è¤ë¡Ë
¡¦²Æµ¨µÙ²Ë
¡¦Åßµ¨µÙ²Ë
¡¦Ç¯ËöÇ¯»ÏµÙ²Ë
¡¦²ð¸îµÙ²Ë
¡¦°é»ùµÙ²Ë
¡¦»ºÁ°»º¸åµÙ²Ë
¡¦ÍµëµÙ²Ë¡ÊÆþ¼ÒÈ¾Ç¯¸å¤ËºÇÂç10Æü´Ö¤Î»Ùµë¡Ë
¢£¶ÐÌ³ÃÏ
¼¯»ùÅç»Ù¼Ò
¢¨Å¾¶Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÂÔ¶ø¡¦Ê¡Íø¸üÀ¸
¡¦¸òÄÌÈñ»Ùµë¤¢¤ê¡Ê¼ÒÆâµ¬Äê¤¢¤ê¡Ë
¡¦¼ÖÄÌ¶ÐOK
¡¦½»Âð¼êÅö
¡¦°é»ù»Ù±ç
¡¦»þÃ»¶ÐÌ³À©ÅÙ
¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¼êÅö
¡¦·ëº§¤ª½Ë¤¤¶âÀ©ÅÙ
¡¦¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êーµÙ²Ë
¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¿½¤·¹þ¤ß
¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¡ÈÌÜ»Ø¤»¤ë´Ä¶¤¬Ìµ¤¤¡É ¡È¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡É ¡È¼Ò²ñ¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤âÀÑ¤ß¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦Êý¡¢¤¼¤Ò°Ê²¼¤Î¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à
https://forms.gle/xRDPuiXc3ceh8fTf9(https://forms.gle/xRDPuiXc3ceh8fTf9)
³ô¼°²ñ¼Ò¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒWiz¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢B¥êー¥°¡¦B2½êÂ°¡¦¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡Ö¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î±¿±Ä¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µー»Üºö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¡¦¼¯»ùÅç³èÀ²½¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¾ë»³Ä®1-6 MBC¾ë»³¥Ó¥ë2F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÍÀî µ×»Ö
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¤Î±¿±Ä
HP¡§https://www.rebnise.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒWiz¡Ê¥ï¥¤¥º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒWiz¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö¥Èー¥¿¥ë²ò·è´ë¶È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊIT¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëIT¤ÎÁí¹ç¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£DX¥»¥ì¥¯¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖWiz cloud¡Ê¥ï¥¤¥º ¥¯¥é¥¦¥É¡Ë(https://012cloud.jp/)¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤Ê¡ÖÈÎÇäÌÖ¡×¤ÈÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¡Ö¾¦ÉÊ·²¡×¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢ ²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¤È´ë¶È¤Î²ÝÂê¤ò1¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢DX¡¦GX¡¦BPaaS¡¦M¡õA¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸¡¦Åê»ñ¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×¤Î6¤Ä¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒWiz
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÂçÄÍ2-25-15 South¿·ÂçÄÍ¥Ó¥ë12F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¡§»³ºê ½Ó
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§DX»Ù±ç»ö¶È¡¢GX»Ù±ç»ö¶È¡¢BPaaS»ö¶È¡¢M¡õA»Ù±ç»ö¶È¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È»ö¶È¡¢Åê»ñ¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×»ö¶È
HP ¡§https://012grp.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒWiz ¹ÊóÃ´Åö ¿ùÅÄ °¸
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://f.012grp.co.jp/wizkouhou