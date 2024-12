2024Ç¯ºÇ¸å¡¢¤½¤·¤ÆºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¡ÖCAPCOM HOLIDAY SALE¡×¤ò³«ºÅ¡ª¡¡º£Ç¯È¯Çä¤ÎºÇ¿·ºî¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡ª

株式会社カプコン

2024年最大規模の「CAPCOM HOLIDAY SALE」が、今年発売の新作・注目作・話題作など多彩なラインアップで開催中!



注目はデジタルセール初登場の『逆転検事1&2 御剣セレクション』! PlayStation(TM)Store、ニンテンドーeショップ、Steam Store、Xbox Games Storeの各デジタルストアでセール中です。そして、今年発売されたばかりの『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』『デッドライジング デラックスリマスター』『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』『ドラゴンズドグマ 2』『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』なども各デジタルストアでセール中!



また、2025年2月28日(金)の発売日が迫る最新作『モンスターハンターワイルズ』への期待が膨らむ「モンスターハンター」シリーズや、『ストリートファイター6』をはじめとした対戦格闘作品、さらに「バイオハザード」「ロックマン」「逆転裁判」「デビル メイ クライ」「デッドライジング」「大神」の各シリーズなど、人気タイトルのゲーム本編や追加コンテンツが今年最後のお買い得価格でセール中です。



名作をお得に手に入れて、2024年の締めくくりを楽しくお過ごしください!

セール名称:CAPCOM HOLIDAY SALE

特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale12-2vju3/ja-jp/(https://www.capcom-games.com/sale/sale12-2vju3/ja-jp/)

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。



『逆転検事1&2 御剣セレクション』(ゲーム本編)

■PlayStation(TM)Store

PS4 - 2025年1月17日(金)23:59まで

通常価格:4,990円(税込)

セール価格【25%OFF!!】:3,742円(税込)

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年1月15日(水)23:59まで

通常価格:4,990円(税込)

セール価格【25%OFF!!】:3,742円(税込)

■Steam Store

Steam - 2025年1月3日(金)2:59まで

通常価格:4,990円(税込)

セール価格【25%OFF!!】:3,742円(税込)

■Xbox Games Store

Xbox One - 2025年1月3日(金)18:59まで

通常価格:4,990円(税込)

セール価格【25%OFF!!】:3,742円(税込)



『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』(ゲーム本編)

■PlayStation(TM)Store

PS4 - 2025年1月6日(月)23:59まで

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【20%OFF!!】:4,792円(税込)

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年1月15日(水)23:59まで

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【20%OFF!!】:4,792円(税込)

■Steam Store

Steam - 2025年1月3日(金)2:59まで

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【20%OFF!!】:4,792円(税込)



『デッドライジング デラックスリマスター』(ゲーム本編)

■PlayStation(TM)Store

PS5 - 2025年1月17日(金)23:59まで

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【20%OFF!!】:4,792円(税込)

■Steam Store

Steam - 2025年1月3日(金)2:59まで

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【20%OFF!!】:4,792円(税込)

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S - 2025年1月3日(金)18:59まで

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【20%OFF!!】:4,792円(税込)



『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』(ゲーム本編)

■PlayStation(TM)Store

PS5 / PS4 - 2025年1月17日(金)23:59まで

通常価格:4,990円(税込)

セール価格【20%OFF!!】:3,992円(税込)

■Steam Store

Steam - 2025年1月3日(金)2:59まで

通常価格:4,990円(税込)

セール価格【20%OFF!!】:3,992円(税込)

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows - 2025年1月3日(金)18:59まで

通常価格:4,990円(税込)

セール価格【20%OFF!!】:3,992円(税込)



『ドラゴンズドグマ 2』(ゲーム本編)

■PlayStation(TM)Store

PS5 - 2025年1月17日(金)23:59まで

通常価格:8,990円(税込)

セール価格【43%OFF!!】:5,124円(税込)

■Steam Store

Steam - 2025年1月3日(金)2:59まで

通常価格:8,990円(税込)

セール価格【43%OFF!!】:5,124円(税込)

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S - 2025年1月3日(金)18:59まで

通常価格:8,990円(税込)

セール価格【40%OFF!!】:5,394円(税込)



『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』(ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS)

■PlayStation(TM)Store

PS5 / PS4 - 2025年1月17日(金)23:59まで

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【40%OFF!!】:3,594円(税込)

■Steam Store

Steam - 2025年1月3日(金)2:59まで

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【40%OFF!!】:3,594円(税込)

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S - 2025年1月3日(金)18:59まで

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【40%OFF!!】:3,594円(税込)



『モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)

■PlayStation(TM)Store

PS4 - 2025年1月17日(金)23:59まで

通常価格:3,990円(税込)

セール価格【60%OFF!!】:1,596円(税込)

■Steam Store

Steam - 2025年1月3日(金)2:59まで

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【73%OFF!!】:1,597円(税込)

■Xbox Games Store

Xbox One - 2025年1月3日(金)18:59まで

通常価格:3,990円(税込)

セール価格【60%OFF!!】:1,596円(税込)



『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)

■PlayStation(TM)Store

PS5 / PS4 - 2025年1月17日(金)23:59まで

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:1,497円(税込)

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年1月15日(水)23:59まで

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:1,497円(税込)

■Steam Store

Steam - 2025年1月3日(金)2:59まで

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:1,497円(税込)

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows - 2025年1月3日(金)18:59まで

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:1,497円(税込)

『ストリートファイター6』(ゲーム本編)

■PlayStation(TM)Store

PS5 / PS4 - 2025年1月17日(金)23:59まで

通常価格:7,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:3,995円(税込)

■Steam Store

Steam - 2025年1月3日(金)2:59まで

通常価格:7,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:3,995円(税込)

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S - 2025年1月3日(金)18:59まで

通常価格:7,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:3,995円(税込)



『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』(ゲーム本編:Vol.1+Vol.2)

■PlayStation(TM)Store

PS4 - 2025年1月17日(金)23:59まで

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:2,995円(税込)

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年1月7日(火)23:59まで

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:2,995円(税込)

■Steam Store

Steam - 2025年1月3日(金)2:59まで

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:2,995円(税込)



『神祇(かみがみ)パック』(ゲーム本編:『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』+『大神 絶景版』)

■PlayStation(TM)Store

PS5 / PS4 - 2025年1月6日(月)23:59まで ※PS Plus会員限定

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【33%OFF!!】:4,013円(税込)

■Steam Store

Steam - 2025年1月3日(金)2:59まで

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【33%OFF!!】:4,013円(税込)

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S、Xbox One - 2025年1月3日(金)18:59まで

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【33%OFF!!】:4,013円(税込)



『大神 絶景版』(ゲーム本編)

■PlayStation(TM)Store

PS4 - 2025年1月17日(金)23:59まで

通常価格:3,046円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:761円(税込)

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年1月9日(木)23:59まで

通常価格:3,046円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:761円(税込)

■Steam Store

Steam - 2025年1月3日(金)2:59まで

通常価格:3,046円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:761円(税込)

■Xbox Games Store

Xbox One - 2025年1月3日(金)18:59まで

通常価格:3,057円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:764円(税込)



★Steam Storeでは2025年1月3日(金)2:59まで期間限定バンドルを販売中!

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。

『ロックマンX + ゼロ パック』

https://store.steampowered.com/bundle/47948/X/

バンドル価格:3,250円(税込)

収録内容:

『ロックマンX アニバーサリー コレクション』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』

『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』

『ロックマンX DiVE オフライン』



『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY PACK』

https://store.steampowered.com/bundle/39170/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_PACK/

バンドル価格:1,487円(税込)

収録内容:

『モンスターハンター:ワールド』

『モンスターハンターライズ』



『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY SERIES PACK』

https://store.steampowered.com/bundle/39039/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_SERIES_PACK/

バンドル価格:\5,522円(税込)

収録内容:

『モンスターハンター:ワールド』

『モンスターハンターワールド:アイスボーン』

『モンスターハンターライズ』

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』

『モンスターハンター ストーリーズ』

『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~』

各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM HOLIDAY SALE」特設ページでチェック!

詳細を見る :https://www.capcom-games.com/sale/sale12-2vju3/ja-jp/

