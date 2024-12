TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿ÀÇ·Åã -Tower of God- ¹©Ë¼Àï¡Ù¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢ at ¥Þ¥ó¥¬Å¸ ½ÂÃ«¡¡³«ºÅ·èÄê¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¡ª

株式会社TORICO

大人気TVアニメ『神之塔 -Tower of God- 工房戦』のポップアップストアが2025年1月24日(金)から2月11日(火)の期間、「マンガ展 渋谷」で開催決定★



新規公式オリジナルグッズのほか、アニメ場面写真の展示もございます!



皆様のご来場をお待ちしておりますので、続報をお楽しみに♪

- 【TVアニメ『神之塔 -Tower of God- 工房戦』INTRODUCTION】

ファリョンから、これまでの一連の出来事の真実、

そしてビオレが"二十五日の夜"であることを聞かされたクンは、

夜を再び仲間とするため、王野たちとともに塔の30階で開催される

工房戦へ出場を決意する。

FUGの次期スレイヤー候補ビオレを中心にしたFUGチーム。

王野とクンが手を組んだチームらーめん丸。

エンドロシ、アナクらが参加するシビスチーム。

それぞれの思惑が複雑に交錯する中、

今回の工房戦で栄冠を掴むのはどのチームか!?

- 【スケジュール】

<マンガ展 渋谷>

2025年1月24日(金)~2月11日(火)

OPEN 10:00 / CLOSE 21:00

- 【会場】

マンガ展 渋谷/MAGNET by SHIBUYA109 5F(https://magnetbyshibuya109.jp/floor/#floor-content-5f)

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109 5F [ MAP (https://www.google.com/maps/place/MAGNET+by+SHIBUYA(%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%96%E3%83%A4)109/@35.6597968,139.6987478,17z/data=!3m2!4b1!5s0x60188ca8027011b9:0xaf0e3821734cad50!4m5!3m4!1s0x60188b57fda0b3bb:0x6c103e05d0fa17a7!8m2!3d35.6597925!4d139.7009365)]

- 【入場】

無料

- 【展示】

場面写真展示

etc...



※イベントの内容は予告なく変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。



- 【販売商品】

<オリジナルグッズ>

・『神之塔 -Tower of God- 王子の帰還』オリジナルグッズ

・『神之塔 -Tower of God- 工房戦』オリジナルグッズ



『神之塔 -Tower of God- 王子の帰還』オリジナルグッズ







『神之塔 -Tower of God- 工房戦』オリジナルグッズ



<会場限定・物販購入特典>

オリジナルイラストカード(全2種)

※オリジナルグッズの物販会計が3,000円(税込)ごとにランダムで1枚お渡しいたします。

<WEB販売>

『神之塔 -Tower of God- 王子の帰還』オリジナルグッズ再販売期間:2024年11月15日(金)~2025年2月16日(日)23:59

『神之塔 -Tower of God- 王子の帰還』オリジナルグッズ発送予定:2025年3月末以降順次予定

『神之塔 -Tower of God- 工房戦』オリジナルグッズ販売期間:2024年12月20日(金)~2025年2月16日(日)23:59

『神之塔 -Tower of God- 工房戦』オリジナルグッズ発送予定:2025年3月末以降順次予定



マンガ展:https://www.manga10.com/ip/1633

その他取扱店舗随時追加予定!



※物販購入特典【オリジナルイラストカード(全2種)】は会場限定での配布となりますので、WEBで購入された場合は付きません。

※発送時期は状況により前後する可能性もございます。

※販売期間中であっても完売により販売を早期終了する可能性もございます。

※マンガ展ヘルプセンター(https://www.manga10.com/help)配送欄にも記載しております通り、他の予約商品などとご一緒にご購入された場合も最も遅い発売日の商品発送にあわせて一括発送となります。そのため、別イベントの予約商品と一緒のカートにてご注文することは推奨致しません。

※マンガ展ストアのご注文に関しては、ヘルプセンター(https://www.manga10.com/help)をご参照ください。

マンガ展ストアへ :https://www.manga10.com/ip/1633

- 【概要】

TVアニメ『神之塔 -Tower of God- 工房戦』ポップアップストア at マンガ展 渋谷

【期間】2025年1月24日(金)~2月11日(火)

【営業時間】10:00~21:00

【入場】無料

【休館日】なし

【お問い合わせ】info@manga10.com

【リアルタイム情報】X マンガ展/TORICO @manga10_torico

(C)Tower of God 2 Animation Partners