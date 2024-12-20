ÁÛ¤¤¤òÀ¤³¦¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡£AAR¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
ËèÇ¯Âç¿Íµ¤¤ÎAAR¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡£Äê²Á800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¤¦¤Á½ã±×¡Ê1È¢¤¢¤¿¤êÌó200±ß¡Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆñÌ±»Ù±ç¤ò¤Ï¤¸¤áAAR¤¬¹Ô¤¦À¤³¦17¥«¹ñ¤Ç¤Î³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ä¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÂ£¤ê¡¢»Ù±ç¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤Û¤·¤¤
2024Ç¯¡¢À¤³¦¤ÎÆñÌ±¡¦¹ñÆâÈòÆñÌ±¤Î¿ô¤Ï1²¯2ÀéËü¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼¡¤°¿ÍÆ»´íµ¡¤äÉÑÈ¯¤¹¤ë¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤ê¡¢»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢2011Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥·¥ê¥¢ÆâÀï¤ÇÁÄ¹ñ¤òÆ¨¤ì¤¿Ìó650Ëü¤â¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤ÎÊø²õ¤Ë¤è¤êÌó14Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁÄ¹ñ¤Ëµ¢´Ô¤Ç¤¤ë´õË¾¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£AAR¤Ç¤Ï¡¢ÆñÌ±¡¦¹ñÆâÈòÆñÌ±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÄ¹ñ¤Ëµ¢´Ô¤·¡¢À¸³èºÆ·ú¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î»Ù±ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢ÈòÆñÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ê¥¢¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤Ç¯·î¤Î´Ö¡¢ÆñÌ±¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â»þÂå¤òÁ÷¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤é¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¡¢¤³¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÂ£¤ë¤³¤È¤ÇÆñÌ±¤Î¸½¾õ¤ò¼þ°Ï¤ËÅÁ¤¨¡¢»Ù±ç¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Þ¤»¤ó¤«¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤Ê¤É¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÈÁÛ¤¤¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦µ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
AAR¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
AAR¤¬»Ù±ç¤·¤¿¥·¥ê¥¢ÆñÌ±¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡ÊÎÙ¹ñ¥È¥ë¥³¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡Ë
¡Ö¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿²Ö¤Î³¨¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Ï¡¢AAR¤¬¥È¥ë¥³¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥ê¥¢ÆñÌ±¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÁÄ¹ñ¤Ø¤Îµ¢´Ô¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÇË²õ¤È¹ÓÇÑ¤·¤¿ÁÄ¹ñ¤Î¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢À¸³èºÆ·ú¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï·è¤·¤Æ³Ú´Ñ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆñÌ±¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â»þÂå¤òÁ÷¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤é¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡¢¤¼¤ÒÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊAAR¥·¥ê¥¢¹ñÆâ»Ù±ç»ö¶ÈÃ´Åö Âçµ×ÊÝ ¿¿µª¡Ë
¢£AAR¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¡¡Ê4¼ï³Æ1ËçÆþ¤ê¡¦800±ßÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¥Ó¥¿¥¹¥£ー¥È¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¦ËõÃã¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥â¥«¥Û¥ï¥¤¥È ³Æ1Ëç·×4ËçÆþ¤ê
¡ü1Ëç¤¢¤¿¤ê¡§Ìó5 cm¡ß5cm¡ß¹â¤µ£±cm¡¢½Å¤µ20£ç¡¡
¡üÀ½Â¤¡§³ô¼°²ñ¼ÒÏ»²ÖÄâ
¤´¹ØÆþ¤Ï¡¢AAR¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¡https://aar-charity.shop-pro.jp/¡¡¤Þ¤¿¤ÏÅìµþ»öÌ³¶É¤Þ¤Ç¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÅÏÃ¡§03-5423-4511¡¡¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡§0120-786-746
¢£¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤â¤´ÍÑ°Õ
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢AAR¤ÎÆüµ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤È¤Î¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥Ð¥µ¥à¥»¥Ã¥È¡Ê¥Á¥ç¥³1È¢¡¢AAR¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥Ðー¥É¥Æ¥£ー¡Ø¥¿¥Ð¥µ¥à¡Ù1ÂÞ¡Ë¡¡1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¿¥Ð¥µ¥à¥Ü¥È¥ë¥»¥Ã¥È¡Ê¥Á¥ç¥³1È¢¡¢AAR¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥Ðー¥É¥Æ¥£ー¡Ø¥¿¥Ð¥µ¥à¡Ù1ÂÞ¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥¤¥ó¥Ü¥È¥ë1ËÜ¡Ë¡¡4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
WEB¸ÂÄê¡ª¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È¡Ê¥Á¥ç¥³1ÂÞ¡¢¥Ýー¥È1¸Ä¡Ë3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤´¹ØÆþ¤ÏAAR¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤è¤ê :
https://aar-charity.shop-pro.jp/
¢£¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ù±ç¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È5È¢Ê¬¤Ç¡§¥¦¥¬¥ó¥À¤ÎÆñÌ±µï½»ÃÏ¤ÇÊë¤é¤¹»Ò¤É¤â2¿Í¤Ë¡¢¿·³Ø´ü¤ËÉ¬Í×¤ÊÊ¸Ë¼¶ñ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È10È¢Ê¬¤Ç¡§¥·¥ê¥¢¹ñÆâ¤ËÊë¤é¤¹ÈòÆñÌ±1À¤ÂÓ¤Ë6ÆüÊ¬¤Î¥Ñ¥ó¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2024Ç¯»Ù±ç¼ÂÀÓ¤è¤ê¡Ë
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È25È¢Ê¬¤Ç:¹ñÆâºÒ³²¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¡¢10¿Í¤Ë²¹¤«¤¤½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¿©»ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
AAR¤Î»Ù±ç³èÆ°¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://aarjapan.gr.jp/
AAR¤Î¾Ü¤·¤¤³èÆ°¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§AAR Japan[ÆñÌ±¤ò½õ¤±¤ë²ñ]¤Þ¤Ç¡ÊÃ´Åö¡§Ä¹°æ¡Ë
Ç§ÄêNPOË¡¿ÍÆñÌ±¤ò½õ¤±¤ë²ñ
¢©141-0021 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê2-12-2 ¥ß¥º¥Û¥Ó¥ë7F¡¡
www.aarjapan.gr.jp¡¡