°ì´Ý¥Õ¥¡¥ë¥³¥¹¡¢²½¾ÑÉÊ¸¶ÎÁ31À½ÉÊ¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥Ï¥éー¥ëÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ
INDONESIA HALAL
°ì´Ý¥Õ¥¡¥ë¥³¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ÂÆ£Ë§É§¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß¼«¼Ò¤ÇÀ½Â¤ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë²½¾ÑÉÊ¸¶ÎÁ¤Î¤¦¤Á¡¢31À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ï¥éー¥ëÀ½ÉÊÊÝ¾Ú¼Â»Üµ¡´Ø¡ÊBPJPH¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥Ï¥éー¥ëÇ§¾Ú¡×¤ò¼èÆÀ¡¢12·î16Æü¤è¤ê¤´¾Ò²ð¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï2017Ç¯¤è¤ê¥Ï¥éー¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÈ¼«¼«¼Ò´ð½à¤òÀß¤±¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¸¶ÎÁ¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢2020Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥à½ô¹ñ¸þ¤±²½¾ÑÉÊ¡¦·ò¹¯¿©ÉÊ»Ô¾ì¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¥¢¥¸¥¢¥Ï¥éー¥ë¶¨²ñ¤Ë¤è¤ëÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¡¢¸½ºßÌó100ÉÊÌÜ¤ÎÇ§¾ÚÀ½ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ç¤â³ÈÂçµÞ¤Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¤Î¥Ï¥éー¥ëÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤¬±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢»Ô¾ì¤Ø¤ÎÈÎÇä¶¯²½¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¼«¼ÒÀ½Â¤ÈÎÇä¤Î²½¾ÑÉÊ¸¶ÎÁ¤Î¤¦¤Á¡¢31À½ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥Ï¥éー¥ëÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ï¥éー¥ëÇ§¾Ú¤Ï¥Ï¥éー¥ëÀ½ÉÊÊÝ¾Ú¼Â»Üµ¡´Ø BPJPH¡ÊBadan Penyelenggara Jaminan Produk Halal¡Ë¤Ë¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://bpjph.halal.go.id/(https://bpjph.halal.go.id/)
Å·Á³²½¾ÑÉÊ¸¶ÎÁ¤Î¡Ö¥¢¥Ç¥×¥ë¥ó¡×¡Ê¥¢¥ë¥Ë¥«²Ö¥¨¥¥¹¡Ë¤ä¡Ö¥ß¥ë¥Æ¥¯¥ÈHS¡×¡Ê¥ß¥ë¥¨¥¥¹¡Ë¤Ê¤É¤ÎÆüËÜÈ¯Çä26À½ÉÊ¤ä³¤³°ÀìÍÑÉÊ¤Ê¤É¹ç·×31ÉÊÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¡£º£¸å¤â¹ñÆâ³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ë¥«²Ö
¥ß¥ë¡Ê³¤Áô¡Ë
¹ñÆâÈÎÇä¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥Ï¥éー¥ëÇ§¾Ú¸¶ÎÁ°ìÍ÷¡Ê26À½ÉÊ¡Ë
¡¦IZAYOI¡Ê¥¤¥¶¥è¥¤¥Ð¥é¥¨¥¥¹¡Ë
¡¦¥¢¥Ç¥×¥ë¥ó¡Ê¥¢¥ë¥Ë¥«¥¨¥¥¹¡Ë
¡¦¥¢¥Ö¥½¥ìー¥¸¡Ê¥»¥¤¥è¥¦¥ª¥ª¥Ð¥³¼ï»Ò¥¨¥¥¹¡Ë
¡¦¥¢¥ë¥Ô¥Ë¥¢¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê¥¢¥ë¥Ô¥Ë¥¢¥«¥Ä¥Þ¥À¥¤¼ï»Ò¥¨¥¥¹¡Ë
¡¦¥ª¥¦¥Ð¥¯¥ê¥¥Ã¥É¡¡£Â¡Ê¥ª¥¦¥Ð¥¯¥¨¥¥¹¡Ë
¡¦¥¥å¥¢¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¥¯¥À¥â¥Î¥È¥±¥¤¥½¥¦²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡Ë
¡¦¥¯¥ì¥¢ー¥¸¥å¡Ê¥×¥ëー¥ó¹ÚÁÇÊ¬²òÊª¡Ë
¡¦¥¯¥í¥Î¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¡Ê¥Ö¥É¥¦²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡Ë
¡¦¥µ¥¯¥é¥¨¥¥¹¡¡£Â¡Ê¥µ¥¯¥éÍÕÃê½Ð±Õ¡Ë
¡¦¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥±¥¢¡Ê¥ï¥¤¥ë¥É¥¿¥¤¥à¥¨¥¥¹¡Ë
¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥ß¥ó¥È¡Ê¥»¥¤¥è¥¦¥Ï¥Ã¥«¥¨¥¥¹¡Ë
¡¦¥½ー¥×¥Ê¥Ã¥Ä¥¨¥¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¡Ê¥µ¥Ô¥ó¥Å¥¹¥È¥ê¥Û¥ê¥¢¥Ä¥¹²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡Ë
¡¦¥Àー¥Þ¥ô¥§ー¥ë¡Ê¥»¥¤¥è¥¦¥·¥í¥ä¥Ê¥®¼ùÈé¥¨¥¥¹¡Ë
¡¦¥Ëー¥à¥êー¥Õ¥ê¥¥Ã¥É¡¡£Â¡Ê¥á¥ê¥¢¥¢¥¶¥¸¥é¥¯¥¿ÍÕ¥¨¥¥¹¡Ë
¡¦¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥× HS¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¥«¥é¥·¥¨¥¥¹¡Ë
¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Æ¥£¡Ê¥¢ー¥Á¥Á¥çー¥¯ÍÕ¥¨¥¥¹¡Ë
¡¦¥Ôー¥Á¥êー¥Õ¥ê¥¥Ã¥É¡¡£Â¡Ê¥â¥âÍÕ¥¨¥¥¹¡Ë
¡¦¥Õ¥¡¥ë¥³¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¡¥É¥¯¥À¥ß¡¡£Â¡Ê¥É¥¯¥À¥ß¥¨¥¥¹¡Ë
¡¦¥Õ¥¡¥ë¥³¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¡¥Ü¥¿¥ó¥Ô¡¡£Â¡Ê¥Ü¥¿¥ó¥¨¥¥¹¡Ë
¡¦¥Õ¥¡¥ë¥³¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¡¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹¡¡£Â¡Ê¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹Ãê½Ð±Õ¡Ë
¡¦¥Õ¥é¥Ü¥¹¥Æ¥í¥ó¡¡£Ó£Â¡Ê¥À¥¤¥º¥¨¥¥¹¡Ë
¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥±¥¢¡Ê¥Ò¥á¥Õ¥¦¥í¥¨¥¥¹¡Ë
¡¦¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥¯¥ê¥¢¡Ê¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥ª¥ì¥ó¥¸²ÌÈé¥¨¥¥¹¡Ë
¡¦¥ß¥ë¥Æ¥¯¥È¡¡£È£Ó¡Ê¥ß¥ë¥¨¥¥¹¡Ë
¡¦¥æ¥º¥»¥é¥ß¥É¡¡£Â¡Ê¥æ¥º²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡Ë
¡¦¥ì¥â¥ó¥¨¥¥¹¥È¥é¥ê¥¥Ã¥É¡Ê¥ì¥â¥ó²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡Ë