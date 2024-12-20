¥Ñー¥½¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥é¥°¥Óー¥êー¥°¥ï¥ó½êÂ°¤Î¡ÖLeRIROÊ¡²¬¡×¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌóÄù·ë
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¥Ñー¥½¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»ÔÂ¼ ÏÂ¹¬¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ñー¥½¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLERIRO¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©¤¦¤¤Ï»Ô¡¢ÂåÉ½¡§ÅçÀî Âçµ±¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖLeRIROÊ¡²¬¡Ê¥ë¥êー¥í¤Õ¤¯¤ª¤«¡Ë¡×¡ã¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー ¥êー¥°¥ï¥ó½êÂ°¥Áー¥à¡ä¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖLeRIROÊ¡²¬¡×¤Ï2022Ç¯¤ËÊ¡²¬¸©¤¦¤¤Ï»Ô¤òµòÅÀ¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥é¥°¥Óー¥Áー¥à¤Ç¡¢2024-25¥·ー¥º¥ó¤«¤é¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー ¥êー¥°¥ï¥óDIVISION3¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¤Î´ë¶È¤Ë¤Ï½êÂ°¤»¤º¡¢ÃÏ°è¤Î´ë¶È400¼Ò¤¬¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Î´ë¶È·²¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤ÏÃÏ¸µ´ë¶È³Æ¼Ò¤Ç¶ÐÌ³¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¤âÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥½¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸þ¤¹ç¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÃÏÊý³èÀ²½¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥°¥Óー¤ÇÃÏÊýÁÏÀ¸¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡ÖLeRIROÊ¡²¬¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌóÄù·ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡ÖLeRIROÊ¡²¬¡×¤ÎÍýÇ°¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖLeRIROÊ¡²¬¡×¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëÃÏ¸µ´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Î»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃÏ°è·ÐºÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤Ç¹â¤¤À¸»ºÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ÊºÎÍÑ³èÆ°¡¢¼Ò°÷¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°é¡¢°ìÉô¶ÈÌ³¤Î³°Éô°ÑÂ÷²½¡¢IT¥Äー¥ë³«È¯¤Ë¤è¤ë¾Ê¿Í²½¤Ê¤É¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¡¦ÃÏ°è²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿Íºà¤òÃÏ¸µ¡ÊÃÞ¸åÃÏ¶è¡Ë¤ÇºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÊý³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£LeRIROÊ¡²¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒLERIRO
ÂåÉ½¡§ÅçÀî Âçµ±
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©¤¦¤¤Ï»ÔµÈ°æÄ®18-10
ÀßÎ©Ç¯¡§2022Ç¯3·î
¡Ö¥ë¥êー¥í¡×¤Ï¥Áー¥à¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥«¥ï¥»¥ß¡×¤Î±©¤Î¿§¡ÖÎÜÍþ¿§(¤ë¤ê¤¤¤í)¡×¤È¡ÖLeRire¡×¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¾Ð¤¤¡×¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¡Ö´¶Æ°¾ÐÌ´¡×¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¥ë¥êー¥í¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Mission¡§¡Ö´¶Æ°¾ÐÌ´¡×´¶Æ°¤Ï¿Í¤òÊÑ¤¨¡¢¾Ð¤¤¤Ï¿Í¤ò½á¤·¡¢Ì´¤Ï¿Í¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥é¥°¥Óー¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤ì¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤ë¡£
Vision¡§¡ÖWe have Wings¡×¤À¤ì¤â¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡£
Value¡§¡ÖBe Local , Be Radical ¤Ä¤Ê¤²¡¢¤Þ¤ï¤»¡ª¡×¿Í¤È¿Í¡¢»ñ¸»¤È»º¶È¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¡¢ÃÏ°è¤È¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿·¤·¤¤¶¦À¸¤Î»Ñ¤Ø¤ÈÀè±ÔÅª¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
URL¡§https://leriro-fukuoka.com/
¢£¥Ñー¥½¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ãhttps://www.persol-bd.co.jp/(https://www.persol-bd.co.jp/)¡ä
¥Ñー¥½¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤äÁÈ¿¥¡¦¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¡¢¿Íºà°éÀ®ÎÏ¤Î3¤Ä¤ÎÎÏ¤Ë¡¢AI¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿BPO¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë»Å»ö¤ÈÁÈ¿¥¤ò³×¿·¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¤Ï¤¿¤é¤¯´Ä¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÁÈ¿¥¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ÈSDGs¤ÎÃ£À®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£