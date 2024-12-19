¡Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥»ー¥ë³«ºÅ¡ÛÃ¯¤â¤¬´î¤Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹
³¹¤Ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬µ±¤¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤¬¶Á¤ÅÏ¤ëµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â¤Þ¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂ£¤êÊª¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¤ÎÅß¤Ï¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥®¥Õ¥È¤¬¿´¤âÂÎ¤âÌþ¤·¡¢Â£¤é¤ì¤ëÊý¤Ë¤â´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÅß¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÈÇ¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆÃ½¸¥»ー¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡ªº£Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÃµ¤¹¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡Ú½¼ÅÅ¼°¥«¥¤¥í¡Û³°½Ð»þ¤ÎÍê¤ì¤ëÁêËÀ
2in1½¼ÅÅ¼°¥«¥¤¥í
ÆüËÜ¤ÎÅß¤Ï´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¡¢ÆÃ¤Ë³°½ÐÃæ¤Ï¼ê¤¬Îä¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÊØÍø¤Ê¤Î¤¬¡¢½¼ÅÅ¼°¥«¥¤¥í¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï·ÚÎÌ¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êーµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´¨¤¤Æü¤Î¤ª¶¡¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢9¿§¤ÎËÉÙ¤Ê¥«¥éーÅ¸³«¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂÍÑÀ¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìÉÊ¡£ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø»þ¤ä¤ª»¶Êâ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢³èÆ°¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÂ£¤êÁê¼ê¡§
²ÈÂ²¡¢Í§Ã£¡¢Îø¿Í¡¢ÃËÀ¡¢½÷À¡¢Æ±Î½¡¢³ØÀ¸¤Ê¤É¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ëËüÇ½¤Ê¥®¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¥»ー¥ë¾ðÊó
¡¦Amazon¡¡¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0B6YQSBX3
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hagoogi.com/products/hand-warmer-ot-96h
¡¦³ÚÅ·»Ô¾ì¡§https://item.rakuten.co.jp/hagoogi/ot-96h-01
¡¦¥ä¥Ûー¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/hagoogishop/ot-96h-01.html
¢¨³ÆEC¥µ¥¤¥È¤Î¥»ー¥ë²Á³Ê¤ä¥»ー¥ë»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥ê¥ó¥¯Àè¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
3in1½¼ÅÅ¼°¥«¥¤¥í
¥«¥¤¥í¡¢²ûÃæÅÅÅô¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î3¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ò1¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Â¿µ¡Ç½¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ªºÒ³²»þ¤Ë¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëËÉºÒ¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
´¨¤¤Æü¤Ë¤Ï¼ê¤ò²¹¤á¡¢Ìë´Ö¤ÎÄäÅÅ»þ¤Ë¤Ï²ûÃæÅÅÅô¤È¤·¤Æ¸÷¤òÄó¶¡¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ë¤Ï½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£¤³¤Î1Âæ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º»È¤¨¤ëÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¯¡¢´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¼ê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£ÄÌ³Ø¡¦ÄÌ¶Ð¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ÎËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ³èÌö
¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÂ£¤êÁê¼ê¡§
²ÈÂ²¡¢Í§¿Í¡¢Ìë¶Ð¤ò´èÄ¥¤ëÊý¡¢¥¥ã¥ó¥Ñー¡¢Æ±Î½¤Ê¤É
¢£¥»ー¥ë¾ðÊó
¡¦Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFC5Y5QX
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hagoogi.com/products/hand_warmer_ot-s57
¡¦³ÚÅ·»Ô¾ì¡§https://item.rakuten.co.jp/hagoogi/ot-s57-01/
¡¦¥ä¥Ûー¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/hagoogishop/ot-s57.html
¢¨³ÆEC¥µ¥¤¥È¤Î¥»ー¥ë²Á³Ê¤ä¥»ー¥ë»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥ê¥ó¥¯Àè¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡ÚÅò¤¿¤ó¤Ý¡ÛÅßÄêÈÖ¤ÎÉ¬¼ûÉÊ
²Ä°¦¤¤Æ°ÊªÊÁ
Åò¤¿¤ó¤Ý¤Ï¡¢¼¼Ä®»þÂå¤«¤éÆüËÜ¿Í¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¤ªÅò¤ò»È¤ï¤º¤Ë¤¹¤°¤Ë²¹¤Þ¤ëÃßÇ®¼°Åò¤¿¤ó¤Ý¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¼ÅÅ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¹¤°¤Ë²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃßÇ®¼°Åò¤¿¤ó¤Ý¤Ï¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢»ýÂ³»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢°ÂÁ´À¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È½À¤é¤«¤¤¥«¥Ðー¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â°¦¤é¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡£ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ºÝ¤ËÉ¨¤ËÃÖ¤¤¤¿¤ê¡¢»È¤¤Êý¤Ï¼«Í³¼«ºß¤Ç¤¹¡£Îä¤¨À¤ËÇº¤àÊý¤ä¹âÎð¼Ô¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÂ£¤êÁê¼ê¡§
ÁÄÉãÊì¡¢Î¾¿Æ¡¢½÷À¡¢Èà½÷¡¢»Ò¶¡¤Ê¤É
¢£¥»ー¥ë¾ðÊó
¡¦Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0DDL2RLTB
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hagoogi.com/products/yutanpo-lex-8008
¡¦³ÚÅ·¡¡»Ô¾ì¡§https://item.rakuten.co.jp/hagoogi/lxe-01
¡¦¥ä¥Ûー¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/hagoogishop/lxe-8008.html
¢¨³ÆEC¥µ¥¤¥È¤Î¥»ー¥ë²Á³Ê¤ä¥»ー¥ë»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥ê¥ó¥¯Àè¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡Ú¥Ñ¥Í¥ë¥Òー¥¿ー¡Û¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÃÈË¼²ÈÅÅ
5ÌÌ¥¿¥¤¥×¥Ñ¥Í¥ë¥Òー¥¿ー
¥Ñ¥Í¥ë¥Òー¥¿ー¤Ï¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤»¤º¡¢´¹µ¤¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢²»¤¬ÀÅ¤«¤Ê¤¿¤á¡¢ÆÃ¤Ë¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤ä¥Ú¥Ã¥È¡¢¹âÎð¼Ô¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î3ÌÌ²ÃÇ®·¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï4ÌÌ¤ä5ÌÌ²ÃÇ®·¿¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Òー¥¿ー¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤Î5ÌÌ²ÃÇ®¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¾åÉô¤¬Ã±¤Ê¤ë¥«¥Ðー¤Ç¡¢²ÃÇ®µ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¡Ö¸ÞÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¥Òー¥¿ー¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢5Êý¸þ¤«¤é¸úÎ¨Åª¤ËÇ®¤òÊü¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÃ»»þ´Ö¤Ç²÷Å¬¤ÊÃÈ¤«¤µ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£È¯Ç®ÎÌ¤Ï½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤è¤ê50¡óÁý²Ã¤·¡¢¥³¥¹¥È¤Ï20¡ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ÃÈ¤«¤µ¤È¸úÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÅµ¤Âå¤Ï¤ï¤º¤«5.4±ß¡ªÅÅµ¤Âå¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÀáÌó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢¨27/kwh¤ÎÌÜ°Â¤Ç·×»»¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤ä»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÂ£¤êÁê¼ê¡§
¼õ¸³À¸¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¼Ô¡¢¹âÎð¼Ô¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¯Êý¡¢´¨¤¬¤ê¤ÎÊý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¥»ー¥ë¾ðÊó
¡¦Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0DCK2MRDL
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hagoogi.com/products/panel-heater-mt-ph-003
¡¦³ÚÅ·¡¡»Ô¾ì¡§https://item.rakuten.co.jp/hagoogi/sanzhewei/
¡¦¥ä¥Ûー¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/hagoogishop/mt-ph-003.html
¢¨³ÆEC¥µ¥¤¥È¤Î¥»ー¥ë²Á³Ê¤ä¥»ー¥ë»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥ê¥ó¥¯Àè¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡ÚÄ¶²»ÇÈ²ÃÇ®¼°²Ã¼¾´ï¡ÛºÇ¹â¤Î´¥ÁçÂÐºö
Ä¶²»ÇÈ+²ÃÇ®¤ÎºÇ¿·²Ã¼¾´ï
Ä¶²»ÇÈ¼°²Ã¼¾´ï¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë²ÃÇ®¥ß¥¹¥Èµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Éô²°¤Î¼¾ÅÙ¤ä²¹ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö²¹²Ã¼¾¡×¤È¡ÖÎä²Ã¼¾¡×¤ò¼«Í³¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Ã¼¾´ïÆâÉô¤Ë¤Ï²ÃÇ®ÉôÉÊ¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿á¤½Ð¤·¸ý¤«¤é¤Î¿å¾øµ¤¤Ï²¹¤«¤¯¤Æ¤âÇ®¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²Ð½ý¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤ª»ÒÍÍ¤ä¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²Ã¼¾´ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Éô²°¤¬²á²Ã¼¾¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤³¤ÎMUH-NW045¤Ï¥ß¥¹¥ÈÎÌ¤ò3ÃÊ³¬¤ÇÄ´Àá¤Ç¤¡¢¼¾ÅÙ¤Ï**45¡ó～95¡ó**¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¼«Í³¤ËÀßÄê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Éô²°¤Î¹¤µ¤ä¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²Ã¼¾ÎÌ¤òºÇÅ¬¤ËÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÖÊ´¾É¤¬¿É¤¤½Õ¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÂ£¤êÁê¼ê¡§
ÁÄÉãÊì¡¢Î¾¿Æ¡¢¿ÆÍ§¡¢»Ò¶¡¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ë´ò¤·¤¤Â£¤êÊª¤Ç¤¹¡£
¢£¥»ー¥ë¾ðÊó
¡¦Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0DDT78966
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hagoogi.com/products/humidifier-muh-nw045
¡¦³ÚÅ·»Ô¾ì¡§https://item.rakuten.co.jp/hagoogi/muh-nw045-01/
¡¦¥ä¥Ûー¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/hagoogishop/muh-nw045.html
¢¨³ÆEC¥µ¥¤¥È¤Î¥»ー¥ë²Á³Ê¤ä¥»ー¥ë»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥ê¥ó¥¯Àè¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È²á¤´¤¹ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¥·ー¥º¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê²¹¤«¤¤¥®¥Õ¥È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÅß¤Î»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¤É¤¦¤¾ÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¿·Ç¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£