DUSTCELL TV¥¢¥Ë¥á¡Ö·¯¤ÏÌ½ÅÚÍÍ¡£¡×ED¥Æー¥Þ ¡ÖÉ½¾ðº¹Ê¬¡×MV¸ø³«

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https://youtu.be/lB3mij3gmVo (https://youtu.be/lB3mij3gmVo)



MV Credit


Director: Ray Wakui (VeAble)


Planner: Shintaro Toshima (VeAble)


Assistant Director: SHUNRI (VeAble)


Character Designer & Animator: sowiti


Art Director: Punch


3DCG Artist: Ray Wakui (VeAble)


3DCG Modeler: Miu Sawada (VeAble)


Animation Compositor: Mihashi


TV-Spot Editor: Hiroki Sukegawa (VeAble)


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Streaming / Download
https://lnkfi.re/dustcell_hjsbn_241009 (https://lnkfi.re/dustcell_hjsbn_241009)



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Streaming / Download


https://lnkfi.re/dustcell_nopain_241211 (https://lnkfi.re/dustcell_nopain_241211)



MV


https://youtu.be/Oe5ZH2S2vCQ (https://youtu.be/Oe5ZH2S2vCQ)



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Blu-ray¡ÖDUSTCELL TOUR 2024 -¸÷-¡×


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1. GAUZE


2. ²Ð±ë


3. Nighthawk


4. ÌªËª


5. FRAGILE


6. PAIN


7. µ¢¤ê¤Î²ñ


8. ÂÄÍîÀ¸³è


9. DERO


10. ²Ä¾Ð¤·¤ÊÀ¸¤­Êª


11. Ìµ¹¤


12. Void


13. izqnqi


14. Æ©ÌÀÅÙ


15. ±«¤Î¿¢Êª±à


16. Â­¤ê¤Ê¤¤


17. Caffeine


18. É½¾ðº¹Ê¬


19. ¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯


20. Ì¿¤Î¹ÔÊý


21. ÆÈÇò


22. STIGMA


EN1. CULT


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DUSTCELL - Blu-ray¡Ö¸÷¡×Teaser


https://youtu.be/EpQW_LoZ32c (https://youtu.be/EpQW_LoZ32c)



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https://lnk.to/DUSTCELL_20250219_PKG



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Key Visual Design: µÈÎÉ¿ÊÂÀÏº

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OPEN 18:00 / START 19:00



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Guitar: Shoma Ito


Bass: Takuto Unigame


Drums: camacho


Keyboard: Sosuke Oikawa


Synthesizer: Takayasu Nagai



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https://youtu.be/yrm33SBbqs8



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¡¦DUSTCELL


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