DUSTCELL TV¥¢¥Ë¥á¡Ö·¯¤ÏÌ½ÅÚÍÍ¡£¡×ED¥Æー¥Þ ¡ÖÉ½¾ðº¹Ê¬¡×MV¸ø³«

ALLT STUDIO所属アーティスト・DUSTCELLが、2024年12月20日(金)に現在放送中のTVアニメ「君は冥土様。」EDテーマソングの「表情差分」のミュージックビデオを公開いたします。

■「漂泊者」MVチームが再集結した「表情差分」

10月クールでオンエアがスタートしたテレビ朝日系全国ネットで放送中のTVアニメ「君は冥土様。」のエンディングテーマソング、DUSTCELLの「表情差分」。楽曲は10月9日(水) に配信を開始しておりましたが、ミュージックビデオも完成しました。明日12月20日(金)にYouTubeに公開します。

「表情差分」のミュージックビデオは、DUSTCELLが2022年にリリースした「漂泊者」のMVを制作したチームが再集結し、監督・3DCGを涌井嶺、キャラクターデザイン / アニメーションをそゐち、アートディレクションをパンチが担当して制作しました。



DUSTCELL - 漂泊者 (2022)

https://youtu.be/wNvoJlJamgk?si=wmlTvTY__YZOmjO-

「表情差分」のMVでは、『重力とわたし』をテーマにしたアニメーションに仕上がっており、「漂泊者」の主人公が成長したその後のようなキャラクターにも注目してご覧いただけたらと思います。





TVアニメ「君は冥土様。」は明後日12月21日(土)に最終話が放送されます。是非、アニメの最終回と合わせて、ミュージックビデオもチェックしていただけると嬉しいです。

■12月20日(金) 20:00プレミア公開

DUSTCELL - 表情差分

https://youtu.be/lB3mij3gmVo (https://youtu.be/lB3mij3gmVo)

MV Credit

Director: Ray Wakui (VeAble)

Planner: Shintaro Toshima (VeAble)

Assistant Director: SHUNRI (VeAble)

Character Designer & Animator: sowiti

Art Director: Punch

3DCG Artist: Ray Wakui (VeAble)

3DCG Modeler: Miu Sawada (VeAble)

Animation Compositor: Mihashi

TV-Spot Editor: Hiroki Sukegawa (VeAble)



〈監督:涌井嶺コメント〉

僕はDUSTCELLに2年前の「漂泊者」で出会い、今回でDUSTCELLの映像を監督するのは4本目です。毎回共通したDUSTCELLらしさの中に、その時々の気持ちやストーリーが見えてくるので、それを映像に起こしていく過程がとても楽しいです。



「表情差分」はその「漂泊者」とほぼ同じチームで制作したMVですが、各自のアイデアを自由に取り入れ、前回よりも遊びの多い映像にしてみました。DUSTCELLや僕らと共に成長した主人公の物語をお楽しみください。

■リリース情報

▼NOW ON STREAM



(2024年10月9日(水)配信)

DUSTCELL「表情差分」

Streaming / Download

https://lnkfi.re/dustcell_hjsbn_241009 (https://lnkfi.re/dustcell_hjsbn_241009)

▼NOW ON STREAM

(2024年12月11日(水) 配信)

DUSTCELL「NO PAIN」



Streaming / Download

https://lnkfi.re/dustcell_nopain_241211 (https://lnkfi.re/dustcell_nopain_241211)

MV

https://youtu.be/Oe5ZH2S2vCQ (https://youtu.be/Oe5ZH2S2vCQ)

▼2025年2月19日(水) 発売

DUSTCELL

Blu-ray「DUSTCELL TOUR 2024 -光-」



XNTH-00005 / \7,000+税

〈収録曲〉

1. GAUZE

2. 火焔

3. Nighthawk

4. 蜜蜂

5. FRAGILE

6. PAIN

7. 帰りの会

8. 堕落生活

9. DERO

10. 可笑しな生き物

11. 無垢

12. Void

13. izqnqi

14. 透明度

15. 雨の植物園

16. 足りない

17. Caffeine

18. 表情差分

19. フラッシュバック

20. 命の行方

21. 独白

22. STIGMA

EN1. CULT

EN2. 優しい人でありたい

EN3. 光

DUSTCELL - Blu-ray「光」Teaser

https://youtu.be/EpQW_LoZ32c (https://youtu.be/EpQW_LoZ32c)

販売ショップ一覧

https://lnk.to/DUSTCELL_20250219_PKG

購入者特典

FINDME STORE: ジャケットステッカー(13cm × 13cm)

Amazon:メガジャケ

その他:ジャケットポスター(A3)

■LIVE情報

Key Visual Design: 吉良進太郎

DUSTCELL LIVE「ONE」at 日本武道館

2025年3月3日(月) 日本武道館

OPEN 18:00 / START 19:00

■サポートメンバー

Guitar: Shoma Ito

Bass: Takuto Unigame

Drums: camacho

Keyboard: Sosuke Oikawa

Synthesizer: Takayasu Nagai

■チケット料金

S席 15,000円(税込)※限定Tシャツ付

(グッズデザイン詳細、券売受付は後日解禁)

A席 9,000円(税込)

■座席簡易図面■チケット情報

https://eplus.jp/dustcell/

※未就学児はご入場できません。

・DUSTCELL LIVE「ONE」at 日本武道館 ティザー

https://youtu.be/yrm33SBbqs8

・DUSTCELLデビュー5周年&日本武道館公演特設ページ

https://alltstudio.jp/lp/dustcell5th/ (https://alltstudio.jp/lp/dustcell5th/)

[主催・企画]THINKR

[制作・進行]ALLT STUDIO

[問い合わせ]DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ (https://info.diskgarage.com/)

■DUSTCELLプロフィール

ボーカルのEMAとコンポーザーのMisumiによる2人組音楽ユニット、DUSTCELL。

それぞれ歌い手とボカロPとしてキャリアを積んできた2人は、DUSTCELLの結成から注目を集め、以降、精力的に作品リリースとライブを行っている。

ダークで退廃的な世界に深く踏み込み、傷、痛み、命、孤独といったテーマに寄り添いながら、時には闇の中に希望の光を見出し、また時には光から闇へと手を伸ばす。変わりゆく自らの創作意欲を恐れず受け入れ、表現し続ける。そうして生まれた楽曲たちに全身全霊で命を吹き込み、ライブパフォーマンスではまるで生き物のように表現する。替えのきかない存在として、リスナーにとっての浄化、救済となれたら。

2025年3月にはデビュー5周年を記念した初の日本武道館公演も決定。

・DUSTCELL

Twitter https://twitter.com/DUST_CELL (https://twitter.com/DUST_CELL)

YouTube https://www.youtube.com/c/DUSTCELL (https://www.youtube.com/c/DUSTCELL)

TikTok https://www.tiktok.com/@dust_cell (https://www.tiktok.com/@dust_cell)

note https://note.com/dustcell/ (https://note.com/dustcell/)

・EMA

Twitter https://twitter.com/eumza1 (https://twitter.com/eumza1)

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCkE97czy6qsA2e_4EHOK9Bw

Instagram https://www.instagram.com/301ye/ (https://www.instagram.com/301ye/)

Twitch https://www.twitch.tv/beehlv3_ (https://www.twitch.tv/beehlv3_)

・Misumi

Twitter https://twitter.com/zeitms (https://twitter.com/zeitms)

YouTube https://www.youtube.com/channel/UC8c-dBnOuvKsoxSOUihQi0Q

Instagram https://www.instagram.com/zeitms/

■ALLT STUDIOについて

ALLT STUDIOは、

ネットシーンを中心に活動する

アーティスト達をマネジメントする、

日本発の音楽クリエイターレーベルです。

ALLT STUDIOのアーティストは、自身の楽曲制作にとどまらず、

他アーティストへの楽曲提供やコラボレーション、

映画・ドラマ・CMなどの主題歌を手掛けたりと、

様々な形で創造性を発揮しています。

日本のネットシーンから派生した音楽性を要に、

シンガー、コンポーザー、クリエイターとしての表現世界を追究し、

成長出来る場を構築していくと共に、所属アーティストの

非凡な才能を最大限に引き出すサポートをしていきます。

「ALLT (オルト)」という名前には、

Alternative / All Type / All That / All Time の意味を込めており、

幅広い音楽ジャンルを受け入れる柔軟性を持ち、

新しい音楽の世界へ挑戦を続けるスタジオの精神や、

所属アーティスト達の姿勢を表しています。

私たちは広く愛される音楽と、独創的な音楽を両立する

新たな次元の作品を生み出し、

より多様で豊かな音楽体験を見出していきます。

公式サイト:https://alltstudio.jp/

(運営 株式会社THINKR:https://thinkr.jp/)