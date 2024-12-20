DUSTCELL TV¥¢¥Ë¥á¡Ö·¯¤ÏÌ½ÅÚÍÍ¡£¡×ED¥Æー¥Þ ¡ÖÉ½¾ðº¹Ê¬¡×MV¸ø³«

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DUSTCELL - ÉºÇñ¼Ô (2022)
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DUSTCELL - É½¾ðº¹Ê¬
https://youtu.be/lB3mij3gmVo (https://youtu.be/lB3mij3gmVo)
MV Credit
Director: Ray Wakui (VeAble)
Planner: Shintaro Toshima (VeAble)
Assistant Director: SHUNRI (VeAble)
Character Designer & Animator: sowiti
Art Director: Punch
3DCG Artist: Ray Wakui (VeAble)
3DCG Modeler: Miu Sawada (VeAble)
Animation Compositor: Mihashi
TV-Spot Editor: Hiroki Sukegawa (VeAble)
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Streaming / Download
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¢§NOW ON STREAM
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Streaming / Download
https://lnkfi.re/dustcell_nopain_241211 (https://lnkfi.re/dustcell_nopain_241211)
MV
https://youtu.be/Oe5ZH2S2vCQ (https://youtu.be/Oe5ZH2S2vCQ)
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3. Nighthawk
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5. FRAGILE
6. PAIN
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22. STIGMA
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OPEN 18:00 / START 19:00
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Guitar: Shoma Ito
Bass: Takuto Unigame
Drums: camacho
Keyboard: Sosuke Oikawa
Synthesizer: Takayasu Nagai
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SÀÊ¡¡15,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¸ÂÄêT¥·¥ã¥ÄÉÕ
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Twitter¡¡https://twitter.com/DUST_CELL (https://twitter.com/DUST_CELL)
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¡¦EMA
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¡¦Misumi
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