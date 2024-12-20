¡Ö¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥¯¥¹ÁÚºÚ¡¦¤Ù¤ó¤È¤¦¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×2Ç¯Ï¢Â³¤Î´ë¶ÈºÇÂ¿¼õ¾Þ¡ÊÆüËÜ°ì¡Ë¤È5Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤Î¤´Êó¹ð¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥È¡Ë
2024Ç¯12·î19Æü¡¡¥Þ¥ë¥ÈSCÊ¿Æô»ÒÅ¹¤Ç¤Î¼õ¾ÞÊó¹ð²ñ¼Ì¿¿
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥È(ËÜ¼Ò¡§Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô/ÂåÉ½¡§°ÂÅç ¹À)¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¿©ÎÈ¿·Ê¹¼ÒÍÍ¼çºÅ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥¯¥¹ÁÚºÚ¡¦¤Ù¤ó¤È¤¦¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¶â¾Þ¡¦Í¥½¨¾Þ¡¦¾©Îå¾Þ¡¦Æþ¾Þ¡×·×10ÉÊ¤È2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ´¹ñ¤Î´ë¶È¼õ¾Þ¿ôºÇÂ¿¤Ç¤ÎÆüËÜ°ìµÚ¤Ó5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÏÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍµÚ¤Ó¡¢¾ïÆüº¢¤ÎÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Î¤´»ØÆ³¤È¤´»Ù±ç¤Î»òÊª¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ¸µ¡ÊÊ¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¡¦°ñ¾ë¸©¡ËÇÀÎÓ¿å»ºÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¡ÖÃÏ¸µ°¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×Å¸³«¤·¡¢ÃÏ°è¤ò°¦¤¹¤ëÎÁÍý¿Í¤ÎÊý¡¹¤äÇÀ¶È¡¦µù¶È¡¦ÃÜ»ºÅù¤ÎÀ¸»º¼Ô¡¦À½Â¤¼Ô¡¦¼«¼£ÂÎ¤ÎÊý¡¹¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¿©ºà¤Î½Ü¤ä°é¤Ä´Ä¶¡¢À¸»º¤äÎÁÍý¤ò¤¹¤ëºî¤ê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¡¢»ö¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿Í¤Å¤¯¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·ÀÄ¾¯Ç¯°éÀ®»ö¶È¤È¤·¤Æ¼èÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢³ØÀ¸¾¦ÉÊ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊËÜÇ¯ÅÙ¤ÏÊ¡Åç¸©¡¢°ñ¾ë¸©¤Î¾®³Ø¹»¡¦¹â¹»¡¦Âç³Ø¡¢·×7¹»£±ÃÄÂÎ¡Ë¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢ÃÏ¸µÇÀÎÓ¿å»ºÊª¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÍý²ò¡¦È¯¿®¤Ë·Ò¤²¡¢¾ÃÈñ³ÈÂç¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÎáÏÂ3Ç¯¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ÖÊ¡¹¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤¤¤ï¤»Ô¸º±ö¿©ÉáµÚ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢Ê¡Åç¸©¿©´Ä¶¤Å¤¯¤ê¿ä¿Ê»ö¶È¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¸º±ö¡¦Äã¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä¥Õ¥ì¥¤¥ëÍ½ËÉÊÛÅö¤Ê¤É¤Î³«È¯ÈÎÇä¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²þ¤á¤Æº£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ê´ë¶È¤Ç¡Ë¼õ¾Þ¿ôÆüËÜ°ì¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¹â¤Î±ÉÍÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¹¹¤Ê¤ëÃÏ°è¹×¸¥¤È³§ÍÍ¤¬¾Ð´é¤Ë¡ª·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ª¡ª¾¦ÉÊºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¼èÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂè16²óÁÚºÚ¡¦¤Ù¤ó¤È¤¦¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤ÏÆüËÜ¿©ÎÈ¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢ÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ¡¦ÆüËÜ¤Ù¤ó¤È¤¦¿¶¶½¶¨²ñ¡¦ÁÚºÚ¥µ¥ß¥Ã¥È¡¦ÆüËÜÅ´Æ»¹½Æâ±Ä¶ÈÃæ±û²ñ¸å±ç¤Ç¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÁÚºÚ¡¦ÊÛÅö¤ÎÃæ¤«¤é¶â¾Þ¡¦Í¥½¨¾Þ¤Û¤«³Æ¾Þ¤ò·èÄê¤¹¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£Âè16²ó¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÁ´¹ñ¤è¤ê²áµîºÇÂ¿1,408¤òÄ¶¤¨¤ë¥¨¥ó¥È¥êー¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶â¾Þ¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡ªÂç¤¤Ê·ê»ÒÐ§¡×
¡üÈÎÇä²Á³Ê¡§599±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê¡Ë647±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
¡ü¾¦ÉÊ³µÍ×¡§£±.¿È¤¬½À¤é¤«¤¯¹Å¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¿¿·ê»Ò¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢1ËÜ1ËÜ¼êÍÈ¤²¤·¤¿·ê»ÒÅ·¤Ë¤¦¤Ê¤®¤Î¥¿¥ì¤ò¤«¤±¤ÆÅ·Ð§¤Ë¤·¡¢¾Æ¤¤¤¿¤¤¤ï¤»º¤Í¤®¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊÆ¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤¥é¥¤¥¡×¤ò»ÈÍÑ¡£
£².·ê»Ò¤ò1ËÜ»ÈÍÑ¤·¤Æ¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÅ·Ð§¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
£³.¥·¥§¥¢¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡üÈÎÇä³«»ÏÆü¡§ÎáÏÂ7Ç¯1·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡Ê¸¶ÎÁ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèµÙ»ß¡Ë
¡üÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§36Å¹¡ÊÌÞÍè±ØÁ°Å¹¤ò½ü¤¯Á´Å¹¡Ë
Í¥½¨¾Þ¡Ö¶Ú»ÒÇ¼Æ¦Ð§¡×
¡üÈÎÇä²Á³Ê¡§499±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê¡Ë539±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
¡ü¾¦ÉÊ³µÍ×¡§£±.¤´ÅöÃÏÈÓ¡Ö¶Ú»ÒÇ¼Æ¦¡×¤ò¤É¤ó¤Ö¤ê¤ÇºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£².Ç¼Æ¦¤Ï¹ñ»ºÂçÆ¦¤ò»È¤¤¡¢¶Ú»Ò¤Ï±öÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¤¹Èºú¶Ú»Ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÈþÌ£¤·¤¤¤É¤ó¤Ö¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÈÎÇä³«»ÏÆü¡§£±.ÎáÏÂ6Ç¯12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë～27Æü¡Ê¶â¡Ë£².ÎáÏÂ7Ç¯1·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê
¡üÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§32Å¹¡ÊÌÞÍè±ØÁ°Å¹¡¢¶ÓÅ¹¡¢¿ÀÃ«Å¹¡¢¿ÀÇòÅ¹¡¢Ê¿·¦Å¹¤ò½ü¤¯Á´Å¹¡Ë
¾©Îå¾Þ¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¥Ýー¥ÝーÍÈ¤²¡×
¡üÈÎÇä²Á³Ê¡§299±ß/100g¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê¡Ë323±ß/100g¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
¡ü¾¦ÉÊ³µÍ×¡§£±.¹ñ»º¡Ê¾ïÈØ¤â¤ÎÅù¡Ë¤µ¤ó¤Þ¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÌîºÚ¤â¹ñ»º¤Î¶Ì¤Í¤®¡¢¿Í»²¡¢¤´¤Ü¤¦¡¢À¸Õª¤Ê¤É¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£².Îý¤ê¾å¤²¤¿¤¹¤ê¿È¤Î¤Ä¤Ê¤®¤Ë¤Ï¹ñ»º¤ÎÀ¸¥Ñ¥óÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÈÎÇä³«»ÏÆü¡§ÎáÏÂ7Ç¯1·î15Æü¡Ê¿å¡Ë～3·î¤´¤í¡Êµ¨Àá¾¦ÉÊ¡Ë
¡üÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§27Å¹ÊÞ
¾©Îå¾Þ¡Ö¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥Á¥ç¥³¥¨¥¯¥ì¥¢¡õ¥«¥é¥Õ¥ë¥Á¥ç¥³¥¨¥¯¥ì¥¢¡×
¡üÈÎÇä²Á³Ê¡§380±ß/2ËÜÆþ¤ê¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê¡Ë411±ß/2ËÜÆþ¤ê¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
¡ü¾¦ÉÊ³µÍ×¡§£±.¥¨¥¯¥ì¥¢À¸ÃÏ¤ÏÊÀ¼ÒÀìÂ°¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬Å¹Æâ¤Ç¼êºî¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡££².¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥Á¥ç¥³¥¨¥¯¥ì¥¢¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥Û¥¤¥Ã¥×¤Î¥¯¥êー¥à¤ò»ÈÍÑ¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¥Á¥ç¥³¥¨¥¯¥ì¥¢¤Ï¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡££³.¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯»þ¤Ë¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅÁÅýÍÎ²Û»Ò¥¨¥¯¥ì¥¢¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÈÎÇä³«»ÏÆü¡§ÎáÏÂ6Ç¯12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë～20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î2Æü´Ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤½¤Î¸å¤ÏÉÔÄê´ü¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Ê¿Æô»ÒÅ¹¸ÂÄê
Æþ¾Þ¡ÖÀÖµû¤ÎÍÈ¤²¤Ó¤¿¤·¡×¡Ê¤¤¤ï¤»Ô¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¥¢¥ì¥ó¥¸¡Ë
Æþ¾Þ¡Ö¹ñ»º·Ü¥ì¥Ðー¥ï¥¤¥ó¼Ñ¡×¡ÊÊ¡Åç¸©»º¥È¥Þ¥È¤ÈÌ£Á¹»ÈÍÑ¡Ë
Æþ¾Þ¡ÖËÌ³¤Æ»¤ä¤ï¤é¤«¼Ñ¤À¤³ÈÓ¡×¡ÊÅ¹Æâ¿æÈÓ¡Ë
Æþ¾Þ¡Ö±üµ×»ü¶Ì»Ò¤Î¤¦¤Ê¶ÌÐ§¡×¡Ê³äË£°ìÊ¿´Æ½¤¡Ë
Æþ¾Þ¡ÖÅ·¤Ä¤æ¤Ç¿©¤Ù¤ë¡ª¤´¤ÞÌý¹á¤ë¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¤¦¤É¤ó¡×¡ÊÊ¡¹¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾¦ÉÊ¡Ë
Æþ¾Þ¡Ö¾ïÈØ¤â¤Î¥«¥é¥Þー¥í¡×¡ÊÂçÄÚ¥·¥§¥Õ´Æ½¤¡Ü¾ïÈØ¤â¤Î¡¢Ê¡Åç¾®Çþ¡¢²ñÄÅ¤Ë¤ó¤Ë¤¯»ÈÍÑ¡Ë
¡Ú¥Þ¥ë¥ÈHP¡¦SNS¥ê¥ó¥¯¡Û
¥Þ¥ë¥ÈHP : https://www.maruto-gp.co.jp/
¥Þ¥ë¥ÈInstagram : https://www.instagram.com/maruto_supermarket_official/
¥Þ¥ë¥Èfacebook : https://www.facebook.com/maruto.gp
¥Þ¥ë¥ÈTwitter : https://twitter.com/supermaruto
¥Þ¥ë¥È¤ª¤Ë¤®¤êÆÃÀß¥µ¥¤¥È : http://maruto-plus.com/onigiri/#4
¡ã¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
(³ô)¥Þ¥ë¥È±Ä¶È´ë²è¼¼¡¡»°±º¡¡TEL0246-65-5115¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯9¡§00～17¡§00¡Ë