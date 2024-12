ºÇÂç90¡ó¥ª¥Õ¡ªKONAMI¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¥»ー¥ë¡×³«ºÅÃæ!

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメント(以下、KONAMI)は、PlayStation(TM) Store、ニンテンドーeショップ、 Steam Store、Xbox/Microsoft Store、KONAMI STYLEで、ダウンロード版のゲームをお得に購入できるKONAMI「年末年始セール」を開催中です。

「パワプロ」シリーズ30周年記念作品『パワフルプロ野球2024-2025』がセール初登場!PlayStation(TM) Storeとニンテンドーeショップにて、それぞれ20%オフでご購入いただけます。

また、PlayStation(TM) Storeでは、発売日からわずか3日で全世界累計出荷本数が100万本※を突破したサイコロジカルホラー『SILENT HILL 2』が20%オフに。Steam Storeでは『SILENT HILL 2』の「スタンダードエディション」と「デラックスエディション」が20%オフでご購入いただけます。

※2024年10月11日時点 当社調べ

さらに、ニンテンドーeショップでは、家族や友達と楽しめるボードゲーム『桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!~』が30%オフとなる他、ときめく3年間が楽しめる学園恋愛シミュレーションゲーム「ときめきメモリアル Girl‘s Side」シリーズ作品が最大50%オフとなります。

年末年始にぜひKONAMIのゲームをお楽しみください!

KONAMI「年末年始セール」公式サイト

セール対象タイトルの詳細は、こちらの公式サイトをご確認ください!

https://konami.jp/3VTBu79(https://konami.jp/3VTBu79)

※本セール情報は、日本国内向けです。

※PlayStation(R)Plus会員限定割引の場合、割引を適用するには、PlayStation(R)Plus加入済みのPlayStation(R)Networkアカウントを使用してご購入をお願いします。

※セール内容は変更のうえ開始される場合があります。

※各タイトルのセール期間等は、タイトルやストアごとに異なります。ご購入いただく前に、各ストアのページにて、価格や期間、ラインナップ等をご確認ください。

