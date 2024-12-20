³ô¼°²ñ¼ÒOneAI¤ÈDigit Spark., LTD. ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°·¿±Û¶¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖAllez¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüËÜ»ö¶ÈÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼ÒOneAI¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÀÐÀî ¿¿Ìé¡¢°Ê²¼¡ÖOneAI¡×¡Ë¤ÈDigit Spark CO., LTD.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂæÏÑÂæËÌ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÄÄ ¿¶¹ë¡¢°Ê²¼¡ÖDigit Spark¡×¡Ë¤Ï2024Ç¯10·î¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°·¿±Û¶¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖAllez¡Ê¥¢¥ì¥¤¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüËÜ»ö¶ÈÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤äDMO¡Ê´Ñ¸÷ÃÏ°è¤Å¤¯¤êË¡¿Í¡Ë¡¢´Ñ¸÷´ØÏ¢»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢¡ÖAllez¡×¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÂ¿Ê¬Ìî¤Ë¤ï¤¿¤ë±Û¶¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ò³èÍÑ¤·¡¢Î¹¹Ô¡¢´Ñ¸÷¡¢¥°¥ë¥á¡¢ÂÎ¸³¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°·¿¤ÎË¬Æü´Ñ¸÷¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÄã¥³¥¹¥È¤Ç¼Â¸½²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
◽️¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥×¥é¥ó
¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥×¥é¥ó¡ÊÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¢¥¸¥¢Á´ÂÎ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ò³èÍÑ¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ËË¬Æü¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤»ö¶È¼ÔÍÍ¡£
¾ÜºÙ¡§¸½ÃÏºß½»¤Î¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤òË¬Ìä¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー¤Ë¶Á¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¡ÊÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¢¥¸¥¢Á´ÂÎ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ò³èÍÑ¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÎË¬Æü¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤»ö¶È¼ÔÍÍ¡£
ÆÃ¤Ë¡¢DMO¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢ÃÏ°è¤Î½¸µÒ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¬²ÄÇ½¤Ê»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§¤´´õË¾¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆâÍÆ¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¼êÇÛ¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼URL¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖAllez¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.allez.club/
◽️¡ÖAllez¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖAllez¡×¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤ä¾ÃÈñ½¬´·¤Î°ã¤¤¤òÅª³Î¤ËÇÄ°®¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¥Ýー¥È¥Áー¥à¤òÍÊ¤·¡¢±Û¶¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸À¸ì¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖAllez¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢Digit Spark¤Î¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¥ê¥½ー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸ú²ÌÅª¤ÊË¬Æü¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢±Û¶¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÂæÏÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ç¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ë¬Æü¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
OneAI¤Ï¡¢ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬Äã¥³¥¹¥È¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËË¬Æü¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¿®ÍêÀ¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¸½¾ì¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¶¦¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¡ä
https://prtimes.jp/a/?f=d52626-25-e6c8324df0b8d37fc932bf6324131646.pdf
°Ê¾å
◽️³ô¼°²ñ¼ÒOneAI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://one-ai.inc/(https://one-ai.inc/)
³ô¼°²ñ¼ÒOneAI¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¸À®AI¤ò¼´¤Ë¡ÖAI¤È¿Í´Ö¤Î¶¦À¸¤Ç¡¢Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2015Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óDX¤ò»Ù±ç¤·¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Ë¸¦µæ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¸À®AI¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜ¡¦ÂæÏÑ¤ÇÆÃµö¾µÇ§¤ò¤µ¤ì¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
◽️Digit Spark CO., LTD.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.allez.club/(https://www.allez.club/)
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÄÄ ¿¶¹ë¡Ê¥Á¥ó ¥·¥ó¥´¥¦¡Ë¡¡
ËÜ¡¡¼Ò¡§ÂæÏÑÂæËÌ»ÔÃæ»³¶èÃæ»³ËÌÏ©3ÃÊ32¹æ2³¬
ÀßÎ©¡§2018Ç¯7·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡Ê±Û¶¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒOneAI¡¡ÆüËÜ±Ä¶ÈÉô¡¡ÁÒËÜ
¡ãAllez¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒOneAI¡¡ÆüËÜ±Ä¶ÈÉô¡¡µÕ°æ
Email¡§allez@one-ai.inc ¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë