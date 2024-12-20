±Ç²è¡Ø366Æü¡Ù¸ø³«µÇ°¡ª¥ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¡Ö¥²¥Ã¥¥Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
²Ö¤ÈÎÐ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÂè°ì±à·Ý³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³Â¼¾¡¼£¡¢»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï¡¢1·î10Æü(¶â)¤Ë¸ø³«¤Î¼ç±é ÀÖÁ¿±ÒÆó¡¦¥Ò¥í¥¤¥ó ¾åÇòÀÐË¨²Î¤Î±Ç²è¡Ø366Æü¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊÈÎÇä¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò12·î20Æü(¶â)～2·î28Æü(¶â)¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø366Æü¡Ù¤ÎÀ¤³¦´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¡ª
2000Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿²Æì½Ð¿È¤Î¥Ð¥ó¥É¡¦HY¡£º£Ç¯¡¢·ëÀ®25¼þÇ¯¥¤¥äー¤ò·Þ¤¨¤ëÈà¤é¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö366Æü¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤Êª¸ì¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ð¤ï¤ÌÎø¤ò²Î¤Ã¤¿¼ºÎø¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢2008Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Æ±¶Ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Îø¤ò¤·¤¿¤¢¤ëÃË½÷¤Î20Ç¯´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿½ã°¦¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£
Âè°ì±à·Ý¤Ï±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦Ì«¤Î¹¥¤¤Ê²Ö¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ÇÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥²¥Ã¥¥Ä¡×¤ä¡¢¥²¥Ã¥¥Ä¤Î²ÄÎù¤ÊÇò¤¤²Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Öー¥±¤ò¡¢±Ç²è¡Ø366Æü¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ´ë²è¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£12·î20Æü(¶â)～2·î28Æü(¶â)¤Ë¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë²Ö¤òÂ£¤í¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤¬¥ー¥ïー¥É¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥é¥ïー¥®¥Õ¥È¤òÂçÀÚ¤ÊÊý¤ËÂ£¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£366Æü¡ßÂè°ì±à·Ý¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ
ÀìÍÑ¥¿¥°¥¤¥áー¥¸
¤¹¤Ù¤ÆÀìÍÑ¤Î¥¿¥°¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û
¡Ø´Å¤¯¹á¤ë½Õ¤Î¥Öー¥±¡Ù
±Ç²è¤Î¥ー¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥²¥Ã¥¥Ä¤Î²ÄÎù¤ÊÇò¤¤²Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Öー¥±¡£½Õ¤ò¹ð¤²¤ë¹á¤ê¤Î¤è¤¤Çò¤¤²Ö¤Ë²Æì¤Î³¤¤ä¶õ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ö¥ëー¤Î²Ö¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡§4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î21Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ø¥²¥Ã¥¥Ä¤ÎÈ¿¢¤¨¡Ù
±Ç²è¤Î¥ー¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥²¥Ã¥¥Ä¤ò´ÑÍÕ¿¢Êª¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¡£
¾å¼ê¤Ë°é¤Æ¤ì¤Ð¹á¤ê¤ÎÎÉ¤¤Çò¤¤²Ö¤â³Ú¤·¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²Ö¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö½ã¿è¤Ê¿´¡×¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡§6,050±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Å¸³«´ü´Ö¡§12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î21Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÚÅ¹Æ¬ÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¢¨～2·î28Æü(¶â)
¥·¥ç¥Ã¥×¤´¤È¤Ë¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§ÆüËÜ¶¶Å¹¡¢Åìµþ¶æ³ÚÉô¥Ó¥ëÅ¹¡¢¥²ー¥È¥·¥Æ¥£ÂçºêÅ¹¡¢ÅÄ±àÄ´ÉÛÅ¹
BIANCA BARNETÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«Å¹¡¢BIANCA BARNET²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¯¥©ー¥¿ーÅ¹
¢¨Ç¯»ÏÅ¹ÊÞ³«»ÏÆü¡Ê³«Å¹Æü¡Ë¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹
¢£¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
Âè°ì±à·Ý¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤â¤·¤¯¤ÏÅ¹ÊÞ¤ÇÂÐ¾Ý¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¾å¡¢ÉÕÂ°¤Î¥¿¥°¤ËµºÜ¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¥Úー¥¸¤è¤ê¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç¹ç·×35Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢²¼µ¤¤¤º¤ì¤«¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Öー¥± 10Ì¾ÍÍ¡¦¥²¥Ã¥¥Ä¤ÎÈ¿¢¤¨10Ì¾ÍÍ¡¦±Ç²è´Õ¾Þ·ô10Ì¾ÍÍ¢¨¡¦ÂæËÜ·¿¥Îー¥È¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë5Ì¾ÍÍ
¢¨±Ç²è´Õ¾Þ·ô¤Î¤ß±þÊç´ü´Ö¤Ï1/12¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£366Æü¡ßÂè°ì±à·Ý SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
Âè°ì±à·Ý¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥íー¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ê¡ô±Ç²è366ÆüÂè°ì±à·Ý¡Ë¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö12·î20Æü(¶â)～2·î28Æü(¶â)¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥é¥Ü¥Öー¥±¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¡Ö´Å¤¯¹á¤ë½Õ¤Î¥Öー¥±¡×¤¬1Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¥íー¡õ¡ô±Ç²è366ÆüÂè°ì±à·Ý¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÆþ¤ì¤¿Åê¹Æ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè°ì±à·Ý¥·¥ç¥Ã¥×¸ø¼°Instagram¡¡
https://www.instagram.com/daiichiengei_flowershop/
¢£¡Ø366Æü¡ÙºîÉÊ¾ðÊó
¡Ú²Æì¤ÈÅìµþ¡¢2¤Ä¤ÎÅÔ»Ô¤òÉñÂæ¤ËËÂ¤¬¤ì¤ë20Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢ÀÚ¤Ê¤¹¤®¤ë½ã°¦¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡Û
2024Ç¯2·î29Æü¡¢Åìµþ¡£
²»³Ú²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÌ«¤Î¸µ¤ò¡¢°ì¿Í¤Î¾¯½÷¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¸ÍÏÇ¤¦Ì«¤ËÈà½÷¤¬ÅÏ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìËç¤ÎMD¡£
¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢15Ç¯Á°¤ËÊÌ¤ì¤¿Îø¿Í¡¦Èþ³¤¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤À¤Ã¤¿――¡£
20Ç¯Á°¡¢²Æì¡£¹â¹»¤Î¸åÇÚ¡¦Èþ³¤¤È½Ð²ñ¤¤¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÎø¤ò¤·¤¿Ì«¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«Ì«ÀèÇÚ¤Îºî¤Ã¤¿¶Ê¡¢Ä°¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Èþ³¤¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢Åìµþ¤Ø¡£
2Ç¯¸å¤ËÈþ³¤¤â¾åµþ¤·¡¢Ì«¤ÈºÆ²ñ¡£2¿Í¤Î¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤¬¡¢365Æü¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤½¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢Ì«¤ÏÆÍÁ³ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Æ¡¢Èþ³¤¤Î¸µ¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼ºÎø¤ÎÈá¤·¤ß¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÈþ³¤¤Ï²Æì¤Øµ¢¶¿¡£
2¿Í¤ÏÊÌ¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¤¢¤Î»þÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¡£²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌóÂ«¡£
Èþ³¤¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÊ¹¤¤¤¿Ì«¤Ï¡¢¤¢¤ë·èÃÇ¤ò¤¹¤ë――¡£
¡ÚºîÉÊ³µÍ×¡Û
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§366Æü
¢£½Ð±é¡§ÀÖÁ¿±ÒÆó¡¡¾åÇòÀÐË¨²Î
¢£inspired by HY ¡Ö366Æü¡×
¢£¼çÂê²Î¡§HY¡ÖÎø¤ò¤·¤Æ¡×(Polydor Records)
¢£´Æ ÆÄ¡§¿·¾ëµ£É§ ¢£µÓ ËÜ¡§Ê¡ÅÄ²ÌÊâ ¢£²» ³Ú¡§Æü¸þË¨
¢£ÇÛ µë¡§¥½¥Ëー¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È ¾¾ÃÝ
¢£¸ø ³«¡§2025Ç¯1·î10Æü(¶â)
¢£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§(C)2025±Ç²è¡Ö366Æü¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£¸ø¼°HP¡§https://movies.shochiku.co.jp/366movie/
¢£¸ø¼°Twitter¡¢Instagram¡¢TikTok¡§@366movie
¢£Âè°ì±à·Ý¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ø366Æü¡Ù¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥àÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë
https://www.daiichi-engei.co.jp/category/366
ÈÎÇä´ü´Ö¡§12·î20Æü(¶â)～2·î21Æü(¶â)
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤ËÁ÷ÎÁ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó
¢£Âè°ì±à·Ý¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
6·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿Âè°ì±à·Ý¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡£1975Ç¯¤ËÀ¸²ÖÇÛÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿Âè°ì±à·Ý¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤âÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÂ£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÃÂÀ¸Æü¤äµÇ°Æü¤ÎÂ£¤êÊª¤«¤é¤´¼«ÂðÍÑ¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤òËÉÙ¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤êÊØÍø¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://www.daiichi-engei.co.jp/
¢£2025Ç¯2·î¤Þ¤Ç´ü´Ö±äÄ¹¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª
Âè°ì±à·Ý¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢6·î3Æü¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï500¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢¨¡£¤Þ¤¿¡¢µì¥µ¥¤¥ÈÅÐÏ¿ºÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÂè°ì±à·Ý¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë500¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢¨¢¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Í¸ú´ü¸Â¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤«¤é1Ç¯¡¡¢¨¢¨Í¸ú´ü¸Â¤Ï2025Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç
¢£Âè°ì±à·Ý³ô¼°²ñ¼Ò¡¡³µÍ×
Âè°ì±à·Ý¤Ï¡¢²Ö¤ÈÎÐ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤ÆÁÏ¶È127Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¸Ä¿Í/Ë¡¿Í¸þ¤±¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢º§ÎéÁõ²Ö¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÅÔ»ÔÎÐ²½¤ä¸ø±à¡¦Äí±à¤Ê¤É¤ÎÂ¤±à¡¦´ÉÍý¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÎÐ²½»ö¶È¡¢µ¨Àá¤Î¶õ´ÖÁõ¾þ»ö¶È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÂè°ì±à·Ý¤Ï²Ö¤ÈÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ìË¤«¤Ç½á¤¤¤Î¤¢¤ë¡¢¤½¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤Ä¤Å¤±¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾¡Åç1ÃúÌÜ5ÈÖ21¹æ¡¡»°°æÊª»º¥°¥íー¥Ð¥ë¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¾¡Åç20¹æ´Û
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³Â¼¾¡¼£
ÁÏ¶È¡§1898Ç¯¡ÊÀßÎ©1951Ç¯¡Ë
»ñËÜ¶â¡§4²¯8ÀéËü±ß
³ô¼ç¡§»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê100¡ó¡Ë
URL: https://www.daiichi-engei.jp/
¢£»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤Î SDGs ¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¶¦À¸¡¦¶¦Â¸¡×¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÏ¢·Ò¡×¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¿Í¤ÈÃÏµå¤¬¤È¤â¤ËË¤«¤Ë¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´Ä¶¡ÊE¡Ë¡¦¼Ò²ñ¡ÊS¡Ë¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡ÊG¡Ë¤ò°Õ¼±¤·¤¿»ö¶È¿ä¿Ê¡¢¤Ä¤Þ¤êESG ·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î ESG ·Ð±Ä¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡ÖSociety5.0¡×¤Î¼Â¸½¤ä¡¢¡ÖSDGs¡×¤ÎÃ£À®¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2021Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¡¢¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¿ä¿Ê¡×¡¢2023Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡ÖÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¡×¤Ë´Ø¤·¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¥°¥ëー¥×»Ø¿Ë¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï³¹¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û
¡¦¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¥°¥ëー¥×¹ÔÆ°·×²è¤òºöÄê¡×
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1124/
¡¦¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£&¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¿ä¿ÊÀë¸À¤ª¤è¤Ó¼è¤êÁÈ¤ßÊý¿Ë¤òºöÄê¡×
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1129_02/
¡¦¡Ö¥°¥ëー¥×À¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊý¿Ë¤òºöÄê¡×
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2023/0413/
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÏSDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤ÎÌÜÉ¸12¡Ö¤Ä¤¯¤ëÀÕÇ¤¤Ä¤«¤¦ÀÕÇ¤¡×¤ÎÃ£À®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÔËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Õ
Âè°ì±à·Ý³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ö¥é¥ó¥É¿ä¿ÊÉô¡¡Ã«Ãæ
Tel¡§03-6404-1501 ¡¿ Mail¡§info_pr@daiichi-engei.co.jp