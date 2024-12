¡ÚPeony¡Û¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ëPOPUP STORE¡ØPeony Love of a Cat¡Ù¤ò½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢6F¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ¡ª

株式会社Ivy株式会社Ivy(アイビー)(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:イ・ジヘが展開するコスメブランド「Peony(ピオニー)」が、ブランド初となるPOPUP STOREを12月26日(木)~1月8日(水)の期間渋谷スクランブルスクエア6Fにて開催いたします。

■Peony Love of a Cat「猫の愛よりもすばらしい贈り物などあるだろうか」をテーマにホリデー気分の高まる空間、アイテムを展開します。

限定ショッパー、限定ノベルティも多数ご用意

■オンラインストアで発売開始1時間で初回分完売となった大人気「GLOW OF LOVE HIGHLIGHTER」

グロウオブラブハイライター 全2色 販売価格:\3,800 (税込\4,180)1分で即完したノベルティ「つやリングフェイスブラシ」がPOPUP限定再登場!

■POPUP STOREにて先行発売となる新作「MELTING CREAM LIP BALM」

シロップが体温でとろけるように甘くて透明感のあるツヤを演出

メルティングクリームリップバーム 全4色 販売価格:\4,200(税込\4,620)ホイップに甘いシロップをかけたような、軽くてとろけるティントリップバーム保湿成分配合*で唇にたっぷり潤いを与えるうるうるテクスチャー *シアーバター,ホホバオイル

■数量限定ホリデーコフレ「THE HOLIDAY STORY BOX」

ザ ホリデーストーリーボックス \19,800(税込\21,780)特別なBOOK型ボックスにお入れしてお届け限定カラーROSEの「ハートシングスホリデーバッグ」+各コスメお好きなカラーを1点ずつ組み合わせ可能

■ローンチ当初即完のハートバッグがミルクチョコレートのような新作3カラー「HEART THINGS HOLIDAY BAG」が限定発売

ハートシングスホリデーバッグ 全3色 \5,900(税込\6,490)ショルダーチェーン付き ふわふわのファーハンドルはお取り外し可能

■1度使うと離れられない、肌に溶け込む「HEROINE MOOD EYE PALETTE」

気分が高まるチョコレートのような刻印デザイン ヒロインムードアイパレット \4,900(税込\5,390)01 Blooming My Moment(ピンク) 02 My Afternoon(ベージュ) 03 In My Mind(モーヴピンク)

Peonyについて

2024年4月に日本でローンチしたライフスタイルブランドで、韓国のユーザーからも反響を受け同年9月より発売開始。

I'm the heroine of my story 「私の物語のヒロインは私自身」を掲げ、Peonyを通して多くのお客様に自分自身を愛するきっかけづくりをお届けします。

Peony公式メディア

公式サイト:https://peonyofficial.jp

Instagram:https://www.instagram.com/peony_jp.official/

X(旧Twitter):https://x.com/peony_jp_info/

会社概要

社名:株式会社Ivy(株式会社アイビー)

代表者:代表取締役CEO イ・ジヘ

問い合わせ先:admin@ivycorp.org