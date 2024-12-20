KAMITSUBAKI STUDIO¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤¬ºÌ¤ë¡¢V.W.P¡¦³áÍµµ®¼ç±é¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ëÉñÂæ·à¡Ö¸æ²ÀÈ¸(À÷)¡×2025Ç¯3·î Åìµþ¤Ë¤Æ³®Àû¸ø±é³«ºÅ&ÇÛ¿®¼Â»Ü·èÄê
photo: ¾®¾Â ¹â
¡¡KAMITSUBAKI STUDIO¤Ï¡¢2025Ç¯3·î22Æü(ÅÚ)¤Ë¥Ðー¥Á¥ã¥ëÉñÂæ·à¡Ö¸æ²ÀÈ¸(À÷) ver1.35_Alternative Feat. KAMITSUBAKI PHILHARMONIC ORCHESTRA¡×¤ò¹¾¸ÍÀî¶èÁí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¡¡Âç¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¾å±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ë¤ÏKAMITSUBAKI STUDIO¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAMITSUBAKI PHILHARMONIC ORCHESTRA¡×(¥«¥ß¥Õ¥£¥ë)¤¬»²²Ã¤·¡¢¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥¢¥ì¥ó¥¸³Ú¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ø±é¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÃêÁªÀè¹Ô¡¡¼õÉÕ¾ðÊó
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î5Æü(Æü) 23:59¤Þ¤Ç
https://l-tike.com/st1/otogi-banashi
¢£²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤¹¤ë¡ÈÀ®Ä¹·¿ºîÉÊ¡É¤Î½é¤È¤Ê¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤¬·èÄê
¡¡¥Ðー¥Á¥ã¥ëÉñÂæ·à¡Ö¸æ²ÀÈ¸¡×¤Ï¡¢KAMITSUBAKI STUDIOÅý³ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢PIEDPIPER¤¬¸¶°Æ¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ëSF¥¸¥å¥Ö¥Ê¥¤¥ë¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£
¡¡2024Ç¯10·î4Æü(¶â)¤Ë¤Ï¡¢½é²ó¸ø±é¤È¤Ê¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ëÉñÂæ·à¡Ö¸æ²ÀÈ¸(À÷) ver1.11_launch Feat. KAMITSUBAKI PHILHARMONIC ORCHESTRA¡×¤ò³«ºÅ¡£¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¤Ç¤¢¤ë²ÖÉè¡¦Íý²ê¡¦½Õ±î²Ð¡¦¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡¦¹¬祜¤ÈÀ¼Í¥¡¦³áÍµµ®¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¡¢²¾ÁÛ¶õ´Ö¤Ç±é·à¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Àé½©³Ú¤È¤Ê¤ëÅìµþ³®Àû¸ø±é¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢ËÜºî¤Ë¤ª¤±¤ë½é¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤Ï°ìÅÙ¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê²ñ¾ì¤Ç¸ø±é¤µ¤ì¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÆâÍÆ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯À®Ä¹·¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤º¡¢·à¾ì¸ÂÄê¤Ç¤Î¾å±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê£¿ô¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Î¸ø±é¤òÄÌ¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¸æ²ÀÈ¸(À÷)¡×¤Î±é·àÉ½¸½¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²áµî¤Î¸ø±é¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â¤³¤ì¤«¤é½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤â¤¼¤ÒËÜºî¤ÎÀ¤³¦¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²ÄÇ½À¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ëÉñÂæ·à¤Ø¤ÎÄ©Àï
¡¡¡Ö¸æ²ÀÈ¸¡×¤Ç¤Ï¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë²ÖÉè¡¦Íý²ê¡¦½Õ±î²Ð¡¦¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡¦¹¬祜¤¬¡ÈÇÐÍ¥¡É¤È¤·¤Æ¡¢²¾ÁÛ¶õ´Ö¤Ç¤Î±éµ»¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤Ë¤â"¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ"¤ò½É¤¹Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼«¿È¤ÈÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÂ¸ºß¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦Â¿ÁØÅªÉ½¸½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¹¹¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ËÒÂ¼¥·¥ó / ËÒÂ¼¿¿Ìò¤Î³áÍµµ®»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÐÅÄ¾´»á¡¢Ý¯°æ¹§¹¨»á¤é¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤òµ¯ÍÑ¡£¼ÂÎÏÇÉÀ¼Í¥¤ò·Þ¤¨¡¢±ü¹Ô¤¤ÈÎ×¾ì´¶¤¢¤ë±éµ»¤¬¥¹¥Èー¥êー¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°éÀ®¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤Î¸¶ºî³«È¯¡¢Ì¤Íè¤ÎXRÂÎ¸³¤ä¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿KAMITSUBAKI STUDIO¡£Åö¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÊª¸ìÂÎ¸³¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ëÉñÂæ·à¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Ï¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤¬Í»¹ç¤·¤¿À¤³¦¤ò»ë³ÐÅª¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï°ã¤¦ÉÔ»×µÄ¤ÊË×Æþ´¶¤Ï¡¢Êª¸ì¤äÌò¼Ô¤¿¤Á¤ËÀ¸¡¹¤·¤¤Â¸ºß´¶¤òÍ¿¤¨¡¢ÄÌ¾ï¤Î±é·à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢·à¾ì¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸æ²ÀÈ¸¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¿·¤·¤¤ÉñÂæ·Ý½ÑÉ½¸½¤Î¶ñ¸½²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢KDDI¡¦THINKR¤Î2¼Ò¤Ç¤Î¶¦Æ±À©ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ðー¥Á¥ã¥ëÉñÂæ·à¤Ï¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¤Ë¤è¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î±éµ»¤ä¡¢ºÇ¿·¤Î¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡×µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Ïº£¸å¤Î¡Ö¸æ²ÀÈ¸¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢AI¤äXRµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ðー¥Á¥ã¥ëÉñÂæ·à¡Ö¸æ²ÀÈ¸(À÷) ver1.35_Alternative Feat. KAMITSUBAKI PHILHARMONIC ORCHESTRA¡×¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÃêÁªÀè¹ÔÃêÁª¤Ï2025Ç¯1·î5Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£KAMITSUBAKI STUDIO¤¬¤ª¤¯¤ë¿·¤¿¤Ê±é·àÂÎ¸³¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸ø±é³µÍ×
¢£¸ø±éÌ¾
¥Ðー¥Á¥ã¥ëÉñÂæ·à¡Ö¸æ²ÀÈ¸(À÷) ver1.35_Alternative Feat. KAMITSUBAKI PHILHARMONIC ORCHESTRA¡×
¢£¸ø±éÆü»þ
2025Ç¯3·î22Æü(ÅÚ) 17:00 ³«¾ì¡¿18:00 ³«±é
¢£²ñ¾ì
¹¾¸ÍÀî¶èÁí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¡¡Âç¥Ûー¥ë
¢©132-0021
ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èÃæ±û4-14-1
JR¿·¾®´ä±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó15Ê¬
¹¾¸ÍÀî¹â¹»Á°¥Ð¥¹Ää¤è¤êÅÌÊâÌó4Ê¬
¸òÄÌ°ÆÆâ¡§https://edogawa-bunkacenter.jp/map/
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¢¢²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È
¡Ô·ô¼ï¡Õ
VIPÀÊ¡§16,000±ß
SÀÊ¡§12,000±ß
AÀÊ¡§8,500±ß
¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¡ÔVIPÀÊÆÃÅµ¡Õ
·Ï³°¹ß²¼Êª¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸
¡Ô¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡Õ
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÃêÁªÀè¹Ô¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î19Æü(ÌÚ) 20:00 ～ 2025Ç¯1·î5Æü(Æü) 23:59
https://l-tike.com/st1/otogi-banashi
¢¢ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È
¡Ô·ô¼ï¡Õ
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡§\10,500
ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡§\6,500
ÄêÅÀÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡§\1,500
¡ÊÁ´¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡Ô¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµ¡Õ
VICTIM¥ê¥Ðー¥µ¥ë¥Ð¥Ã¥¸
¡Ô¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡Õ
https://www.zan-live.com/live/detail/10530
ÈÎÇä´ü´Ö¡§
¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡Û2024Ç¯12·î19Æü(ÌÚ) 20:00 ～ 2025Ç¯3·î22Æü(ÅÚ) 18:00
¡ÚÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡Û2024Ç¯12·î19Æü(ÌÚ) 20:00 ～ 2025Ç¯4·î20Æü(Æü) 21:00
¥¢ー¥«¥¤¥Ö´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î19Æü(ÌÚ) 20:00 ～ 2025Ç¯4·î20Æü(Æü) 23:59
¢£½Ð±é
ËÒÂ¼¥·¥ó¡§³áÍµµ®
¥«¥Õ¡§²ÖÉè
¥ê¥á¡§Íý²ê
¥»¥«¥¤¡§¥ðÀ¤³¦¾ð½ï
¥Ï¥ë¡§½Õ±î²Ð
¥³¥³¡§¹¬祜
¥µ¥È¥³¡§ÂçÃÏÍÕ
¥ë¥Î¥¢¡§RARA¡ÊVALIS¡Ë
¥¥Ç¥£¡§NEFFY¡ÊVALIS¡Ë
¥°¥ê¥à¡§VITTE¡ÊVALIS¡Ë
²Æ¼ù¡§ÀÐÅÄ¾´
½©À¸¡§Ý¯°æ¹§¹¨
·ª¸¶Àé½©¡§ÇòÉÍÅôÆàÇµ
¶â¾ëÅ´Ï¯¡§²ÆÌÜ¶ÁÊ¿
Æþ¹¾²»»Ò¡§»³ËÜ´õË¾
¢£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
´ë²è¡¦¸¶ºî¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§PIEDPIPER
¶¦Æ±À©ºî¡§KDDI³ô¼°²ñ¼Ò au Design project
µÓËÜ¡§·ë¾ë»çÍº¡Ê¿ÀÄØÊª¸ì¸¦µæ³«È¯Éô¡Ë¡¢±ü ½¨ÂÀÏº
±é½Ð¡§½ïÊýÃ£Ïº¡ÊMOOV by Composition inc.¡Ë
±é½Ð´Æ½¤¡§±ü ½¨ÂÀÏº
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§PALOW.
°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤°¤é¤Õ¤£ー
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§PHASE STUDIO
·àÈ¼¡§Isao Sudo
¼çÂê²Î¡¦ÁÞÆþ²ÎÀ©ºî¡§Goat¡¢ÂµÌî¤¢¤é¤ï¡¢¤¿¤Ê¤«¡¢LLLL
²Î¾§¡§V.W.P
¢£KAMITSUBAKI STUDIO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÃ£¤È¶¦¤Ë¥Í¥Ã¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò»º¤ß½Ð¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·»þÂå¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈ¯·¡¤ä³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈYouTube¤äSNS¤Î±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Ã¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤«¤é¤Ê¤ë±¿±ÄÂÎÀ©¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¢ºî¶Ê²È¡¢±ÇÁüºî²È¡¢¥¹¥Èー¥êー¥é¥¤¥¿ー¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤È¤È¤â¤ËºîÉÊ¤ò¡È¶¦ÁÏ¡É¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ö¡¦ºîÉÊ¤ÎÁÏ½Ð¤ä¡¢²»³ÚÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kamitsubaki.jp/