¥·¥êー¥ºÎß·×150ËüÉô°Ê¾å¡ªÌäÂê¿ô3,492Ìä¡¢1ºý¤Ç2ºýÊ¬¤ÎÂç¥Ü¥ê¥åー¥à456¥Úー¥¸¡ØÆÉ¤á¤½¤¦¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤¤´Ö°ã¤¤¤ä¤¹¤¤´Á»ú ÂçÁ´¡ÙËÜÆüÈ¯Çä¡ª
½ñÀÒÁí¹ç¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ØÆÉ¤á¤½¤¦¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤¤´Ö°ã¤¤¤ä¤¹¤¤´Á»ú¡Ù¤ò¿·ÁõÈÇ¤Ç´©¹Ô¡ª
¡Ö¸À¼Á¡×¡ÖÁê»¦¡×¡Ö°ìÆþ¡×¡Ö¶¯¤Á¡×¡Ö½¸¤¯¡×¡ÖÀï¤¯¡×¡Ä¡Ä¤³¤ì¤é¤Î´Á»ú¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ¤·¤¯ÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©
ÆÉ¤ß´Ö°ã¤¦¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¸íÆÉ¤ÎÄêÈÖ¤«¤é¡¢ÆÉ¤á¤ì¤Ð¼«Ëý¤Ç¤¤ë´Á¸¡1µé¥¯¥é¥¹¤ÎÄ¶ÆñÌä¤Þ¤Ç¡¢3492¸ì¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ì¶ç¤Ë²òÀâ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÕÌ£¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤³¤ì1ºý¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤â´Á»úÇî»Î¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡ª
ÌÜ¼¡
Âè°ì¾Ï¡¡ÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÆþÌçÊÔ¡Ê£´£´£¹¸ì¡Ë
ÂèÆó¾Ï¡¡ÆÉ¤á¤Þ¤¹¡¢²ò¤ê¤Þ¤¹¸¦µæÊÔ¡Ê£³£¹£·¸ì¡Ë
Âè»°¾Ï¡¡ÃÎ¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Û¤É´Á»ú´Á¸ì¤ÎÃÎ¼±ÊÔ¡Ê£±£¶£³¸ì¡Ë
Âè»Í¾Ï¡¡ÆÉ¤á¤ì¤Ð³Ú¤·¤¤´Á»ú£¸£µ£¹¡Ê£¸£µ£¹¸ì¡Ë
Âè¸Þ¾Ï¡¡ÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡Ö¸íÆÉ¤ÎÄêÈÖ¡×¡Ê£±£¸£²¸ì¡Ë
ÂèÏ»¾Ï¡¡ÆñÆÉ´Á»ú¤ËÄ©Àï¡ª ´Á¸¡¾åµé¤Ø¤ÎÆ»¡Ê£³£³£´¸ì¡Ë
Âè¼·¾Ï¡¡ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤»ÍÊ¸»ú½Ï¸ì¡Ê£±£¸£°¹àÌÜ¡Ë
ÂèÈ¬¾Ï¡¡´Á¸ì¤Î¤Ê¤ê¤¿¤Á¤òÃÎ¤ë¡Ê£µ£¹¸ì¡Ë
Âè¶å¾Ï¡¡ÆÉ¤á¤ë¤ÈÉ¡¤¬¹â¤¤´Á»ú¡Ê£¸£¶£¹¸ì¡Ë
Ãø¼Ô¾Ò²ð
½Ð¸ý½¡ÏÂ¡Ê¥Ç¥°¥Á ¥à¥Í¥«¥º¡Ë
1945Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£
Î©Ì¿´ÛÂç³ØÊ¸³ØÉôÂç³Ø±¡ÃæÂà¡£»¨»ï¡¢½ñÀÒÊÔ½¸¼Ô¡¢Ê¸É®¶È¡£
¤ª¤â¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ØÆÉ¤á¤½¤¦¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤¤´Ö°ã¤¤¤ä¤¹¤¤´Á»ú¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¤Û¤«¡¢¡ØÅú¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¸ì¸»¡Ù¡ØÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè99¤ÎÆæ¡Ù¡Ø¼ÙÇÏÂæ¹ñ99¤ÎÆæ¡Ù¡Ø»°¼ï¤Î¿À´ï¤ÎÆæ¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢Æó¸«½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¼ñÌ£¤Ï¡ÖÄà¤ê¡×¤È¡ÖÍî¸ì¡×¤È¡Ö¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡×¡£
ºîÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØÆÉ¤á¤½¤¦¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤¤´Ö°ã¤¤¤ä¤¹¤¤´Á»ú ÂçÁ´¡Ù
È½·¿¡§B6È½
¥Úー¥¸¿ô¡§456¥Úー¥¸
²Á³Ê¡§ËÜÂÎ1,200±ß
´Æ½¤¡§½Ð¸ý½¡ÏÂ
ISBN¡§9784576241289
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î20Æü
¡ãWEB¥µ¥¤¥È¡ä
https://www.futami.co.jp/book/6133
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢£ ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://www.futami.co.jp/
¢£¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
@Futami_Official¡Êhttps://twitter.com/Futami_Official¡Ë
¢£¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È
@futamishobo¡Êhttps://www.instagram.com/futamishobo/¡Ë
¢£TikTok¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
@futami_official¡Êhttps://www.tiktok.com/@futami_official¡Ë