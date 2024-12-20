ÏÂ¹ç¼£µ×Çî»Î´Æ½¤¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤ò·Ò¤°¥½¥ë¥Õ¥§¥¸¥ª639Hz²»³Ú¤òRELAX WORLD¤¬2ºîÆ±»þ¥ê¥êー¥¹
RELAX WORLD / Pleasure of Coexistence in Nature and Human¡¢Harmony and Peace in Our World
¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー»ö¶È¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸ÍÉôÅÄ ÇÏ½à¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌþ¤ä¤·¤Î¥ìー¥Ù¥ë¡ÖCROIX HEALING(¥¯¥í¥¢¥Òー¥ê¥ó¥°)¡×¤«¤é¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃø½ñ¤ä´Æ½¤CD¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë²»³ÚÎÅË¡¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢Íý³ØÇî»Î¤ÎÏÂ¹ç¼£µ×ÀèÀ¸´Æ½¤¤Ë¤è¤ëRELAX WORLD¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPleasure of Coexistence in Nature and Human¡Ù¤È¡ØHarmony and Peace in Our World¡Ù¤Î¥½¥ë¥Õ¥§¥¸¥ª¼þÇÈ¿ô639Hz¤Ë¤è¤ë2ºîÉÊ¤¬¡¢2024Ç¯12·î20Æü¤è¤êApple Music¡¢Spotify¤Û¤«³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±»þÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¥É¥ë¥Óー¥¢¥È¥â¥¹ÇÛ¿®¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¹â¼¡¸µ¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¾ÜºÙ
RELAX WORLD / Pleasure of Coexistence in Nature and Human
Pleasure of Coexistence in Nature and Human
▶https://www.croixhealing.com/release/relax-world/chdd-1815-
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§RELAX WORLD
ÇÛ¿®Æü¡§2024Ç¯12·î20Æü(¶â)
¥ìー¥Ù¥ë¡§RELAX WORLD
YouTube¤Ç´ÊÃ±»îÄ°
▶ https://lnk.to/hqneWpdl45
ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷
▶https://lnk.to/QwJkRWy721
¡Ú¥É¥ë¥Óー¥¢¥È¥â¥¹¡ÛÇÛ¿®ºî
¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬´õÇö¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¾õ¶·¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢·öÁû¤ÈÁû²»¤ËËþ¤Á¤¿ÅÔ²ñ¤Ç¤Î²áÌ©²½¤·¤¿À¸³è¤ÎÃæ¤Ç±ßËþ¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤à¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹Â¿¤¯¤Î¸½Âå¿Í¤Ï²ÈÄí¤Ç¤â¿¦¾ì¤Ç¤â¿Í¹©Åª¤Ê´Ä¶²¼¤Ç°ì¿Í¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Á³´Ä¶¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Âç¤¤¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä¼þÇÈ¿ô¤¬639Hz¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼þÇÈ¿ô¤Ï£¹¤Ä¤¢¤ë¥½¥ë¥Õ¥§¥¸¥ª¼þÇÈ¿ô¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä´Ø·¸¤ò½¤Éü¤¹¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÄ´ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤·¿Í´Ö´Ø·¸¤ò±ßËþ¤ËÆ³¤¯¼þÇÈ¿ô¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Ï¼«Á³¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤Î¿Í¹©Åª´Ä¶²¼¤Ç¤Ï¡¢¿´¤ÎÉÔ°Â¤ÈÉÔ²÷¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Õ»Ö¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ËºîÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¡¢¥¤¥é¥¤¥é´¶¤¬Áý¤·Â¿¤¯¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤¬À¸¤¸¤ÆÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿639Hz¤ò´Þ¤à¥Ô¥¢¥Î¶Ê¤Ë¤Ï¡¢Àî¤Î¤»¤»¤é¤®¤ä¾®Ä»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¤Ê¤É¤Î¼«Á³²»¤¬°ì½ï¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿´¿È¤òÌþ¤¹¥á¥í¥Ç¥£¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¶Á¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç639Hz¶Ê¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢±ßËþ¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¿´²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
RELAX WORLD / Harmony and Peace in Our World
Harmony and Peace in Our World
▶https://www.croixhealing.com/release/relax-world/chdd-1816
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§RELAX WORLD
ÇÛ¿®Æü¡§2024Ç¯12·î20Æü(¶â)
¥ìー¥Ù¥ë¡§RELAX WORLD
YouTube¤Ç´ÊÃ±»îÄ°
▶ https://lnk.to/IfhXb5nf45
ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷
▶https://lnk.to/CSwB57zo06
¡Ú¥É¥ë¥Óー¥¢¥È¥â¥¹¡ÛÇÛ¿®ºî
639Hz¤È¤¤¤¦¼þÇÈ¿ô¤Ï£¹¤Ä¤¢¤ë¥½¥ë¥Õ¥§¥¸¥ª¼þÇÈ¿ô¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÂ¾¼Ô¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¿Í´Ö´Ø·¸¤ò²þÁ±¤¹¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÂÎÆâ¤ÎÄ´ÏÂ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿ÈÂÎ¤Î¶ÛÄ¥¤òÏÂ¤é¤²¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤«¤éÀ¸¤¸¤ëÉÔ²÷¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¾å¤Ç¤âÌòÎ©¤Ä¼þÇÈ¿ô¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤À¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¤È¿Æ¤·¤¯¸ì¤é¤¦µ¡²ñ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢´¶¾ð¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Æüº¢¤«¤é´¶¾ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ÆÂ¾¼Ô¤È±ßËþ¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º£Æü¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿639Hz¤ò´Þ¤à¥Ô¥¢¥Î¶Ê¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤ÎÃæ¤ËÀî¤Î¤»¤»¤é¤®¤ä¾®Ä»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¤Ê¤É¤Î¼«Á³²»¤¬°ì½ï¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿´¿È¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼«¸Ê¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤¯¿´¤òÊñ¤ß¹þ¤à639Hz¶Ê¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¿Í¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÂ¥¿Ê¤·ÎÉ¹¥¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÆ³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡§ÏÂ¹ç¼£µ×
¾¾ËÜÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¦ºë¶Ì°å²ÊÂç³ØÃ»´üÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¦Íý³ØÇî»Î
ÏÂ¹ç¼£µ×ÀèÀ¸´Æ½¤ºîÉÊ ÆÃ½¸¥Úー¥¸(³ÆºîÉÊ¡¢ÏÂ¹ç¼£µ×ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë²òÀâÉÕ¤)
▶https://www.croixhealing.com/haruhisawago-special
¡ù¥½¥ë¥Õ¥§¥¸¥ª¼þÇÈ¿ô´ØÏ¢¥Úー¥¸
Ä°¤¤¤¿»þ¤Ë¿´ÃÏÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¡¢¿´¿È¤ËÎÉ¤¤¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¥½¥ë¥Õ¥§¥¸¥ª¼þÇÈ¿ô¤Ç¿´¤È¿ÈÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
▶https://www.croixhealing.com/solfeggio-special
¡Ú¥É¥ë¥Óー¥¢¥È¥â¥¹¡Û¤Ë¤è¤ë¡¢µæ¶Ë¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤ò¡£
º£ºî¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î°ìÎ®¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¿·¤·¤¤¼¡¸µ¤ÎÁÏÂ¤À¤ò²ò¤Êü¤Á¡¢¤è¤êÌÀÎÆ¤Ç¡¢¤è¤ê¹¡¹¤È¤·¤¿¡¢¤è¤ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ú¥É¥ë¥Óー¥¢¥È¥â¥¹¡ÛÂÐ±þºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¡£
¢¨¥É¥ë¥Óー¥¢¥È¥â¥¹¤Ï¡¢Apple Music¡¢Amazon Music¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Dolby Atmos(R)¡Ê¥É¥ë¥Óー¥¢¥È¥â¥¹¡Ë¤È¤Ï±Ç²è¡¦²»³Ú¡¦¥²ー¥à¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©ÂÎ²»¶Áµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»¤¬Æ¬¾å¤ò´Þ¤à¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁ¯ÌÀ¤«¤ÄË¤«¤ÊÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ªÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥É¥ë¥Óー¥é¥Ü¥é¥È¥êー¥º¡Û
HP: https://www.dolby.com/ja
ÏÂ¹ç¼£µ×ÀèÀ¸ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Íý³ØÇî»Î¡§ÏÂ¹ç¼£µ×ÀèÀ¸
ÏÂ¹ç¼£µ×(Wago, Haruhisa)
¾¾ËÜ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÇÀ¹©Âç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¸å¡¢µþÅÔÂç³Ø¤Ë¤ÆÍý³ØÇî»Î¼èÆÀ¡£ºë¶Ì°å²ÊÂç³ØÃ»´üÂç³Ø¶µ¼ø¡¦
³Ø²ÊÄ¹¡¦³ØÄ¹Êäº´¤ò·Ð¤Æºë¶Ì°å²ÊÂç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¶µ¼ø¡¦½éÂå³Ø²ÊÄ¹ÎòÇ¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃæ¹ñ¡¦Ä¹½ÕÃæ°åÌôÂç³Ø¡¢¤ª¤è¤ÓÅìËÌ»ÕÈÏÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢ÅìµþÇÀ¹©Âç³Ø¡¢¼óÅÔÂç³ØÅìµþ¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¢¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³Ø¡¢¾°Èþ³Ø±àÂç³Ø¡¢ÊüÁ÷Âç³Ø¤Ê¤É¤ÇÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£
¸½ºß¡¢ºë¶Ì°å²ÊÂç³ØÃ»´üÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢¾¾ËÜÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¡¢¿·ÅÏ¸ÍÊ¸²½Ã»´üÂç³Ø¤Ç¹Ö»Õ¤ò·óÌ³¡£¹ñºÝ¸ÄÊÌ²½°åÎÅ³Ø²ñ¸ÜÌä¡¢ÆüËÜºî²È¥¯¥é¥ÖÌ¾ÍÀÍý»ö¡¢ÆüËÜÎ×¾²²»³Ú¸¦µæ²ñÍý»ö¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖÆú¤Î²ñ¡×Íý»ö¡¢USENÊüÁ÷ÈÖÁÈ¿³µÄ²ñ°Ñ°÷¡¢¡ÖÅìÍÎ±©ÌÓ¹©¶È¡×ÆÃÊÌ¸ÜÌä¡¢¡ÖUNIV H&HÂç³Ø±¡¡×¸ÜÌä¡¢¡Ö¥¨¥¢¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¡×¸ÜÌä¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£ÀìÌç¤ÏÌÈ±Ö²»³Ú°åÎÅ³Ø¡¢Èæ³ÓÌÈ±ÖÀ¸Êª³Ø¤Ç¿Í´Ö¤ò´Þ¤á¤¿Æ°Êª¤Î·ò¹¯°Ý»ýµ¡¹½¤ò¸¦µæ¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¹ñºÝÈæ³ÓÌÈ±Ö³Ø²ñ¥¢¥¸¥¢¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢²ñÄ¹¡¢ÆüËÜÈæ³ÓÌÈ±Ö³Ø²ñÉû²ñÄ¹¡¢ÆüËÜÀ¸ÂÎËÉ¸æ³Ø²ñÍý»ö¡¢ÆüËÜÎ×¾²¸¡ºº³Ø¶µ°é³Ø²ñÍý»ö¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£
Ãø½ñ¤Ë¡Ö21À¤µª¤Î²»³ÚÎÅË¡¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¡Ö²»³ÚÎÅË¡¸µÇ¯¡×¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤¬°Â¤Þ¤ë¼þÇÈ¿ô528Hz CD¥Ö¥Ã¥¯¡×¡ÖÌÈ±ÖÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥¢¥Þ¥Ç¥¦¥¹¤ÎËâË¡¤Î²»¡×¡ÖÇ´ËìÎÏ¤Ç¤¼¤ó¤Ö¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖºÇ¶²¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Î¼«Î§¿À·Ð¤ò¼é¤ê¤Ì¤¯CD¥Ö¥Ã¥¯¡×¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎCD¥Ö¥Ã¥¯¡×¡ÖÆ°ÊªÌÈ±Ö³ØÆþÌç¡×¡Öº«Ãî¤ÎÀ¸ÂÎËÉ¸æ¡×¡ÖÆ°Êª¤Î·ì±ÕºÙË¦¤ÈÀ¸ÂÎËÉ¸æ¡×¤Ê¤ÉÂ¾Â¿¿ô¡£
²»³ÚÎÅË¡´Æ½¤CD¤Ë¡ÖºÇ¿··ò¹¯¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È²»³ÚÎÅË¡¡×¡Ö¼£¡¦Ì¤ÉÂ²»³ÚÎÅË¡CD¡×¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë～°¦¤Î¼þÇÈ¿ô528Hz¡×¡ÖÌþ¤·¤Î¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¥·¥êー¥º¡×¡Ö°éÇ¾¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¡×¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë°¦¤Î¼þÇÈ¿ô528Hz¡×¡ÖÇ¾³èÀ¤Î¤¿¤á¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥»¥é¥Ôー¡×¡Ö¿´¤ÎÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¤ë¼þÇÈ¿ô396Hz¡×¤Ê¤ÉÂ¾Â¿¿ô¡£
¼õ¾ÞÎò¤Ë¡¢Ê¸ÉôÂç¿Ã¾Þ¡¢ÆüËÜ±þÍÑÆ°Êªº«Ãî³Ø²ñ¾Þ¡¢ÆüËÜÎ×¾²¸¡ºº³Ø¶µ°é³Ø²ñÀºÎå¾Þ¡¢ÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ´ë²è¾Þ¡Ê´Æ½¤CD¡Ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ªÅù½Ð±éÂ¿¿ô¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç²»³Ú¥»¥é¥Ôー¥³¥ó¥µー¥È¤ò³«ºÅ¤·¼£Ì¤ÉÂ³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãRELAX WORLD¡ä¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
RELAX WORLD
¥Òー¥ê¥ó¥°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤éºÎ¼è¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¼«Á³²»¤äÌ±Â²³Ú´ï¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È²»³Ú¤¬ÆÃÄ§Åª¡£Âç¼êÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢100Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ÎÇÛ¿®¥Ò¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤·À±Ìî¥ê¥¾ー¥È¤Î´ÛÆâBGM¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢USEN¤Ç¤ÏÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤âÊ£¿ô³«Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¹ñÏ¢¤Î¹ñºÝ´Ä¶²ñµÄ(COP10/MOP5/2010Ç¯)¤Î³«²ñ¼°¤Î³Ú¶Ê¤ä¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¥ß¥º¥Ù¥ê¥ó¥°JAPAN¤Î³Ú¶Ê¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
▶https://www.youtube.com/c/relaxworlds
X
▶https://twitter.com/CroixRelaxWorld
Instagram
▶https://www.instagram.com/croix_relaxworld/
Facebook
▶https://www.facebook.com/relaxworld.jp
CROIX HEALING ¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.croixhealing.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2009Ç¯6·î29Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃæ¿´¤Ë³«È¯¤¹¤ëÁÏ¶È15Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£°å³ØÇî»Î¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤¿µ¡Ç½À¤Î¹â¤¤¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£´û¤Ë¹ñÆâ¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÆ°²èÇÛ¿®³Æ¼Ò¤Ë¤Æ¹â²è¼Á¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹Æ°²è¤òÅ¸³«Ãæ¡£À¤³¦¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¸þ¤±¤¿ÅìÍÎÈ¯¿®¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³ÎÎ©Ãæ¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è²¼ÌÜ¹õ3-7-2-7F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 2009Ç¯6·î29Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸ÍÉôÅÄ ÇÏ½à
³°Éô¥ê¥ó¥¯¡§ https://croix.asia/
RELAX WORLD BRAND
¤è¤êÎÉ¤¤ËèÆü¤Î¤¿¤á¤Ë Ìþ¤ä¤·¤ÈÌ²¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥¹¥È¥¢
EC¥µ¥¤¥È¡ÖRELAX WORLD¡×
▶https://relaxworld.jp/
¡È¤ª¤Ï¤è¤¦¡É¤«¤é¡È¤ª¤ä¤¹¤ß¡É¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î1Æü¤ò¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È
²»³Ú¥¢¥×¥ê¡ÖRELAX WORLD MUSIC¡×
▶https://relaxworld.jp/pages/relaxworldmusic-app
»ä¤¿¤Á¥¯¥í¥¢¤Ï¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤ÎÏ¢·È¡¢´ë¶ÈÍÍ¤È¤Î´Æ½¤¥³¥é¥Ü²»³Ú¡¢²»¸»¡¦±ÇÁüÀ©ºî¤ò¤Ï¤¸¤áÌþ¤ä¤·¤Î¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤«¤éÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦¤ÎâÔÁÛ¤ÈÌ²¤ê¤òÊÑ¤¨¤ë¡×RELAX WORLD¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
RELAX WORLD ¹ÊóÉô X
▶https://x.com/relaxworld_pr